1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинная, уютная, талантливая Таруса
С интересом погулять по городу на Оке, осмотреть его памятники и вспомнить выдающихся людей
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Таруса. Там, где живёшь сердцем
Проникнуться знаковыми местами и красотами природы в компании коренной жительницы
Начало: Около Петропавловского собора
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Приехав впервые в Тарусу три года назад, город остался непознанным и непонятым без помощи гида. Во второй попытке обаятельная Оксана
- ЮЮлия7 июня 2024Замечательная экскурсия с Оксаной. В Тарусе были впервые, хотелось увидеть и узнать как можно больше. Оксана очень эрудированный и интересный
- ССвинина30 мая 2024Спасибо большое Людмиле Валерьевне за прекрасную экскурсию по городу Тарусе! Два часа пролетели незаметно. Мы узнали много интересного. Людмила Валерьевна замечательный рассказчик! Всем рекомендуем!
- ААлла16 мая 2024Мы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. Прогулка с ней неспешная, умиротворяющая,
- ЕЕлена13 мая 2024Замечательная двухчасовая прогулка с гидом Ириной. Теплая атмосфера, интересный рассказ, замечательные люди, знаковые и просто красивые места. Время пролетело незаметно. Мы влюбились в Тарусу! Очень рекомендую!
- ААлександра12 мая 2024В Тарусу мы, конечно, влюбились. Иначе и быть не могло: Людмила прекрасный экскурсовод. Провела по туристическим местам и по улочкам, дышащим духом
- ЕЕкатерина3 мая 2024Экскурсию провела Оксана. Отличный гид! Все было очень интересно. Всем рекомендую
- ИИрина1 мая 2024Все отлично!
- ННаталья28 апреля 2024Прекрасно прошла экскурсия! Экскурсовод грамотный, хорошо владеющий материалом. Есть желание ещё раз вернуться в эти места. Будем обращаться к этому экскурсоводу.
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Летние»
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