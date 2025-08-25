Мои заказы

Купец торгом, мужик горбом, поп горлом

Прогулка по древнему торговому пути в Тамбове с рассказами о купечестве и его необычных промыслах. Узнайте, как жили и зарабатывали в старину
На этой экскурсии по Тамбову можно узнать о древнем торговом пути из Астрахани и о том, как купцы, дворяне и духовенство зарабатывали на жизнь. Участники увидят Тезиковский мост, Триумфальную лестницу
читать дальше

и набережную реки Цна. Побывают у старинного пивного завода и памятника тамбовскому мужику. Посетят Казанский монастырь и гимназическую улицу.

Это уникальная возможность погрузиться в историю и традиции Тамбова, узнать о его героях и интересных местах

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в историю купечества
  • 🏛️ Посещение знаковых мест Тамбова
  • 🗺️ Увлекательные рассказы о прошлом
  • 🚶‍♂️ Приятная прогулка по городу
  • 🎭 Интересные факты и анекдоты
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом© Светлана
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом© Светлана
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом© Светлана
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя26
ноя27
ноя28
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Тезиковский пешеходный мост
  • Триумфальная лестница
  • Набережная реки Цна
  • Пивной завод «Новая Бавария»
  • Памятник тамбовскому мужику
  • Казанский монастырь
  • Гимназическая улица
  • Торговый дом купца Шоршорова
  • Памятник тамбовской казначейше

Описание экскурсии

Вот что вы увидите:

  • Тезиковский пешеходный мост через реку Цна
  • Триумфальную лестницу, воздвигнутую в честь героев народного ополчения 1812 года
  • Живописную набережную реки Цна, где в 19 веке процветал необычный и весьма прибыльный бизнес
  • Старинное здание знаменитого пивного завода «Новая Бавария»
  • Памятник тамбовскому мужику скульптора В. Острикова — символ предков тамбовского купечества
  • Место, где когда-то стоял трактир «Берлин», основанный итальянцем Доминико Пивато
  • Казанский монастырь, в стенах которого консисторский служащий занимался весьма необычным и доходным промыслом
  • Парк культуры и отдыха, расположенный на месте бывшего сада купеческого собрания
  • Гимназическую улицу, где располагались ремесленные мастерские великого благотворителя и тамбовского купца А. М. Носова
  • Торговый дом купца Шоршорова — великолепный образец архитектуры начала 20 века
  • Памятник тамбовской казначейше работы известного скульптора А. Миронова

А ещё:

  • Я расскажу о тамбовском купечестве, его патриотизме и доблести в войне с Наполеоном 1812 года
  • Посмеёмся над изображением тамбовской купчихи в издании 1830 года «Дитя-россиянин, или Новая географическая игра для детей» и прочитаем забавный стих местного поэта-сатирика
  • Покажу, как выглядели деньги в царствование Анны Иоанновны и Екатерины Великой — и вместе приценимся к тамбовским товарам 18 века
  • Восхитимся криминальной авантюрой в тамбовской гостинице и выясним, что на месте преступления оставили грабители
  • Поговорим о том, какой бизнес открыл писарь тамбовской консистории и как он прибрал к рукам всю тамбовскую епархию

И многое другое!

Организационные детали

  • Маршрут подойдёт всем любителям долгих пешеходных прогулок и забавных историй
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек за доплату 300 ₽ за каждого дополнительного участника

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Первомайского моста на набережной Цны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Тамбове
Провела экскурсии для 26 туристов
Сертифицированный гид по Тамбовской области, основатель популярного сообщества с более чем 8 000 подписчиков в соцсети ВКонтакте, автор нескольких книг по краеведению, раскрывающих богатство истории и культуры региона.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
И
Ирина
25 авг 2025
Большое спасибо замечательному экскурсоводу Светлане за интересный и познавательный рассказ о Тамбове. Спокойный голос, поток полезной информации! Теперь город стал ближе и понятнее. Будем рекомендовать друзьям!
Ирина, Татьяна Санкт-ПЕТЕРБУРГ
Дата посещения: 25 августа 2025
Е
Екатерина
9 ноя 2025
Очень понравилось! Были с дочкой 8 лет. Экскурсовод на протяжении всей прогулки увлекала ребенка забавными историями, помимо конкретики и истории. Ребенку и мне очень понравилось
С
Светлана
22 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Светлана прекрасно владеет информацией, умеет заинтересовать. Маршрут продуман до мелочей. На все дополнительные вопросы нам ответила. Большое спасибо Светлане - прекрасному экскурсоводу и остроумному обаятельному человеку. Рекомендую экскурсию
А
Александр
16 авг 2025
Светлана провела хорошую экскурсию) Рекомендую всем, кто хочет узнать о Тамбове от краеведа, местного жителя.
О
Ольга
4 авг 2025
Поначалу, приехав в Тамбов, мы приуныли. Совсем город не «зашел». Но Светлана поправила ситуацию. Очень приятная, интересный рассказчик! Не равнодушная к своему городу и его гостям! Мы расстроились, что приехали на ночь. Светлана так вкусно рассказывает, что нам теперь просто необходимо еще вернуться! Особенно, на завтрак на балконе 😉😋🥰 Уже рекомендовали друзьям 👌🏻
С
Самусева
21 июл 2025
Добрый день!
Хотелось бы выразить огромную благодарность Светлане за чудесную экскурсию!
Мы планировали экскурсию на троих: мы с мужем и сын (8 лет). В результате мне, к сожалению, не удалось присоединиться, участвовали
читать дальше

муж и ребенок.
Мы попросили Светлану адаптировать рассказ для ребенка, так чтобы для него все было понятно и интересно.
Как известно, детская аудитория более непосредственна и требовательна… но Светлана справилась замечательно: и ребенок и папа просто в восторге!
Наперебой рассказывали мне исторические факты и истории, рассказанные Светланой. Как будто сама побывала на экскурсии!
Уверенна, что и для взрослых слушателей экскурсии Светланы такие же интересные и познавательные.
При первой же возможности обязательно вернемся в этот чудесный город и пройдемся по улочкам с замечательным гидом Светланой.

Добрый день!

Входит в следующие категории Тамбова

Похожие экскурсии из Тамбова

Тайны губернского города Т
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны губернского города Т
Тамбов - город с характером, где каждое здание хранит свои секреты. Окунитесь в мир забавных историй и живого общения, без скучных лекций
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Тамбов
Пешая
2.5 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
История и достопримечательности Тамбова
Прогулка по Тамбову с посещением колокольни, набережной и памятников. Узнайте историю города и его связь с знаменитыми личностями. Подходит для всех возрастов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тамбове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тамбове