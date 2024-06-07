Экскурсии проходящие только летом в Тарусе

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Тарусе, цены от 5 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдохновляющая Таруса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Старинная, уютная, талантливая Таруса
С интересом погулять по городу на Оке, осмотреть его памятники и вспомнить выдающихся людей
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
5 600 за всё до 5 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Таруса. Там, где живёшь сердцем
Проникнуться знаковыми местами и красотами природы в компании коренной жительницы
Начало: Около Петропавловского собора
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Приехав впервые в Тарусу три года назад, город остался непознанным и непонятым без помощи гида. Во второй попытке обаятельная Оксана
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    смогла убедительно и познавательно раскрыть секрет магнетизма населенного пункта, находящегося в значительном удалении от цивилизации и транспортных путей. Логично выстроенный маршрут, информация, которой владеет влюбленная в Тарусу, Оксана всё это вызывает желание однозначно рекомендовать гида своим знакомым

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Замечательная экскурсия с Оксаной. В Тарусе были впервые, хотелось увидеть и узнать как можно больше. Оксана очень эрудированный и интересный
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    рассказчик, после прогулки в голове сложилась полная картина истории места, событий, людей, время пролетело незаметно. Не могу не отметить, что Оксана очень внимательный и доброжелательный человек, с ней очень комфортно. Таруса очаровала, сюда хочется вновь возвращаться. Спасибо! Настоятельно рекомендуем!

  • С
    Свинина
    30 мая 2024
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Спасибо большое Людмиле Валерьевне за прекрасную экскурсию по городу Тарусе! Два часа пролетели незаметно. Мы узнали много интересного. Людмила Валерьевна замечательный рассказчик! Всем рекомендуем!
  • А
    Алла
    16 мая 2024
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Мы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. Прогулка с ней неспешная, умиротворяющая,
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    как и сама Таруса. Мы с мужем были здесь пару лет назад без экскурсии и уже тогда мы прониклись к городу, но сейчас он открылся с совершенно иного ракурса, пейзажи заговорили именами, картинки ожили, всё очень понравилось, мы довольны. Оксана определённо больше чем гид для нас, она стала менеджером нашего тарусского путешествия, все подсказала, посоветовала лучшие локации. Большая рекомендация!

    Мы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. ПрогулкаМы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. ПрогулкаМы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. ПрогулкаМы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. ПрогулкаМы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. ПрогулкаМы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. Прогулка
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Замечательная двухчасовая прогулка с гидом Ириной. Теплая атмосфера, интересный рассказ, замечательные люди, знаковые и просто красивые места. Время пролетело незаметно. Мы влюбились в Тарусу! Очень рекомендую!
  • А
    Александра
    12 мая 2024
    Вдохновляющая Таруса
    В Тарусу мы, конечно, влюбились. Иначе и быть не могло: Людмила прекрасный экскурсовод. Провела по туристическим местам и по улочкам, дышащим духом
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    старой Тарусы. Показала нам красоту маленького приокского городка, ставшего неиссякаемым источником вдохновения для стольких людей искусства. Дала возможность остановиться, прислушаться и проникнуться, впустить в сердце это очарование. Огромное спасибо, Людмила! Это был чудесный день - благодаря Вам с Тарусой.

  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Экскурсию провела Оксана. Отличный гид! Все было очень интересно. Всем рекомендую
  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Все отлично!
  • Н
    Наталья
    28 апреля 2024
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Прекрасно прошла экскурсия! Экскурсовод грамотный, хорошо владеющий материалом. Есть желание ещё раз вернуться в эти места. Будем обращаться к этому экскурсоводу.

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июне 2024
Сейчас в Тарусе в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 5 600 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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