3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
Завтра в 08:00
2 мар в 08:00
4550₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
Погрузитесь в прошлое Тамбова, раскрою смысл выражения «Тамбовский волк тебе товарищ». Увидите деревянную застройку 19 века и шедевры местного модерна
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4550₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Индивидуальная экскурсия в Тамбове: исторические доминанты и знаковые места Соборной площади, подземный мини-музей, старинные росписи и архитектура
Начало: Тамбов, Соборная площадь
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тамбов - уютная русская провинция: индивидуальная экскурсия
Трехчасовая прогулка по историческому центру Тамбова. Посетите старинные соборы и монастыри, узнайте об истории города и его жителях
Начало: Соборная площадь, 1, Тамбов
Расписание: В любой день, в любое время, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Тамбов: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по старинному Тамбову, узнайте его историю и насладитесь красотой храмов и набережной. Откройте для себя уникальные места и архитектуру
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по главным достопримечательностям Тамбова и усадьбе Асеева
Индивидуальная экскурсия по Тамбову с посещением усадьбы Асеевых. Узнайте историю города и насладитесь великолепными интерьерами и старинным парком
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по историческим местам Тамбова
Откройте для себя Тамбов на индивидуальной экскурсии! Посетите Вознесенский женский монастырь, Спасо-Преображенский собор и другие исторические памятники
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 января 2025Ооочень интересно! И столько ещё все хочется узнать.
- ООксана13 января 2025Тамбов впечатлил. Красивый, аккуратный, чистый город. Спасибо Марии за интересную и познавательную экскурсию. С удовольствием вернусь.
- ННаталья10 января 2025Были в Тамбове проездом. Замечательный город, узнали много интересного и конечно вернемся ещё.
- РРадионова8 января 2025Спасибо приогромное за доставленную радость. Экскурсия была познавательной. Отдельное спасибо экскурсоводу. Это настоящий патриот Тамбова и Тамбовщины. Экскурсия были интересна и удивительна не только взрослым, но и ребенку.
- ААлексей7 января 2025Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Марине Александровне за чудесную экскурсию и прогулку по городу! Рекомендуем!
- ННаталья7 января 2025Содержательная экскурсия, Марина знает своё дело, несколько раз заранее связалась, обговорили детали, учла все пожелания
- ППетрушкина5 января 2025Очень интересная и познавательная экскурсия, наш экскурсовод Инна - очень приятная женщина, интересно и подробно рассказывает. Очень важно, она с
- ООльга1 января 2025Впервые побывали в Тамбове. Экскурсия с Олегом была очень интересной. 3,5 часа пролетели! Олег рассказал об истории города и его
- ЕЕвгения22 сентября 2024Отличная экскурсия, прошлись по основным достопримечательностям, послушали интересный рассказ про город, позабавили вопросов девушке гиду. То, что нужно при первом посещении города.
- ЛЛюбовь10 сентября 2024Экскурсией довольны, экскурсовод рассказала основные моменты исторических ансамблей Соборной площади, ансамбля Спасо-Преображенского собора, ансамбля Казанского мужского монастыря, других зданий в
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Спасо-Преображенский собор»
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