Спасо-Преображенский собор – экскурсии в Тамбове

Найдено 7 экскурсий в категории «Спасо-Преображенский собор» в Тамбове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Провинциальное очарование Тамбова
Пешая
181 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
Завтра в 08:00
2 мар в 08:00
4550 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
Пешая
55 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
Погрузитесь в прошлое Тамбова, раскрою смысл выражения «Тамбовский волк тебе товарищ». Увидите деревянную застройку 19 века и шедевры местного модерна
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4550 за всё до 10 чел.
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Пешая
20 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Индивидуальная экскурсия в Тамбове: исторические доминанты и знаковые места Соборной площади, подземный мини-музей, старинные росписи и архитектура
Начало: Тамбов, Соборная площадь
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 за всё до 10 чел.
Тамбов - уютная русская провинция
Пешая
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тамбов - уютная русская провинция: индивидуальная экскурсия
Трехчасовая прогулка по историческому центру Тамбова. Посетите старинные соборы и монастыри, узнайте об истории города и его жителях
Начало: Соборная площадь, 1, Тамбов
Расписание: В любой день, в любое время, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Тамбов: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по старинному Тамбову, узнайте его историю и насладитесь красотой храмов и набережной. Откройте для себя уникальные места и архитектуру
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тамбову и усадьба Асеевых
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по главным достопримечательностям Тамбова и усадьбе Асеева
Индивидуальная экскурсия по Тамбову с посещением усадьбы Асеевых. Узнайте историю города и насладитесь великолепными интерьерами и старинным парком
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Тамбову
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по историческим местам Тамбова
Откройте для себя Тамбов на индивидуальной экскурсии! Посетите Вознесенский женский монастырь, Спасо-Преображенский собор и другие исторические памятники
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 января 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Ооочень интересно! И столько ещё все хочется узнать.
  • О
    Оксана
    13 января 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Тамбов впечатлил. Красивый, аккуратный, чистый город. Спасибо Марии за интересную и познавательную экскурсию. С удовольствием вернусь.
  • Н
    Наталья
    10 января 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Были в Тамбове проездом. Замечательный город, узнали много интересного и конечно вернемся ещё.
  • Р
    Радионова
    8 января 2025
    Тамбов - уютная русская провинция
    Спасибо приогромное за доставленную радость. Экскурсия была познавательной. Отдельное спасибо экскурсоводу. Это настоящий патриот Тамбова и Тамбовщины. Экскурсия были интересна и удивительна не только взрослым, но и ребенку.
  • А
    Алексей
    7 января 2025
    Добро пожаловать в Тамбов
    Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Марине Александровне за чудесную экскурсию и прогулку по городу! Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    7 января 2025
    Добро пожаловать в Тамбов
    Содержательная экскурсия, Марина знает своё дело, несколько раз заранее связалась, обговорили детали, учла все пожелания
  • П
    Петрушкина
    5 января 2025
    Тамбов - уютная русская провинция
    Очень интересная и познавательная экскурсия, наш экскурсовод Инна - очень приятная женщина, интересно и подробно рассказывает. Очень важно, она с
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    большой любовью и гордостью за свой город и его историю вела экскурсию и это отношение передавалось и нам. Побывали в исторической части города, посмотрели памятники, много узнали об истории создания города, много интересных историй, храмы, церкви, тамбовский Арбат, парк усадьба Асеевых, набережная, вокзал и ещё много чего. Мы остались очень довольны экскурсией и благодарны Инне за такое погружение в историю Тамбова. Однозначно рекомендуем!

  • О
    Ольга
    1 января 2025
    Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
    Впервые побывали в Тамбове. Экскурсия с Олегом была очень интересной. 3,5 часа пролетели! Олег рассказал об истории города и его
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    жителей, показал нам росписи Спасо-Преображенского собора (верхнего летнего храма), рассказал о Питириме Тамбовском и событиях с ним связанных, показал историческую часть города, сохранившиеся и восстановленные здания. Порекомендовал хороший ресторан. Спасибо большое!

  • Е
    Евгения
    22 сентября 2024
    Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
    Отличная экскурсия, прошлись по основным достопримечательностям, послушали интересный рассказ про город, позабавили вопросов девушке гиду. То, что нужно при первом посещении города.
  • Л
    Любовь
    10 сентября 2024
    Добро пожаловать в Тамбов
    Экскурсией довольны, экскурсовод рассказала основные моменты исторических ансамблей Соборной площади, ансамбля Спасо-Преображенского собора, ансамбля Казанского мужского монастыря, других зданий в
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    центре, историю Тамбовского края. Желаем дальнейших успехов при проведении экскурсий. К сожалению, мы не имеем машины, поэтому смогли увидеть то, что нам было под силу обойти пешком. Тамбов очень интересный исторический город!

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Спасо-Преображенский собор»

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  5. Коммунальная улица
Сколько стоит экскурсия по Тамбову в феврале 2025
Сейчас в Тамбове в категории "Спасо-Преображенский собор" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 281 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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