Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

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Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!

Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями

Олеся
Олеся – Гид из Териберки
Буду счастлива стать вашим проводником в мир легенд и дикой красоты Кольского полуострова.

Вы проедете по знаменитым и небанальным локациям в окрестностях Териберки, послушаете музыку тундры, проникнетесь мифами саамов и познакомитесь с неунывающим хаски.

А еще мы сделаем сотни интересных фотографий у берега Северного Ледовитого океана.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 10 000 ₽ за экскурсию

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Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!

Что вас ожидает

На Крайний Север в веселой компании
Необузданная арктическая природа, суровый характер Кольского полуострова, ездовой спорт и былинное прошлое коренного народа саами и поморов — обо всем этом я расскажу по дороге в Териберку с юмором и искренней любовью. Создать правильную атмосферу путешествия мне поможет напарник — неудержимый и любвеобильный хаски Агент 00Сэм. Во время остановок вы сможете сфотографироваться с пушистым спутником, а самые отважные испытают себя в качестве тренера ездовой собаки, энергии которой хватит, чтобы сгенерировать свет для многоквартирного дома.

Кадры из Териберки «не как у всех»
По пути вам откроются красивейшие 🤩 локации для фотографий, которые нечасто встречаются в лентах туристов. Мы остановимся на границе тундры и увидим забавные горизонтально растущие деревья 🌳, навестим единственного «полицейского» в окрестностях Териберки и прогуляемся к выброшенному на берег судну. Сделаем фотографии 📸 на самых инстаграмных качелях Заполярья и согреемся ароматным чаем с травами у Северного Ледовитого океана. И, конечно, не обойдем стороной must-see места Териберки: дикий водопад, кладбище кораблей и пляж 🏖️ драконьих яиц. В каждой точке я c удовольствием пофотографирую вас на смартфон с отличной камерой.

Организационные детали

  • Присутствие с нами собаки — по вашему желанию
  • Фото и видео буду снимать на флагман Samsung — Note 20 ULTRA, который значительно сэкономит время и поразит качеством материалов
  • Поездка начинается и заканчивается у порога вашего отеля, трансфер включен в стоимость
  • С собой рекомендую взять перекус. По желанию обедаем и пробуем свежие морепродукты (гребешки и морские ежи) в ресторане Териберки (средний чек 500 руб. ).
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!
Фототур в Териберку — с юмором, легендами и хаски!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олеся
Олеся
Я коренная мурманчанка. Четыре года жила в Москве, 1 год — в Санкт-Петербурге, 3 месяца — на острове Тенерифе. И ВСЁ ЭТО, чтобы понять, что мое место на Кольском полуострове. Вот уже 5 лет я провожу экскурсии в Мурманске и области. Хотите влюбиться в Север так же, как и я? Тогда нам по пути!
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