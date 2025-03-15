Описание экскурсии
Джип-тур идеальный способ покорить величественные горы, прочувствовать их мощь и суровую красоту. Джип-тур это не просто поездка, это настоящее погружение в мир дикой природы. Это возможность увидеть Хибины с самых неожиданных ракурсов, добраться до мест, куда не ступала нога обычного туриста.
Программа тура:
Мвц Апатит
Подъём на Айкуайвенчорр
Озеро Длинное
Перевал Кукисвумчорр
Озеро Сердцевидное
Площадка проведения подземного ядерного взрыва
Обзорная площадка на Куэльпорр
Рисйокский водопад
База горных спасателей Ксс
- Эмоции захлестывают: адреналин от преодоления сложных участков, восторг от панорамных видов, умиротворение от тишины и спокойствия гор. Хибины оставляют неизгладимый след в сердце каждого, кто хотя бы раз побывал здесь. Это приключение, которое запомнится на всю жизнь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Лёгкий перекус
Что не входит в цену
- Подъём на Айкуайвенчорр
Пожелания к путешественнику
Предупреждать заранее о наличии каких-либо заболеваниях, ограничениях по физ. нагрузке.
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Антон — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я - Антон, ваш гид и проводник в мир удивительных впечатлений на Кольском полуострове. За более чем 15 лет в туризме я охотно делюсь с вами своей страстью к этому
Входит в следующие категории Териберки
Похожие экскурсии на «Хибины: джип-тур к вершине эмоций»
Индивидуальная
Флоатинг и айс-флоатинг в Териберке
Попробуйте флоатинг в Северном Ледовитом океане! Это безопасно, весело и невероятно полезно. Получите незабываемые эмоции и заряд бодрости
Начало: На ул. Мурманская
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
от 7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
6 июл в 08:30
7 июл в 08:30
от 39 000 ₽ за всё до 3 чел.
от 11 000 ₽ за человека