Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Буду счастлива стать вашим проводником в мир легенд и дикой красоты Кольского полуострова. Вы проедете по знаменитым и небанальным локациям в окрестностях Териберки, послушаете музыку тундры, проникнетесь мифами саамов и познакомитесь с неунывающим хаски. А еще мы сделаем сотни интересных фотографий у берега Северного Ледовитого океана.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание фото-прогулки

На Крайний Север в веселой компании

Необузданная арктическая природа, суровый характер Кольского полуострова, ездовой спорт и былинное прошлое коренного народа саами и поморов — обо всем этом я расскажу по дороге в Териберку с юмором и искренней любовью. Создать правильную атмосферу путешествия мне поможет напарник — неудержимый и любвеобильный хаски Агент 00Сэм. Во время остановок вы сможете сфотографироваться с пушистым спутником, а самые отважные испытают себя в качестве тренера ездовой собаки, энергии которой хватит, чтобы сгенерировать свет для многоквартирного дома.

Кадры из Териберки «не как у всех»

По пути вам откроются красивейшие локации для фотографий, которые нечасто встречаются в лентах туристов. Мы остановимся на границе тундры и увидим забавные горизонтально растущие деревья, навестим единственного «полицейского» в окрестностях Териберки и прогуляемся к выброшенному на берег судну. Сделаем фото на самых популярных у блогеров качелях Заполярья и согреемся ароматным чаем с травами у Северного Ледовитого океана. По желанию закупимся самым северным пивом в небольшом магазине у пивоварни и познакомимся поближе с легендарными хаски и оленями. И конечно, не обойдем стороной must-see места Териберки: дикий водопад, кладбище кораблей и пляж драконьих яиц. В каждой точке я c удовольствием помогу вам сделать отличные фотокадры на память.

Организационные детали

Присутствие с нами собаки — по вашему желанию

Поездка начинается и заканчивается у порога вашего отеля, трансфер включен в стоимость

С собой рекомендую взять перекус. По желанию обедаем и пробуем свежие морепродукты (гребешки и морские ежи) в ресторане Териберки (средний чек 1500 ₽ — 2500 ₽), необходимо бронировать заранее.

В программу входит пешая прогулка по природному парку до водопада (около 7 км туда-обратно, вход в природный парк оплачивается на месте: 500 ₽/чел) в осенне-летний период. В зимнее время до водопада можно добраться на санях за снегоходом (1500 ₽/чел., оплата водителю на месте)

Дополнительно есть возможность организовать:

— фото высокого качества на камеру

— фридайвинг

— поездку на водопад на квадроциклах

— морскую прогулку

— аутентичную программу в традиционном жилище коренного населения с дегустацией строганины из оленя и шаманским бубном.

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды.