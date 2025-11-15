Описание водной прогулки
Если вы думали, что увидеть китов возможно только в мечтах, то вы ошибались. Если вы хотите увидеть китов своими глазами, но не готовы к путешествию на Дальний Восток России, то эта экскурсия именно для вас. Вам достаточно прилететь в Мурманск, а затем мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках этих удивительных животных.
Что Вас ждет?
Мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках этих удивительных животных. В апреле-июне и декабре-феврале китов комфортно наблюдать на Кольском полуострове у побережья Териберки. Мы выйдем в море в поисках этих удивительных животных, а вы сможете почувствовать себя настоящим морским исследователем.
Ваше приключение начнется с того, что наш гид заберет Вас от места Вашего проживания в Мурманске, и Вы вместе с ним отправитесь в Териберку на комфортабельном автомобиле.
По пути наш гид расскажет Вам массу интересных фактов о Кольском полуострове, тундре, через которую Вы будете двигаться, о Баренцевом море и его обитателях и, конечно же, ответит на все интересующие Вас вопросы. Будут запланированы две небольшие остановки в тундре (Мурманский ветропарк и Териберский перевал) для того, чтобы небольшой прогулки и фотосессии.
Мы прибудем в Териберку и начнём осмотр посёлка со Старой Териберки. Вы увидите:
Гигантские качели на берегу;
Песчаный пляж;
Трон Одина;
Скелет Левиафана;
Выброшенное на берег судно;
Кладбище кораблей;
Скелет кашалота;
И многое другое…
Затем, мы отправимся в поселок Лодейное на причал и после небольшого инструктажа по технике безопасности, мы выйдем в Баренцево море на поиск морских млекопитающих.
У териберского побережья можно встретить тюленей, нерп, морских зайцев, касаток, беломордых дельфинов. большого полосатика (финвал) и малого полосатика (минке).
Общее время поиска китов составляет около 2 часов, после чего мы возвратимся на берег.
По возвращении на берег, для вас будет забронирован столик в одном из ресторанов на побережье с панорамным видом на море где мы пообедаем.
Далее мы отправимся на прогулку по Природному парку Териберка, в рамках которой мы увидим:
Секретарское озеро;
Песчаное озеро;
Пляж драконьих яиц;
Малое Батарейское озеро;
Батарейский водопад;
И многое другое…
После прогулки мы заедем к драйверам, чтобы продегустировать свежайшие морепродукты, которые они поднимают со дна для вас:
Морской еж;
Морской гребешок;
Модиолус;
Морской огурец.
Далее, при желании мы можем посетить дополнительные локации:
Териберская пивоварня;
Старая заброшенная школа.
После чего мы вернемся в Мурманск к месту Вашего проживания.
Важная информация:
Мы забираем Вас из места Вашего проживания в Мурманске;
С собой обязательно нужно взять паспорт (свидетельство о рождении для детей);
Время выезда и возвращения указаны ориентировочные и могут изменяться в зависимости от времени выхода в море, погодных условий и времени года;
На судне есть каюта и гальюн;
Нас ждет пешеходная прогулка по пересеченной местности длительностью около 2,5-3 часов. Маршрут легкий, доступен для любого уровня подготовки. Необходимо отправляться в удобной обуви;
Одевайтесь многослойно. В зимнее время — пуховик (желательно с капюшоном), шапка, перчатки, шарф, теплые носки и высокие ботинки (сапоги) с нескользящей подошвой. Летом — непромокаемая ветровка (желательно с капюшоном), легкий головной убор, непромокаемая обувь, желательно трекинговые ботинки с нескользящей подошвой;
В зимнее время, в случае резкого изменения погодных условий, иногда необходимо срочно покинуть Териберку из-за закрытия дороги. В этом случае, мы можем сократить количество локаций;
Пешая часть экскурсии зависит от времени выхода в море, гиды рассчитывают время, чтобы все успеть.
Что включено
- Трансфер из/в Мурманск
- Услуги гида в течение дня
- Обзорная экскурсия по Териберке
- Морская прогулка (2 часа)
Что не входит в цену
- Снегоходные сани - 1500 руб. /гость (в зимнее время)
- Вход в Природный парк Териберка - 440 руб. /гость иностранные граждане - 880 руб. /гость
- Вход на мини-ферму - 200 руб. /гость
- Кормление оленей (по желанию) - 150 руб. /порция ягеля
- Обед в ресторане - от 1200 руб. (в зависимости от выбора блюд)
- Морепродукты (ежи, гребешки) - 250 руб. /штука (по желанию)
- Личные расходы (сувениры и пр.)
Пожелания к путешественнику
Важно знать, что акватория Териберки является охраняемой приграничной зоной. Для выхода в море необходимо наличие Паспорта (или его нотариально заверенной копии), а для детей необходимо Свидетельство о рождении (или его нотариально заверенной копии).
В зимнее время, в случае резкого изменения погодных условий, иногда необходимо срочно покинуть Териберку из-за закрытия дороги. В этом случае, мы можем сократить количество локаций.