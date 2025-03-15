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Хибины: джип-тур к вершине эмоций

Джип-тур - идеальный способ покорить величественные горы
Хибины: джип-тур к вершине эмоцийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Хибины: джип-тур к вершине эмоцийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Хибины: джип-тур к вершине эмоцийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Джип-тур идеальный способ покорить величественные горы, прочувствовать их мощь и суровую красоту. Джип-тур это не просто поездка, это настоящее погружение в мир дикой природы. Это возможность увидеть Хибины с самых неожиданных ракурсов, добраться до мест, куда не ступала нога обычного туриста.

Программа тура:

  • Мвц Апатит

  • Подъём на Айкуайвенчорр

  • Озеро Длинное

  • Перевал Кукисвумчорр

  • Озеро Сердцевидное

  • Площадка проведения подземного ядерного взрыва

  • Обзорная площадка на Куэльпорр

  • Рисйокский водопад

  • База горных спасателей Ксс

  • Эмоции захлестывают: адреналин от преодоления сложных участков, восторг от панорамных видов, умиротворение от тишины и спокойствия гор. Хибины оставляют неизгладимый след в сердце каждого, кто хотя бы раз побывал здесь. Это приключение, которое запомнится на всю жизнь.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Лёгкий перекус
Что не входит в цену
  • Подъём на Айкуайвенчорр
Пожелания к путешественнику

Предупреждать заранее о наличии каких-либо заболеваниях, ограничениях по физ. нагрузке.

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Антон
Антон — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я - Антон, ваш гид и проводник в мир удивительных впечатлений на Кольском полуострове. За более чем 15 лет в туризме я охотно делюсь с вами своей страстью к этому
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уникальному краю. Как коренной житель Мурманска, я знаю и люблю каждый уголок своей родины и готов открыть вам все ее тайны. Мой подход к организации эксклюзивных и душевных туров гарантирует, что вы не просто увидите прекрасные локации, но и почувствуете дух Северной природы, окутывающий этот уникальный край. Протяните руку к величественным горам, познаете безмятежность зеркальных озёр и вдохнёте чистейший воздух тундры. Я верю, что Кольский полуостров способен оставить в сердце каждого путешественника незабываемый след. Независимо от времени года, вы найдете здесь своё вдохновение – будь то весеннее обновление природы, яркие летние дни, золотая осень или завораживающие зимние пейзажи. Забронировав путешествие со мной, вы не только увидите край, но и влюбитесь в него. Откройте для себя магию севера вместе со мной!

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