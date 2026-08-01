Путешествовать по стремительной Таруске на сапах очень интересно и абсолютно безопасно! Спокойные участки сменяются каменистыми перекатами, шиверами и небольшими порогами. На устойчивых досках вы научитесь ловить течение и маневрировать между поваленными деревьями. По пути остановимся в Ильинском омуте, который Паустовский считал олицетворением русской природы.

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Описание экскурсии

Подготовка к сплаву

На старте вы получите спасательный жилет и регулируемое весло. Я проведу подробный инструктаж, объясню, как управлять доской, держать равновесие и действовать на быстрых участках.

Путешествие по речке Таруске

Мы пройдём среди вековых сосен и поваленных деревьев, через естественные пороги и каменистые шиверы. Вода прозрачная как стекло — сквозь неё хорошо видны разноцветные камни на дне. Глубина на большинстве перекатов — по колено или по лодыжку, но течение быстрое, поэтому скучно не будет!

Ильинский омут

Сделаем остановку в природном заказнике, о котором писал Паустовский. Отдохнём, перекусим и послушаем тишину, которую нарушают только вода и пение птиц.

Ужин на турбазе

После финиша переоденемся в сухое и поужинаем с горячим чаем и кофе.

Примерный тайминг

10:00 — встреча на точке старта, знакомство, экипировка и инструктаж

10:30–14:00 — сплав по Таруске

14:00 — отдых и перекус в Ильинском омуте

15:30 — прибытие на турбазу, ужин и отдых

После ужина — отъезд в Тарусу или Серпухов

Организационные детали