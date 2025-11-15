Мои заказы

Киты: поиск морских гигантов и невероятная Териберка

Если вы думали, что увидеть китов возможно только в мечтах, то вы ошибались
Описание водной прогулки

Если вы думали, что увидеть китов возможно только в мечтах, то вы ошибались. Если вы хотите увидеть китов своими глазами, но не готовы к путешествию на Дальний Восток России, то эта экскурсия именно для вас. Вам достаточно прилететь в Мурманск, а затем мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках этих удивительных животных.

Что Вас ждет?

Мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках этих удивительных животных. В апреле-июне и декабре-феврале китов комфортно наблюдать на Кольском полуострове у побережья Териберки. Мы выйдем в море в поисках этих удивительных животных, а вы сможете почувствовать себя настоящим морским исследователем.

Ваше приключение начнется с того, что наш гид заберет Вас от места Вашего проживания в Мурманске, и Вы вместе с ним отправитесь в Териберку на комфортабельном автомобиле.

По пути наш гид расскажет Вам массу интересных фактов о Кольском полуострове, тундре, через которую Вы будете двигаться, о Баренцевом море и его обитателях и, конечно же, ответит на все интересующие Вас вопросы. Будут запланированы две небольшие остановки в тундре (Мурманский ветропарк и Териберский перевал) для того, чтобы небольшой прогулки и фотосессии.

Мы прибудем в Териберку и начнём осмотр посёлка со Старой Териберки. Вы увидите:

  • Гигантские качели на берегу;

  • Песчаный пляж;

  • Трон Одина;

  • Скелет Левиафана;

  • Выброшенное на берег судно;

  • Кладбище кораблей;

  • Скелет кашалота;

  • И многое другое…

Затем, мы отправимся в поселок Лодейное на причал и после небольшого инструктажа по технике безопасности, мы выйдем в Баренцево море на поиск морских млекопитающих.

У териберского побережья можно встретить тюленей, нерп, морских зайцев, касаток, беломордых дельфинов. большого полосатика (финвал) и малого полосатика (минке).

Общее время поиска китов составляет около 2 часов, после чего мы возвратимся на берег.

По возвращении на берег, для вас будет забронирован столик в одном из ресторанов на побережье с панорамным видом на море где мы пообедаем.

Далее мы отправимся на прогулку по Природному парку Териберка, в рамках которой мы увидим:

  • Секретарское озеро;

  • Песчаное озеро;

  • Пляж драконьих яиц;

  • Малое Батарейское озеро;

  • Батарейский водопад;

  • И многое другое…

После прогулки мы заедем к драйверам, чтобы продегустировать свежайшие морепродукты, которые они поднимают со дна для вас:

  • Морской еж;

  • Морской гребешок;

  • Модиолус;

  • Морской огурец.

Далее, при желании мы можем посетить дополнительные локации:

  • Териберская пивоварня;

  • Старая заброшенная школа.

После чего мы вернемся в Мурманск к месту Вашего проживания.

Важная информация:

  • Мы забираем Вас из места Вашего проживания в Мурманске;

  • С собой обязательно нужно взять паспорт (свидетельство о рождении для детей);

  • Время выезда и возвращения указаны ориентировочные и могут изменяться в зависимости от времени выхода в море, погодных условий и времени года;

  • На судне есть каюта и гальюн;

  • Нас ждет пешеходная прогулка по пересеченной местности длительностью около 2,5-3 часов. Маршрут легкий, доступен для любого уровня подготовки. Необходимо отправляться в удобной обуви;

  • Одевайтесь многослойно. В зимнее время — пуховик (желательно с капюшоном), шапка, перчатки, шарф, теплые носки и высокие ботинки (сапоги) с нескользящей подошвой. Летом — непромокаемая ветровка (желательно с капюшоном), легкий головной убор, непромокаемая обувь, желательно трекинговые ботинки с нескользящей подошвой;

  • В зимнее время, в случае резкого изменения погодных условий, иногда необходимо срочно покинуть Териберку из-за закрытия дороги. В этом случае, мы можем сократить количество локаций;

  • Пешая часть экскурсии зависит от времени выхода в море, гиды рассчитывают время, чтобы все успеть.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в Мурманск
  • Услуги гида в течение дня
  • Обзорная экскурсия по Териберке
  • Морская прогулка (2 часа)
Что не входит в цену
  • Снегоходные сани - 1500 руб. /гость (в зимнее время)
  • Вход в Природный парк Териберка - 440 руб. /гость иностранные граждане - 880 руб. /гость
  • Вход на мини-ферму - 200 руб. /гость
  • Кормление оленей (по желанию) - 150 руб. /порция ягеля
  • Обед в ресторане - от 1200 руб. (в зависимости от выбора блюд)
  • Морепродукты (ежи, гребешки) - 250 руб. /штука (по желанию)
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Пожелания к путешественнику

Важно знать, что акватория Териберки является охраняемой приграничной зоной. Для выхода в море необходимо наличие Паспорта (или его нотариально заверенной копии), а для детей необходимо Свидетельство о рождении (или его нотариально заверенной копии).

В зимнее время, в случае резкого изменения погодных условий, иногда необходимо срочно покинуть Териберку из-за закрытия дороги. В этом случае, мы можем сократить количество локаций.

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Гид по Арктике с многолетним опытом организации автомобильно-пешеходных туров. Покажу суровую красоту Крайнего Севера, расскажу о прошлом, настоящем и будущем Кольского края. Моя команда гидов готова обеспечить любой необходимый уровень погружения в Арктику. Присоединяйтесь, это будет незабываемо!

