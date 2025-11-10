Друзья, приветствую Вас! Предлагаю Вам прогуляться по интересному маршруту и поговорить об истории города и его удивительной архитектуре легко и доступно, без перегруженности датами. Наш город имеет интересную историю, ведь он основан как крепость в 17 веке, выдержал множество осад, но ни разу не был сдан врагу! «Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда…» — так писал о Тамбове М. Ю. Лермонтов в 19 веке, а сейчас Тамбов современный, интересный и очень самобытный город. На этой экскурсии Вы узнаете:

откуда взялся «тамбовский волк» • каких людей в Тамбове называют «колготными» • как правильно нас называть – «тамбовчане» или «тамбовцы» Еще поговорим об особенностях исторической застройки 19 века, о выдающихся людях, прославивших Тамбов: С. Рахманинове, З. Космодемьянской, Г. Державине и многих других. Немного прогуляемся по Набережной реки Цна. Увидим 100-метровую действующую колокольню и поищем в нашем городе следы великого поэта М. Ю. Лермонтова. Важная информация: Бронирование возможно не менее чем за 3 дня до даты экскурсии Внимание!!! Цена экскурсии 3т. рублей. Прошу прощения за неудобство, платформа не дает возможности поменять настройки цены.