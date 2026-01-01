Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Тарусе, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 6.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Путешествие по Тарусе и Серпухову Сквозь века - по Окским берегам «Дополнительные расходы: обед и личные покупки — по желанию» 18 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 5 чел. Таруса: о магии города и его окрестностей Творческая Таруса, деревня Похвистнево и дворянская усадьба Истомино - в одной поездке «По желанию пообедаете в кафе блюдами из местных продуктов» 27 000 ₽ за всё до 5 чел. 6 часов Водная прогулка Лыжная прогулка по застывшей реке - в Тарусе Пройти по местам Паустовского на широких лыжах и пообедать у печи в лесной избушке Начало: На Октябрьской улице в Тарусе «Mы растопим печь, пожарим на огне домашние купаты из свинины и овощи, заварим чай в самоваре и сварим кофе» 5000 ₽ за человека Другие экскурсии Тарусы

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Тарусы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026