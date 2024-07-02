1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Завтра в 09:00
8 июля в 12:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
Завтра в 15:00
8 июля в 08:30
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Тарусе: легенды, природа и знаменитые жители
Таруса - город с богатой историей и культурой. Узнайте о Тарусском княжестве, древних монастырях и знаменитых жителях, прогуливаясь по живописным улицам
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия2 июля 2024Большое спасибо Оксане за душевную и насыщенную экскурсию! Прекрасно прогулялись с погружением в историю этого прекрасного места!
- ААнна2 июля 2024Алексей Пантелеймонович - удивительный человек! Эрудированный, глубокий, активный неравнодушный, деятельный! Мы с мужем в восторге от экскурсии! Такое глубокое погружение
- ООксана26 июня 2024Очень понравилась и экскурсия, и гид Людмила Валерьевна!!! С удовольствием прогулялись по городу Тарусе, узнали много интересных фактов об известных
- ИИрина22 июня 2024Благодарим за замечательную экскурсию. Всё прекрасно организовано. Экскурсовод Виктория искренне любит свой город. Прекрасные виды, очарование провинциального городка и интересные рассказы-чудесные 2 часа,проведенные с семьёй.
- ВВиктор20 июня 2024Мне кажется, если это возможно, расширить маршрут по городу. Можно используя транспорт туристов.
- ГГалина18 июня 2024Всем рекомендую эту экскурсию. Оксана замечательный рассказчик, очень интересный, чуткий и отзывчивый человек. Сразу чувствуется, как она любит свой город и нам передалось её настроение. Захотелось купить здесь дачу и поселиться в Тарусе. Большое спасибо Оксане.
- ЕЕкатерина15 июня 2024Алексей Пантелеймонович замечательный человек, интересный рассказчик, экскурсовод, краевед. Мы многое узнали от него о древней истории города Таруса. Какие здесь
- ККсения14 июня 2024Я благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщенную экскурсию. Я обязательно вернусь
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «На выходные»
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