И Инга Добро пожаловать в Тамбов Великолепный экскурсовод! 2-х часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Марина -специалист своего дело, переполнена любовью к своему городу и знает все его тонкости. После такой экскурсии хочется приехать сюда еще раз! Спасибо💯🥰

Н Наталья Добро пожаловать в Тамбов Марина Александровна спасибо вам огромное за экскурсию, за эти два часа мы узнали много интересных фактов о Тамбове, и просто замечательно провели время. Обязательно рекомендую и ещё раз говорю спасибо 🥰

Т Татьяна Провинциальное очарование Тамбова читать дальше и край и заражает этой любовью всех желающих:) Были на экскурсии с детьми 10 и 12 лет,несмотря на то,что экскурсия была дольше заявленного времени,дети не ныли,им также все очень понравилось. Спасибо огромное🩷🩷🩷 Очень рады,что для первого знакомства с Тамбовом мы повстречались с Марией Ильиничной. Отличный экскурсовод и очень хороший человек,влюбленный в свой город

Л Людмила Добро пожаловать в Тамбов Все прошло на высшем уровне. Даже переменчивая погода не помешала насладиться любимым городом.

Н Наталья О Тамбове - с интересом и любовью читать дальше в Тамбов. Сам его очень любит - это сразу видно. Мне кажется, Олег знает в городе не только все достопримечательности, но и историю каждого дома и каждого двора. Еще раз спасибо большое! Олег, спасибо вам большое за очень интересную и познавательную экскурсию. Очень рекомендую Олега как замечательного специалиста, рассказчика. Он влюбил нас

М Марина Провинциальное очарование Тамбова читать дальше в байках и анекдотах, а профессионально) и увлеченным своим делом. Прекрасный стиль речи: литературно, но при этом доходчиво. Этакая отточенная простота глубины. Спасибо Марии Проскуряковой. Благодаря ей мы узнали неожиданный для нас Тамбов и полюбили его. Впечатление от экскурсии отличное. Впрочем, лучше назвать наше общение заинтересованной беседой с человеком, любящим свой город, знающим историю (не "а-ля",

И Ирина Провинциальное очарование Тамбова читать дальше нюансы, интересные гостям, впервые посетившим город: и история зарождения, и военные годы, и множество известных жителей Тамбова, а также красивая архитектура! Отдельная благодарность за возможность увидеть великолепные сохранившиеся фрески и посещение родника святого Питирима! Очень довольны экскурсией, и также спасибо за возможность перенести её из-за погодных условий! Большое спасибо! 💯рекомендую!!! Благодарим нашего замечательного экскурсовода по Тамбову - Марию Ильиничну! Три часа прошли очень комфортно, маршрут составлен гармонично и интересно! Были охвачены все

С Светлана О Тамбове - с интересом и любовью Все прошло прекрасно. Гид профессионал, туристы довольны Спасибо