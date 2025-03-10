Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4550 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Индивидуальная экскурсия в Тамбове: исторические доминанты и знаковые места Соборной площади, подземный мини-музей, старинные росписи и архитектура
Начало: Тамбов, Соборная площадь
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Славный город - старинный Тамбов
Начало: Соборная площадь (мемориал «Вечный огонь»)
Расписание: Ежедневно
24 мар в 09:00
25 мар в 09:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга10 марта 2025Хочется выразить благодарность нашему экскурсоводу за знакомство с городом. Олег - настоящий профессионал, великолепный рассказчик, очень легкий в общении, с
- ККонстантин24 января 2025Пока лучший гид в стране
- ЕЕлена7 января 2025Спасибо Ксении за чудесный день в Тамбове! Прекрасная экскурсия по городу, в который мы приехали впервые, и который раскрылся нам
- ООльга1 января 2025Впервые побывали в Тамбове. Экскурсия с Олегом была очень интересной. 3,5 часа пролетели! Олег рассказал об истории города и его
- VVladimir24 декабря 2024Мария великолепно провела экскурсию. Была метель, но работа гида была настолько профессиональной, что непогода не помешала получить полное впечатление от запланированного мероприятия. Рекомендую всем именно эту экскурсию и этого гида. Владимир
- ЕЕвгения22 сентября 2024Отличная экскурсия, прошлись по основным достопримечательностям, послушали интересный рассказ про город, позабавили вопросов девушке гиду. То, что нужно при первом посещении города.
- ЛЛариса31 августа 2024Экскурсовод Ксения провела экскурсию по Тамбову на самом высоком уровне! Спасибо большое!
- ФФилатова13 августа 2024Замечательный город,отличная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Есть,что еще почитать и посмотреть. Огромная благодарность нашему экскурсоводу Марии!
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Казанский монастырь»
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