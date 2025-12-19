Мои заказы

Поездка по окрестностям Тарусы на квадроцикле

Авторские внедорожные маршруты: лесные тропы, заброшенные лагеря, карьеры и места с историей
Приглашаем в яркое приключение в окрестностях Тарусы! Лесные тропы, холмы, песчаные участки, берега Оки и уединённые уголки природы — всё это вы откроете на мощном квадроцикле: за рулём или в сопровождении инструктора. Это не просто заезд, а насыщенное путешествие, которое дарит свободу и адреналин.
Описание экскурсии

Каждая поездка — это персональный маршрут, который мы подстраиваем под вас. Вы выбираете ритм:

  • спокойная прогулка по лесным дорогам и полевым тропам
  • динамичный заезд с подъёмами, спусками, бродами и непростым рельефом

По пути вас ждут:

  • заброшенные лагеря с чуть мистической атмосферой
  • красочные карьеры, где открываются необычные виды
  • лесные дебри, ведущие к берегам Оки
  • памятные места истории, где воздух хранит следы событий Великой Отечественной войны

Каждая трасса сочетает разные типы покрытия: поля, тропы, овраги, песчаные участки и водные преграды. Маршрут никогда не бывает одинаковым — мы составляем его исходя из ваших пожеланий, опыта и желаемого уровня комфорта.

Как проходит поездка

Вы можете:

  • управлять квадроциклом самостоятельно
  • ехать пассажиром
  • отправиться в смешанном формате, если путешествуете парой или компанией

Роль инструктора

Инструктор остаётся с вами на всём протяжении тура и отвечает за безопасность и комфорт. Он:

  • сопровождает группу и помогает держать оптимальный темп
  • делает фото и видео во время поездки
  • рассказывает об истории локаций во время остановок, если маршрут проходит через значимые места

Организационные детали

  • На маршруте вас будет сопровождать один из опытных инструкторов нашей команды
  • Перед заездом обязательно проводится подробный инструктаж по технике безопасности.
  • Экипировка (шлем, очки, перчатки) включена в стоимость.
  • За дополнительную плату на месте можно арендовать комбинезон — 350 ₽
  • Доплата за +1 пассажира на вашем квадроцикле — 1000 ₽

Допуск на маршрут и ограничения

  • Сезонных ограничений нет — заезды проходят круглый год
  • Права на управление квадроциклом не требуются
  • Пассажиром можно ехать с 7 лет, за рулём — с 16 лет
  • Противопоказания: беременность, заболевания сердца, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психические расстройства, эпилепсия
  • Категорически не допускаются участники в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
  • Приезжайте за 15 минут до выхода на маршрут — это поможет спокойно подготовиться к поездке

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Заднеприводный квадроцикл5500 ₽
Полноприводный квадроцикл8500 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Луначарского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгения
Евгения — Организатор в Тарусе
Мы — команда местных инструкторов, которые знают каждую тропинку. Будем рады провести вас по авторским квадромаршрутам: лесные дороги, заброшенные лагеря, карьеры, берега Оки. Вы ощутите драйв, свободу движения и откроете живую, многослойную Тарусу, которую невозможно увидеть иначе.

