Семейные развлекательные экскурсии Териберки

Найдено 20 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Териберке, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Незабываемая морская прогулка из Териберки: киты, дельфины и пляж «Яйца драконов»
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000 за человека
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
235 отзывов
Териберка - в копилку лучших дней
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800 за человека
Териберка - ворота потрясающей Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: По договоренности в Мурманске
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700 за всё до 6 чел.
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
45 отзывов
Экскурсия в Териберку из Мурманска: день на краю света
Отправляйтесь в Териберку на берегу Северного Ледовитого океана. Вас ждут скалистые сопки, тундра, места съемок «Левиафана» и рассказы старожилов
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 16 чел.
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
Фотопрогулка
10 часов
36 отзывов
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000 за всё до 15 чел.
Териберка - фототур на край земли
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
28 отзывов
Териберка - фототур на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Начало: От отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 5 чел.
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Начало: По договоренности в Мурманске
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 17 500 за всё до 4 чел.
Териберка, или российский Йотунхейм
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
Фридайвинг и снорклинг в Териберке
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия: фридайвинг и снорклинг в Териберке с инструктором
Мечтаете о приключении на Севере? Погружение с инструктором в Баренцево море - уникальная возможность для любителей подводного мира
Начало: У гостиницы «Норд Пилигрим»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00 и 14:00
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
12 500 за человека
Териберка - вечное сияние чистого Севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
63 отзыва
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
Незабываемая Териберка
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: В Мурманске по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:30
от 17 340 за всё до 4 чел.
Териберка - путешествие на край света
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Териберка - путешествие на край света
Впечатлиться северными пейзажами и раскрыть историю знаменитого поселка
Начало: Отель Азимут
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
30 000 за всё до 8 чел.
Земля саами: Териберка и великие сейды Севера
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Земля саами: Териберка и великие сейды Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Начало: Отель Азимут
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 20 000 за всё до 6 чел.
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2500022 500 за всё до 3 чел.
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
1 отзыв
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 7 чел.
Холодное сердце Териберки
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
8 отзывов
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 5 000 за человека
Териберка - «маленький северный рай»
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
10 отзывов
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за человека
Териберка - край земли, начало океана
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
6 отзывов
Териберка - край земли, начало океана
Териберка - место, где Северный Ледовитый океан встречается с культурой саамов и уникальными природными явлениями. Откройте для себя этот удивительный край
Начало: в Мурманске, на площади Пять углов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за человека
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000 за всё до 5 чел.
Териберка - северный удел
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 28 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
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    не стандартный туристический маршрут. Пообщавшись с Владимиром - мы поняли, что он очень любит свою работу и увлекательно рассказывает про село Териберка и интересные места в Мурманской области. (Взяли на заметку места, которые еще хотим посетить). Благодаря Владимиру, мы увидели Териберку с другой стороны, попробовали морского огурца и местное пиво, побегали по дикому пляжу, поднялись в гору с шикарным видом на село, отправились к маяку, где попили вкусный час с вкусными булочками. ☺️Чаем нас угостил Владимир (Иван- чай, собранный и ферментированный Владимиром,с добавлением Саган Дайля). Погуляли по заброшенной школе. Осталось много теплых, позитивных, ярких, красивых воспоминаний и много классных фото☺️Очень удобно, когда хороший ГИД еще и проф. фотограф, можно любоваться видами, не отвлекаясь на самостоятельные фото, и в итоге получить красивые снимки❤️

    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Ребята большие молодцы, Антон разносторонний человек с чувством юмора, день прошел на одном дыхании.
  • V
    Valentin
    1 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Экскурсия в Териберку — это путешествие на край севера с выходом в Баренцево море. экскурсия была очень красивой и интересной.
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    мы посетили кладбище затонувших кораблей, Териберский заповедник, где находится Батарейский водопад и пляж „Яйца драконов“. Закончили вкусным обедом в отличном ресторане. Гид Сергей хорошо рассказывал об истории Териберки и о каждой из достопримечательностей. Рекомендую!

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Териберка - ворота потрясающей Арктики
    16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор. В целом подкачала только погода, был дождь и сильный ветер. Из минусов
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    также отмечу, что просили Лидию помочь с бронью ресторана на обед, но по факту тот, который обговорили не был забронирован. По самой поездке- с Виктором было комфортно взаимодействовать во время поездки, интересный рассказчик. Виктор, спасибо еще раз, за авантюру с гротом)))) Дополнительно Виктор помог нам с ориентирами, где можно посмотреть нормальные съедобные сувениры. Я бы порекомендовала добавить мини осмотр самой Териберки (но это на любителя, не всем нравится ходить, например, по заброшенной школе).

    16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор
  • В
    Виталий
    26 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Поездка огонь остановят где попросите. И даже в те места куда не возят туристов.
  • О
    Олег
    21 мая 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Комфортный транспорт, отличный гид, шикарные виды. Что еще надо? Териберка и Баренцево море однозначно нужно посетить хотя бы раз в
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    жизни. Но не за забывайте внимательно следовать рекомендациям гида и одеваться с учетом того, что побережье арктики это вам не Сочи - ледяной ветер и резкие смены погоды будут вас преследовать все время путешествия. Кто оделся с умом - тот получил максимальное удовольствие как от «наземной» части, так и от морской, а остальные отогревались в машине

  • А
    Александра
    13 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Китов, увы, не увидели, но экскурсия прошла хорошо. На корабле была отапливаемая каюта для тех, кто замерз. Виды на Териберка и само море потрясающие! 2 часа прошли незаметно
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    «Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
    Фантастическая экскурсия! Виктор- человек, любящий свой край и свою работу. Побывали во всех самых интересных местах Териберки, с Виктором увидели всю красоту Нашего Севера! Спасибо Вам, Виктор, за эту экскурсию! 🙏
  • Д
    Динара
    9 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    09.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки. Но китов не было 😒
    09.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки
  • Е
    Евгений
    27 апреля 2024
    Териберка - фототур на край земли
    Всеволод оч крутой гид. С ними было комфортно и интересно. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
  2. Териберка - в копилку лучших дней
  3. Териберка - ворота потрясающей Арктики
  4. Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
  5. Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Какие места ещё посмотреть в Териберке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
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