Пройти быстрые перекаты мелководной Таруски и полюбоваться пейзажами, которые воспел Паустовский
Путешествовать по стремительной Таруске на сапах очень интересно и абсолютно безопасно! Спокойные участки сменяются каменистыми перекатами, шиверами и небольшими порогами. На устойчивых досках вы научитесь ловить течение и маневрировать между поваленными деревьями. По пути остановимся в Ильинском омуте, который Паустовский считал олицетворением русской природы.
Описание экскурсии
Подготовка к сплаву
На старте вы получите спасательный жилет и регулируемое весло. Я проведу подробный инструктаж, объясню, как управлять доской, держать равновесие и действовать на быстрых участках.
Путешествие по речке Таруске
Мы пройдём среди вековых сосен и поваленных деревьев, через естественные пороги и каменистые шиверы. Вода прозрачная как стекло — сквозь неё хорошо видны разноцветные камни на дне. Глубина на большинстве перекатов — по колено или по лодыжку, но течение быстрое, поэтому скучно не будет!
Ильинский омут
Сделаем остановку в природном заказнике, о котором писал Паустовский. Отдохнём, перекусим и послушаем тишину, которую нарушают только вода и пение птиц.
Ужин на турбазе
После финиша переоденемся в сухое и поужинаем с горячим чаем и кофе.
Примерный тайминг
10:00 — встреча на точке старта, знакомство, экипировка и инструктаж 10:30–14:00 — сплав по Таруске 14:00 — отдых и перекус в Ильинском омуте 15:30 — прибытие на турбазу, ужин и отдых После ужина — отъезд в Тарусу или Серпухов
Организационные детали
Используем широкие двухслойные SUP-доски премиум-класса. К началу программы они уже будут надуты, проверены и подготовлены
Каждый участник проводит весь маршрут в спасательном жилете
На компанию выдаётся гермомешок для телефонов, ключей и сухой сменной одежды. При необходимости — дождевики
Самостоятельно принять участие в прогулке на сапе дети могут с 12 лет, вместе с родителем — с 3-х
До места старта вам нужно добраться самостоятельно либо, по договорённости, мы встретим вас на ж/д станции Серпухова или Тарусы. От места финиша до Тарусы, машины или Серпухова мы вас отвезём
На маршруте с вами буду я сама, коллеги при необходимости помогут с трансфером
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
8960 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваш гид в Тарусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 39 туристов
Я мастер спорта. В настоящее время организую различные тематические выезды, авторские туры, сплавы.
По образованию я психолог, а также педагог по физической культуре и спорту. Со мной получаются интересные прогулки. Я человек, открывающий новое в исследованном, создающий приключения, и поэтому каждое мероприятие отличается от предыдущего.
Прогулки и экскурсии придают особое чувство удовольствия, приятной усталости и внутренней гармонии.
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