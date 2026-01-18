Мои заказы

Развлечения в Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Териберке, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Флоатинг и айсфлоатинг в Териберке
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
Флоатинг и айсфлоатинг в Териберке
Попробуйте флоатинг в Северном Ледовитом океане! Это безопасно, весело и невероятно полезно. Получите незабываемые эмоции и заряд бодрости
Начало: На ул. Мурманская
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
7000 ₽ за человека
Рыбалка под северным сиянием
3 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Рыбалка под северным сиянием
Вечерняя водная прогулка с рыбалкой в Териберке подарит вам возможность поймать северную треску и насладиться полярным сиянием
Начало: На причале
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
42 000 ₽ за всё до 10 чел.
Искупаться в Баренцевом море: айсфлоатинг в Териберке
На машине
2 часа
24 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Искупаться в Баренцевом море: айсфлоатинг в Териберке
Необычная экскурсия для тех, кто ищет новые впечатления: айс-флоатинг в Баренцевом море подарит вам незабываемые эмоции и фото на память
Начало: В Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за человека

