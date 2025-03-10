Казанский монастырь – экскурсии в Тамбове

Найдено 3 экскурсии в категории «Казанский монастырь» в Тамбове, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
О Тамбове - с интересом и любовью
Пешая
3 часа
151 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4550 ₽ за всё до 6 чел.
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Пешая
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Индивидуальная экскурсия в Тамбове: исторические доминанты и знаковые места Соборной площади, подземный мини-музей, старинные росписи и архитектура
Начало: Тамбов, Соборная площадь
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Славный город - старинный Тамбов
Пешая
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Славный город - старинный Тамбов
Начало: Соборная площадь (мемориал «Вечный огонь»)
Расписание: Ежедневно
24 мар в 09:00
25 мар в 09:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    10 марта 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Хочется выразить благодарность нашему экскурсоводу за знакомство с городом. Олег - настоящий профессионал, великолепный рассказчик, очень легкий в общении, с
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    отличным чувством юмора! Его знания и увлеченность помогли нам увидеть город Тамбов с самых лучших и интересных сторон. Олег так же дал нам рекомендации, что ещё нужно посетить в его родном городе. Советую выбрать именно этого гида!

  • К
    Константин
    24 января 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Пока лучший гид в стране
  • Е
    Елена
    7 января 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Спасибо Ксении за чудесный день в Тамбове! Прекрасная экскурсия по городу, в который мы приехали впервые, и который раскрылся нам
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    благодаря прекрасному гиду Ксении. Наша прогулка вышла очень душевной и теплой! Спасибо, что влюбили в свой город! Спасибо за прекрасный день в Тамбове и яркие воспоминания! Елена и вся наша маленькая компания

  • О
    Ольга
    1 января 2025
    Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
    Впервые побывали в Тамбове. Экскурсия с Олегом была очень интересной. 3,5 часа пролетели! Олег рассказал об истории города и его
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    жителей, показал нам росписи Спасо-Преображенского собора (верхнего летнего храма), рассказал о Питириме Тамбовском и событиях с ним связанных, показал историческую часть города, сохранившиеся и восстановленные здания. Порекомендовал хороший ресторан. Спасибо большое!

  • V
    Vladimir
    24 декабря 2024
    Славный город - старинный Тамбов
    Мария великолепно провела экскурсию. Была метель, но работа гида была настолько профессиональной, что непогода не помешала получить полное впечатление от запланированного мероприятия. Рекомендую всем именно эту экскурсию и этого гида. Владимир
  • Е
    Евгения
    22 сентября 2024
    Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
    Отличная экскурсия, прошлись по основным достопримечательностям, послушали интересный рассказ про город, позабавили вопросов девушке гиду. То, что нужно при первом посещении города.
  • Л
    Лариса
    31 августа 2024
    Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
    Экскурсовод Ксения провела экскурсию по Тамбову на самом высоком уровне! Спасибо большое!
  • Ф
    Филатова
    13 августа 2024
    Славный город - старинный Тамбов
    Замечательный город,отличная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Есть,что еще почитать и посмотреть. Огромная благодарность нашему экскурсоводу Марии!

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Казанский монастырь»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Славный город - старинный Тамбов
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Гостиный Двор
  3. Соборная площадь
  4. Набережная
  5. Коммунальная улица
Сколько стоит экскурсия по Тамбову в марте 2025
Сейчас в Тамбове в категории "Казанский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 4550. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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