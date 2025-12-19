Приглашаем в яркое приключение в окрестностях Тарусы! Лесные тропы, холмы, песчаные участки, берега Оки и уединённые уголки природы — всё это вы откроете на мощном квадроцикле: за рулём или в сопровождении инструктора. Это не просто заезд, а насыщенное путешествие, которое дарит свободу и адреналин.

Описание экскурсии

Каждая поездка — это персональный маршрут, который мы подстраиваем под вас. Вы выбираете ритм:

спокойная прогулка по лесным дорогам и полевым тропам

по лесным дорогам и полевым тропам динамичный заезд с подъёмами, спусками, бродами и непростым рельефом

По пути вас ждут:

заброшенные лагеря с чуть мистической атмосферой

красочные карьеры, где открываются необычные виды

лесные дебри, ведущие к берегам Оки

памятные места истории, где воздух хранит следы событий Великой Отечественной войны

Каждая трасса сочетает разные типы покрытия: поля, тропы, овраги, песчаные участки и водные преграды. Маршрут никогда не бывает одинаковым — мы составляем его исходя из ваших пожеланий, опыта и желаемого уровня комфорта.

Как проходит поездка

Вы можете:

управлять квадроциклом самостоятельно

ехать пассажиром

отправиться в смешанном формате, если путешествуете парой или компанией

Роль инструктора

Инструктор остаётся с вами на всём протяжении тура и отвечает за безопасность и комфорт. Он:

сопровождает группу и помогает держать оптимальный темп

делает фото и видео во время поездки

рассказывает об истории локаций во время остановок, если маршрут проходит через значимые места

Организационные детали

На маршруте вас будет сопровождать один из опытных инструкторов нашей команды

Перед заездом обязательно проводится подробный инструктаж по технике безопасности.

Экипировка (шлем, очки, перчатки) включена в стоимость.

За дополнительную плату на месте можно арендовать комбинезон — 350 ₽

Доплата за +1 пассажира на вашем квадроцикле — 1000 ₽

Допуск на маршрут и ограничения