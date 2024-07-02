Экскурсии выходного дня в Тарусе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Тарусе, цены от 5 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старинная, уютная, талантливая Таруса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Завтра в 09:00
8 июля в 12:00
5 600 за всё до 5 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
Завтра в 15:00
8 июля в 08:30
6 500 за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Пешеходная экскурсия по Тарусе: легенды, природа и знаменитые жители
Таруса - город с богатой историей и культурой. Узнайте о Тарусском княжестве, древних монастырях и знаменитых жителях, прогуливаясь по живописным улицам
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    2 июля 2024
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Большое спасибо Оксане за душевную и насыщенную экскурсию! Прекрасно прогулялись с погружением в историю этого прекрасного места!
  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Алексей Пантелеймонович - удивительный человек! Эрудированный, глубокий, активный неравнодушный, деятельный! Мы с мужем в восторге от экскурсии! Такое глубокое погружение
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    в историю и судьбу города достойно восхищения! Вместо заявленных 2 часов прогуляли три и все как на одном дыхании! На следующий день были рады встретить его на археологических раскопках, им же и организованных! Он живет этим прекрасным городом и я всем рекомендую этого чудесного экскурсовода!

  • О
    Оксана
    26 июня 2024
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Очень понравилась и экскурсия, и гид Людмила Валерьевна!!! С удовольствием прогулялись по городу Тарусе, узнали много интересных фактов об известных
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    людях и фамилии других не менее известных людей и их творчество)) Таруса порадовала хорошей погодой, летней атмосферой и интересными локациями!!! Гид как старый друг, встретил все рассказал, показал и посоветовал!! Мы остались очень довольны!! Спасибо всем организаторам и исполнителям!!! После отправились в Поленово на теплоходе, совет: если хотите попасть в Большой дом, покупайте билет на экскурсию прямо на теплоходе иначе есть вероятность не попасть, к сожалению, у нас так и получилось (((

    Очень понравилась и экскурсия, и гид Людмила Валерьевна!!! С удовольствием прогулялись по городу Тарусе, узнали многоОчень понравилась и экскурсия, и гид Людмила Валерьевна!!! С удовольствием прогулялись по городу Тарусе, узнали многоОчень понравилась и экскурсия, и гид Людмила Валерьевна!!! С удовольствием прогулялись по городу Тарусе, узнали многоОчень понравилась и экскурсия, и гид Людмила Валерьевна!!! С удовольствием прогулялись по городу Тарусе, узнали многоОчень понравилась и экскурсия, и гид Людмила Валерьевна!!! С удовольствием прогулялись по городу Тарусе, узнали много
  • И
    Ирина
    22 июня 2024
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Благодарим за замечательную экскурсию. Всё прекрасно организовано. Экскурсовод Виктория искренне любит свой город. Прекрасные виды, очарование провинциального городка и интересные рассказы-чудесные 2 часа,проведенные с семьёй.
    Благодарим за замечательную экскурсию. Всё прекрасно организовано. Экскурсовод Виктория искренне любит свой город. Прекрасные виды, очарованиеБлагодарим за замечательную экскурсию. Всё прекрасно организовано. Экскурсовод Виктория искренне любит свой город. Прекрасные виды, очарование
  • В
    Виктор
    20 июня 2024
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Мне кажется, если это возможно, расширить маршрут по городу. Можно используя транспорт туристов.
  • Г
    Галина
    18 июня 2024
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Всем рекомендую эту экскурсию. Оксана замечательный рассказчик, очень интересный, чуткий и отзывчивый человек. Сразу чувствуется, как она любит свой город и нам передалось её настроение. Захотелось купить здесь дачу и поселиться в Тарусе. Большое спасибо Оксане.
  • Е
    Екатерина
    15 июня 2024
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Алексей Пантелеймонович замечательный человек, интересный рассказчик, экскурсовод, краевед. Мы многое узнали от него о древней истории города Таруса. Какие здесь
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    жили интересные люди нашей страны. С некоторыми из них наш экскурсовод был лично знаком. И хотя экскурсия была рассчитана на два часа, он больше времени уделил нам, время прошло очень быстро! Нам очень повезло, что в таком красивом и душевном уголке нашей Родины, мы познакомились с А. П. Зуевым! Спасибо Вам! Очень хочется ещё приехать к Вам в Тарусу!!!

  • К
    Ксения
    14 июня 2024
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Я благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщенную экскурсию. Я обязательно вернусь
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    еще. Таруса - место силы. Уверена, что и зимой тоже, но летом это утопающий в зелени уютный город, где каждые сто метров - интересная история. Очень рекомендую погулять по Тарусе с Оксаной!

    Я благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщеннуюЯ благодарна Оксане за сегодняшний день, за вовлеченность, профессионализм, за душевность, за очень интересную и насыщенную

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июле 2024
Сейчас в Тарусе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 600 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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