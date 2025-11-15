Описание Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание водной прогулки

Если вы думали, что увидеть китов возможно только в мечтах, то вы ошибались. Если вы хотите увидеть китов своими глазами, но не готовы к путешествию на Дальний Восток России, то эта экскурсия именно для вас. Вам достаточно прилететь в Мурманск, а затем мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках этих удивительных животных.

Что Вас ждет?

Мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках этих удивительных животных. В апреле-июне и декабре-феврале китов комфортно наблюдать на Кольском полуострове у побережья Териберки. Мы выйдем в море в поисках этих удивительных животных, а вы сможете почувствовать себя настоящим морским исследователем.

Ваше приключение начнется с того, что наш гид заберет Вас от места Вашего проживания в Мурманске, и Вы вместе с ним отправитесь в Териберку на комфортабельном автомобиле.

По пути наш гид расскажет Вам массу интересных фактов о Кольском полуострове, тундре, через которую Вы будете двигаться, о Баренцевом море и его обитателях и, конечно же, ответит на все интересующие Вас вопросы. Будут запланированы две небольшие остановки в тундре (Мурманский ветропарк и Териберский перевал) для того, чтобы небольшой прогулки и фотосессии.

Мы прибудем в Териберку и начнём осмотр посёлка со Старой Териберки. Вы увидите:

Гигантские качели на берегу;

Песчаный пляж;

Трон Одина;

Скелет Левиафана;

Выброшенное на берег судно;

Кладбище кораблей;

Скелет кашалота;

И многое другое…

Затем, мы отправимся в поселок Лодейное на причал и после небольшого инструктажа по технике безопасности, мы выйдем в Баренцево море на поиск морских млекопитающих.

У териберского побережья можно встретить тюленей, нерп, морских зайцев, касаток, беломордых дельфинов. большого полосатика (финвал) и малого полосатика (минке).

Общее время поиска китов составляет около 2 часов, после чего мы возвратимся на берег.

По возвращении на берег, для вас будет забронирован столик в одном из ресторанов на побережье с панорамным видом на море где мы пообедаем.

Далее мы отправимся на прогулку по Природному парку Териберка, в рамках которой мы увидим:

Секретарское озеро;

Песчаное озеро;

Пляж драконьих яиц;

Малое Батарейское озеро;

Батарейский водопад;

И многое другое…

После прогулки мы заедем к драйверам, чтобы продегустировать свежайшие морепродукты, которые они поднимают со дна для вас:

Морской еж;

Морской гребешок;

Модиолус;

Морской огурец.

Далее, при желании мы можем посетить дополнительные локации:

Териберская пивоварня;

Старая заброшенная школа.

После чего мы вернемся в Мурманск к месту Вашего проживания.

Важная информация: