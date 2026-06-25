Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Фотопутешествие в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Буду счастлива стать вашим проводником в мир легенд и дикой красоты Кольского полуострова.
Вы проедете по знаменитым и небанальным локациям в окрестностях Териберки, послушаете музыку тундры, проникнетесь мифами саамов и познакомитесь с неунывающим хаски. А еще мы сделаем сотни интересных фотографий у берега Северного Ледовитого океана.
Необузданная арктическая природа, суровый характер Кольского полуострова, ездовой спорт и былинное прошлое коренного народа саами и поморов — обо всем этом я расскажу по дороге в Териберку с юмором и искренней любовью. Создать правильную атмосферу путешествия мне поможет напарник — неудержимый и любвеобильный хаски Агент 00Сэм. Во время остановок вы сможете сфотографироваться с пушистым спутником, а самые отважные испытают себя в качестве тренера ездовой собаки, энергии которой хватит, чтобы сгенерировать свет для многоквартирного дома.
Кадры из Териберки «не как у всех»
По пути вам откроются красивейшие локации для фотографий, которые нечасто встречаются в лентах туристов. Мы остановимся на границе тундры и увидим забавные горизонтально растущие деревья, навестим единственного «полицейского» в окрестностях Териберки и прогуляемся к выброшенному на берег судну. Сделаем фото на самых популярных у блогеров качелях Заполярья и согреемся ароматным чаем с травами у Северного Ледовитого океана. По желанию закупимся самым северным пивом в небольшом магазине у пивоварни и познакомимся поближе с легендарными хаски и оленями. И конечно, не обойдем стороной must-see места Териберки: дикий водопад, кладбище кораблей и пляж драконьих яиц. В каждой точке я c удовольствием помогу вам сделать отличные фотокадры на память.
Организационные детали
Присутствие с нами собаки — по вашему желанию
Поездка начинается и заканчивается у порога вашего отеля, трансфер включен в стоимость
С собой рекомендую взять перекус. По желанию обедаем и пробуем свежие морепродукты (гребешки и морские ежи) в ресторане Териберки (средний чек 1500 ₽ — 2500 ₽), необходимо бронировать заранее.
В программу входит пешая прогулка по природному парку до водопада (около 7 км туда-обратно, вход в природный парк оплачивается на месте: 500 ₽/чел) в осенне-летний период. В зимнее время до водопада можно добраться на санях за снегоходом (1500 ₽/чел., оплата водителю на месте)
Дополнительно есть возможность организовать: — фото высокого качества на камеру — фридайвинг — поездку на водопад на квадроциклах — морскую прогулку — аутентичную программу в традиционном жилище коренного населения с дегустацией строганины из оленя и шаманским бубном.
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2368 туристов
Я коренная мурманчанка. Четыре года жила в Москве, 1 год — в Санкт-Петербурге, 3 месяца — на острове Тенерифе. И ВСЁ ЭТО, чтобы понять, что моё место на Кольском полуострове. читать дальшеуменьшить
Здесь я создала команду единомышленников, с которыми с 2020 года провожу самые энергичные и необычные экскурсии в Мурманске и области. Хотите зарядиться невероятной энергетикой и влюбиться в Север так же, как и мы? Тогда нам по пути!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
–
3
1
2
–
1
–
Ю
Юлия
Провели отличный день! Гид Иван очень приятный и легкий в общении. Без сувенирных лавок и прочей стимуляции дополнительных расходов. Спокойно без спешки погуляли по нескольким локациям. Иван захватил для нас дождевики, которые нас очень выручили
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Юлия
Свой день рождения встретила на краю земли! Благодарю Александра и Юлию, что подарили мне такую возможность. Александр очень воспитанный, тактичный молодой человек с хорошим чувством юмора. Приехал за нами в точно читать дальшеуменьшить
назначенное время, аккуратный стиль вождения, нам было максимально комфортно! И конечно отдельное спасибо Александру за сделанные фото, бродили с ним по колено в снегу в поисках лучших кадров. По рекомендации Александра попробовали пирожки с палтусом и посетили кафе дайверов где отведали гребешков, ежей - это отвал башки. Юлия, благодарю что все это время были с нами на связи, сервис на высоте!
+1
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А
Анастасия
Дата посещения: 17 сен 2025
Все прошло волшебно! Совершенно невероятный гид Олеся сумеет подстроиться под любые пожелания и обстоятельства, помогая в полной мере насладиться чарующей красотой севера. Искренне рекомендую всем!
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Марина
Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам не стандартный туристический маршрут. Пообщавшись с Владимиром - мы поняли, читать дальшеуменьшить
что он очень любит свою работу и увлекательно рассказывает про село Териберка и интересные места в Мурманской области. (Взяли на заметку места, которые еще хотим посетить). Благодаря Владимиру, мы увидели Териберку с другой стороны, попробовали морского огурца и местное пиво, побегали по дикому пляжу, поднялись в гору с шикарным видом на село, отправились к маяку, где попили вкусный час с вкусными булочками. ☺️Чаем нас угостил Владимир (Иван- чай, собранный и ферментированный Владимиром,с добавлением Саган Дайля). Погуляли по заброшенной школе. Осталось много теплых, позитивных, ярких, красивых воспоминаний и много классных фото☺️Очень удобно, когда хороший ГИД еще и проф. фотограф, можно любоваться видами, не отвлекаясь на самостоятельные фото, и в итоге получить красивые снимки❤️
+2
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Д
Дина
Однозначно рекомендую организовывать свое «путешествие» с командой Олеси! Все очень здорово, от консультации в самом начале до завершения экскурсий! Спасибо большое нашим гидам Леониду Михайловичу и Елене! Они подарили нам читать дальшеуменьшить
день ярких впечатлений! Было интересно посетить Териберку в кампании таких интеллигентных людей. А утро наше сегодня началось с поисков китов с замечательным капитаном Александром, который нам и рассказал и показал все окрестности с моря) киты сегодня к нам были не расположены))) но тюлень и дельфин очень порадовали нас. Виды с моря потрясающие, чутка адреналина нагоняет путешествие по волнам) (мы в этот момент четко представляли себе картину «Девятый вал», но Александр сказал, что сегодня был полный штиль)
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А
Алина
丽萨是非常好的导游，细心周到，经验丰富，拍照一流，对于捷里别尔卡非常熟悉。拥有俄罗斯女孩的勇敢机智，美丽善良。虽然仅相处一天，就让我发现了她很多优点。对于外国人的我们也很理解和照顾，选择她肯定是没错的！ Лиза - очень хороший экскурсовод, внимательная, опытная, первоклассный фотограф и очень хорошо знакома с Терибелкой. Обладай храбростью и умом русской девушки, красивой и доброй. Хотя мы прожили вместе всего один день, я заметила её многие преимущества. Она очень понимает нас - иностранцев, как туристов, заботится о нас. Выбрать именно ее, это правильно!
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