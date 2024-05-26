1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Незабываемая морская прогулка из Териберки: киты, дельфины и пляж «Яйца драконов»
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
«На кораблике мы обязательно посетим губу Лодейную и губу Териберскую, посмотрим на знаменитый пляж «Яйца драконов», а также насладимся видами Териберки с моря»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
«Морская прогулка начинается в Териберке, куда вам нужно добраться самостоятельно (машина, такси, рейсовый автобус)»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия: фридайвинг и снорклинг в Териберке с инструктором
Мечтаете о приключении на Севере? Погружение с инструктором в Баренцево море - уникальная возможность для любителей подводного мира
Начало: У гостиницы «Норд Пилигрим»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00 и 14:00
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
12 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2500022 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Морская прогулка с наблюдением за китами
Мечтали увидеть китов и дельфинов? Отправляйтесь на морскую прогулку из Териберки! В программе: маяк, водопад, пляж круглых камней и живописные бухты
Начало: Териберка
«Мы отправимся из Териберки на корабле в поисках морских обитателей»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
6 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий26 мая 2024Поездка огонь остановят где попросите. И даже в те места куда не возят туристов.
- ААлександра13 мая 2024Китов, увы, не увидели, но экскурсия прошла хорошо. На корабле была отапливаемая каюта для тех, кто замерз. Виды на Териберка и само море потрясающие! 2 часа прошли незаметно
- ДДинара9 мая 202409.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки. Но китов не было 😒
- ТТатьяна2 мая 2024Все понравилось.
- ДДмитрий30 апреля 2024Добрый день. Отдыхал в Териберке с женой в конце апреля. Погода была хорошая-без ветра и осадков. Бронирование и организация морской
- ВВиктория21 апреля 2024Это был первый опыт погружения и тем более купания в северном море. Могу сказать что он прошёл на УРА, и впечатлений
- ДДмитрий14 апреля 2024Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)
- ВВладимир28 июля 2023Увидели спинку кита, очень здорово! Гостеприимно и уютно на корабле! Большое спасибо!
- EElenadah27 июля 2023Все чётко организовано, капитан приветливый, китов увидели)
- ННаталья27 июля 2022Фантастика!
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Водные развлечения»
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