На этой экскурсии по Тамбову можно узнать о древнем торговом пути из Астрахани и о том, как купцы, дворяне и духовенство зарабатывали на жизнь. Участники увидят Тезиковский мост, Триумфальную лестницу
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю купечества
- 🏛️ Посещение знаковых мест Тамбова
- 🗺️ Увлекательные рассказы о прошлом
- 🚶♂️ Приятная прогулка по городу
- 🎭 Интересные факты и анекдоты
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Тезиковский пешеходный мост
- Триумфальная лестница
- Набережная реки Цна
- Пивной завод «Новая Бавария»
- Памятник тамбовскому мужику
- Казанский монастырь
- Гимназическая улица
- Торговый дом купца Шоршорова
- Памятник тамбовской казначейше
Описание экскурсии
Вот что вы увидите:
- Тезиковский пешеходный мост через реку Цна
- Триумфальную лестницу, воздвигнутую в честь героев народного ополчения 1812 года
- Живописную набережную реки Цна, где в 19 веке процветал необычный и весьма прибыльный бизнес
- Старинное здание знаменитого пивного завода «Новая Бавария»
- Памятник тамбовскому мужику скульптора В. Острикова — символ предков тамбовского купечества
- Место, где когда-то стоял трактир «Берлин», основанный итальянцем Доминико Пивато
- Казанский монастырь, в стенах которого консисторский служащий занимался весьма необычным и доходным промыслом
- Парк культуры и отдыха, расположенный на месте бывшего сада купеческого собрания
- Гимназическую улицу, где располагались ремесленные мастерские великого благотворителя и тамбовского купца А. М. Носова
- Торговый дом купца Шоршорова — великолепный образец архитектуры начала 20 века
- Памятник тамбовской казначейше работы известного скульптора А. Миронова
А ещё:
- Я расскажу о тамбовском купечестве, его патриотизме и доблести в войне с Наполеоном 1812 года
- Посмеёмся над изображением тамбовской купчихи в издании 1830 года «Дитя-россиянин, или Новая географическая игра для детей» и прочитаем забавный стих местного поэта-сатирика
- Покажу, как выглядели деньги в царствование Анны Иоанновны и Екатерины Великой — и вместе приценимся к тамбовским товарам 18 века
- Восхитимся криминальной авантюрой в тамбовской гостинице и выясним, что на месте преступления оставили грабители
- Поговорим о том, какой бизнес открыл писарь тамбовской консистории и как он прибрал к рукам всю тамбовскую епархию
И многое другое!
Организационные детали
- Маршрут подойдёт всем любителям долгих пешеходных прогулок и забавных историй
- Экскурсию можно провести для большего количества человек за доплату 300 ₽ за каждого дополнительного участника
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Первомайского моста на набережной Цны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Тамбове
Провела экскурсии для 26 туристов
Сертифицированный гид по Тамбовской области, основатель популярного сообщества с более чем 8 000 подписчиков в соцсети ВКонтакте, автор нескольких книг по краеведению, раскрывающих богатство истории и культуры региона.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
25 авг 2025
Большое спасибо замечательному экскурсоводу Светлане за интересный и познавательный рассказ о Тамбове. Спокойный голос, поток полезной информации! Теперь город стал ближе и понятнее. Будем рекомендовать друзьям!
Ирина, Татьяна Санкт-ПЕТЕРБУРГ
Ирина, Татьяна Санкт-ПЕТЕРБУРГ
Дата посещения: 25 августа 2025
Е
Екатерина
9 ноя 2025
Очень понравилось! Были с дочкой 8 лет. Экскурсовод на протяжении всей прогулки увлекала ребенка забавными историями, помимо конкретики и истории. Ребенку и мне очень понравилось
С
Светлана
22 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Светлана прекрасно владеет информацией, умеет заинтересовать. Маршрут продуман до мелочей. На все дополнительные вопросы нам ответила. Большое спасибо Светлане - прекрасному экскурсоводу и остроумному обаятельному человеку. Рекомендую экскурсию
А
Александр
16 авг 2025
Светлана провела хорошую экскурсию) Рекомендую всем, кто хочет узнать о Тамбове от краеведа, местного жителя.
О
Ольга
4 авг 2025
Поначалу, приехав в Тамбов, мы приуныли. Совсем город не «зашел». Но Светлана поправила ситуацию. Очень приятная, интересный рассказчик! Не равнодушная к своему городу и его гостям! Мы расстроились, что приехали на ночь. Светлана так вкусно рассказывает, что нам теперь просто необходимо еще вернуться! Особенно, на завтрак на балконе 😉😋🥰 Уже рекомендовали друзьям 👌🏻
С
Самусева
21 июл 2025
Добрый день!
Хотелось бы выразить огромную благодарность Светлане за чудесную экскурсию!
Мы планировали экскурсию на троих: мы с мужем и сын (8 лет). В результате мне, к сожалению, не удалось присоединиться, участвовали
Хотелось бы выразить огромную благодарность Светлане за чудесную экскурсию!
Мы планировали экскурсию на троих: мы с мужем и сын (8 лет). В результате мне, к сожалению, не удалось присоединиться, участвовали
Входит в следующие категории Тамбова
Похожие экскурсии из Тамбова
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны губернского города Т
Тамбов - город с характером, где каждое здание хранит свои секреты. Окунитесь в мир забавных историй и живого общения, без скучных лекций
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВлюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История и достопримечательности Тамбова
Прогулка по Тамбову с посещением колокольни, набережной и памятников. Узнайте историю города и его связь с знаменитыми личностями. Подходит для всех возрастов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.