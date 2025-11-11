Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Холодный океан, северный ветер, камни, которым миллионы лет — в этом путешествии вы стряхнете с себя рутину и наполнитесь духовно.
Мы пересечем тундру и окажемся на берегу Баренцева моря, обсудим историю рыбачьего селения, осмотрим удивительный пляж и сделаем снимки у водопада. А еще вас ждет шаманский ритуал на горе и вкусный ужин с видом на океан.
Через метель и ветер — на комфортабельном внедорожнике экстра-класса мы пересечем бескрайние просторы тундры. В конце этого пути вас ждет дружелюбная Териберская бухта на берегу Баренцева моря.
Мы будем бродить по старому поморскому поселку. Длинный песчаный пляж выведет нас к выброшенной штормом рыбацкой шхуне — а другие остовы увидите на кладбище кораблей.
Затем мы пойдем на поклон к самому Северному Ледовитому океану, где встретим водопад, отдающий ему свои воды, отвесные скалы и небо без края.
А после поднимемся на Пик Счастья: я проведу здесь для вас шаманский ритуал обретения силы. И напою горячим Иван-чаем, который я собрал летом в Лапландии.
Завершающим аккордом станет прекрасный ужин в панорамном ресторане на берегу океана. Кроме того, на обратном пути у нас будет шанс увидеть Северное сияние.
Организационные детали
Часть пути от Териберки до океана мы проедем в санях по тундре, если автомобильная дорога к нему будет заметена, поэтому одевайтесь тепло
Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, приобрести, найти новое, планируйте поездку на растущую Луну. А на убывающую — если хотите избавиться от чего-то навсегда.
Дополнительные расходы: ужин в ресторане; зимой — путь до водопада на снегоходе (1000 руб. с человека)
Подъем на Пик Счастья — только для компании взрослых
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 305 туристов
Добрый день! Мы работаем дружной командой гидов. Все влюблены в своё дело и в наш родной край, готовы показывать его и рассказывать о нём. Ждём всех в гости! У нас за Полярном кругом в любое время года будет интересно и познавательно! Добро пожаловать на Кольский полуостров!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Венера
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алексею за два дня абсолютного погружения в магию Кольского полуострова! Это была не просто экскурсия, а настоящее приключение, наполненное потрясающими видами, глубокими знаниями и читать дальшеуменьшить
невероятной человеческой теплотой. ✨За эти два дня мы увидели все самое главное и даже больше. Алексей прекрасно чувствует ритм путешествия, сочетая активные прогулки с моментами для спокойного созерцания суровой северной природы. Никакой спешки, только наслаждение каждым моментом. 🚗 Поездка на мощном и теплом внедорожнике была ключевой частью успеха. Дороги в Териберку — это отдельный квест, но с Алексеем за рулем мы чувствовали себя в полной безопасности в любой ситуации. В салоне было очень чисто, тепло и уютно, что особенно ценится в северных условиях. Только благодаря Алексею мы увидели ✨Северное сияние! Сами мы бы не смогли предугадать время и пропустили бы момент истинного счастья и исполнения мечты! 🧡 Отдельное спасибо за небольшие, но такие важные мелочи: фото на самых живописных точках, рекомендации по северной кухне и гибкость в планировании. Чувствовалось, что наша комфортная поездка — его главный приоритет. Эти два дня подарили нам не просто красивые фотографии, а настоящие эмоции и ощущение соприкосновения с чем-то величественным. Однозначно рекомендую Алексея как самого надежного и вдохновляющего проводника в Териберку! Мы увозим с собой частичку этого края и огромное желание вернуться. Спасибо вам за это путешествие! 🙏
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Е
Евгения
Это было настоящее волшебство! Экскурсия, которая однозначно стоит своих денег! Алексей забрал нас прямо из аэропорта. Машина очень комфортная, водит Алексей аккуратно, остановился во всех интересных местах, рассказал много интересных читать дальшеуменьшить
историй. Нам конечно, невероятно повезло с погодой! Приехав в Териберку мы поднялись на пик счастья, попили действительно вкуснейший чай с оладушками и домашним вареньем, которые Алексей заботливо для нас приготовил, под звуки варгана, на краю земли, на берегу океана. А потом началось северное сияние, которое длилось 3.5 часа, полыхало все небо! Даже местные жители говорили, что такого еще никогда не видели. Еще один огромный плюс нашего гида - это очень хорошая подготовка в фото сияния! На наши телефоны ничего не получилось бы. Алексей применял какие-то хитрые маневры, лайфхаки и в итоге у нас получились просто потрясающие фото! А еще нас привезли покушать в невероятно атмосферное и уютное место, где кухня просто высочайшего класса подача, как в лучших ресторанах. Еще мы съездили, уже ночью, познакомились с большой семьей Хаски и покормили северных оленей. В гостиницу приехали довольные и счастливые! Эта поездка и выбор гида - были лучшим решением!
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Е
Елена
С Алексеем получился эксклюзив! Если большинство ходили группами по стандартным маршрутам, то мне посчастливилось увидеть дикую Арктику, послушать океан в редком, уединенном месте под звуки варгана. Все было по-настоящему. Рекомендую. ❤️
+2
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Ирина
Сегодня, с'ездили на Териберку вместе с Алексеем. И это был один из лучших дней в моей жизни. Порой мы просто визжали от восторга, от увиденного. День был на столько насыщенным и читать дальшеуменьшить
наполненным, что кажется мы как минимум там были неделю. Очень хотели с'ездить с Алексеем и на другие экскурссии, но к сожалению на ближайшее время свободных дат не оказалось.
Алексей, благодарю от всей души!
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Г
Григорий
Отличная экскурсия получилась. Всем было интересно. Дети остались в восторге! Впечатления от прогулки по камням, варган и чай надолго останутся с нами!
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Д
Дмитрий
Прекрасно проведенный день в Териберке!
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