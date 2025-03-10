читать дальше благодаря прекрасному гиду Ксении. Наша прогулка вышла очень душевной и теплой! Спасибо, что влюбили в свой город! Спасибо за прекрасный день в Тамбове и яркие воспоминания! Елена и вся наша маленькая компания

Спасибо Ксении за чудесный день в Тамбове! Прекрасная экскурсия по городу, в который мы приехали впервые, и который раскрылся нам