Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Что вас ожидает

Через метель и ветер — на комфортабельном внедорожнике экстра-класса мы пересечем бескрайние просторы тундры. В конце этого пути вас ждет дружелюбная Териберская бухта на берегу Баренцева моря 🌊.

Мы будем бродить по старому поморскому поселку. Длинный песчаный пляж 🏖️ выведет нас к выброшенной штормом рыбацкой шхуне — а другие остовы увидите на кладбище кораблей.

Затем мы пойдем на поклон к самому Северному Ледовитому океану, где встретим водопад, отдающий ему свои воды, отвесные скалы и небо без края.

А после поднимемся на Пик Счастья: я проведу здесь для вас шаманский ритуал обретения силы. И напою горячим Иван-чаем, который я собрал летом в Лапландии.

Завершающим аккордом станет прекрасный ужин в панорамном ресторане на берегу океана. Кроме того, на обратном пути у нас будет шанс увидеть Северное сияние.

Организационные детали