Друзья, предлагаю Вам легкую, но насыщенную обзорную мини-экскурсию историческому центру Тамбова! Уникальность данной экскурсии состоит в том, что ее маршрут проходит в границах крепости Тамбов и включает в себя осмотр
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Друзья, приветствую Вас! Предлагаю Вам прогуляться по интересному маршруту и поговорить об истории города и его удивительной архитектуре легко и доступно, без перегруженности датами. Наш город имеет интересную историю, ведь он основан как крепость в 17 веке, выдержал множество осад, но ни разу не был сдан врагу! «Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда…» — так писал о Тамбове М. Ю. Лермонтов в 19 веке, а сейчас Тамбов современный, интересный и очень самобытный город. На этой экскурсии Вы узнаете:
откуда взялся «тамбовский волк» • каких людей в Тамбове называют «колготными» • как правильно нас называть – «тамбовчане» или «тамбовцы» Еще поговорим об особенностях исторической застройки 19 века, о выдающихся людях, прославивших Тамбов: С. Рахманинове, З. Космодемьянской, Г. Державине и многих других. Немного прогуляемся по Набережной реки Цна. Увидим 100-метровую действующую колокольню и поищем в нашем городе следы великого поэта М. Ю. Лермонтова. Важная информация: Бронирование возможно не менее чем за 3 дня до даты экскурсии Внимание!!! Цена экскурсии 3т. рублей.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Преображенский кафедральный собор
- Почтамт
- Присутственные места
- Здание общественных чтений
- Александринский институт благородных девиц
- Казанский мужской монастырь и другие
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь д. 4
Завершение: Ул. Советская д. 87
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Бронирование возможно не менее чем за 3 дня до даты экскурсии
- Внимание!!! Цена экскурсии 3т. рублей
- Прошу прощения за неудобство, платформа не дает возможности поменять настройки цены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
