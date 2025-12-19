Приглашаем в яркое приключение в окрестностях Тарусы! Лесные тропы, холмы, песчаные участки, берега Оки и уединённые уголки природы — всё это вы откроете на мощном квадроцикле: за рулём или в сопровождении инструктора. Это не просто заезд, а насыщенное путешествие, которое дарит свободу и адреналин.
Описание экскурсии
Каждая поездка — это персональный маршрут, который мы подстраиваем под вас. Вы выбираете ритм:
- спокойная прогулка по лесным дорогам и полевым тропам
- динамичный заезд с подъёмами, спусками, бродами и непростым рельефом
По пути вас ждут:
- заброшенные лагеря с чуть мистической атмосферой
- красочные карьеры, где открываются необычные виды
- лесные дебри, ведущие к берегам Оки
- памятные места истории, где воздух хранит следы событий Великой Отечественной войны
Каждая трасса сочетает разные типы покрытия: поля, тропы, овраги, песчаные участки и водные преграды. Маршрут никогда не бывает одинаковым — мы составляем его исходя из ваших пожеланий, опыта и желаемого уровня комфорта.
Как проходит поездка
Вы можете:
- управлять квадроциклом самостоятельно
- ехать пассажиром
- отправиться в смешанном формате, если путешествуете парой или компанией
Роль инструктора
Инструктор остаётся с вами на всём протяжении тура и отвечает за безопасность и комфорт. Он:
- сопровождает группу и помогает держать оптимальный темп
- делает фото и видео во время поездки
- рассказывает об истории локаций во время остановок, если маршрут проходит через значимые места
Организационные детали
- На маршруте вас будет сопровождать один из опытных инструкторов нашей команды
- Перед заездом обязательно проводится подробный инструктаж по технике безопасности.
- Экипировка (шлем, очки, перчатки) включена в стоимость.
- За дополнительную плату на месте можно арендовать комбинезон — 350 ₽
- Доплата за +1 пассажира на вашем квадроцикле — 1000 ₽
Допуск на маршрут и ограничения
- Сезонных ограничений нет — заезды проходят круглый год
- Права на управление квадроциклом не требуются
- Пассажиром можно ехать с 7 лет, за рулём — с 16 лет
- Противопоказания: беременность, заболевания сердца, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психические расстройства, эпилепсия
- Категорически не допускаются участники в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- Приезжайте за 15 минут до выхода на маршрут — это поможет спокойно подготовиться к поездке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Заднеприводный квадроцикл
|5500 ₽
|Полноприводный квадроцикл
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Луначарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Тарусе
Мы — команда местных инструкторов, которые знают каждую тропинку. Будем рады провести вас по авторским квадромаршрутам: лесные дороги, заброшенные лагеря, карьеры, берега Оки. Вы ощутите драйв, свободу движения и откроете живую, многослойную Тарусу, которую невозможно увидеть иначе.
