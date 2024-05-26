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Мини-группа
2 часа
Незабываемая морская прогулка из Териберки: киты, дельфины и пляж «Яйца драконов»
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
«Прозрачная вода, в которой плещутся киты, дельфины и морские котики, шумные птичьи базары на берегу — вот что нас ждёт в удачный для фотоохоты день»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
«Именно их мы постараемся встретить: дельфины и тюлени живут у берегов Териберки постоянно, а киты заглядывают сюда за треской с начала весны до середины осени»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Морская прогулка с наблюдением за китами
Мечтали увидеть китов и дельфинов? Отправляйтесь на морскую прогулку из Териберки! В программе: маяк, водопад, пляж круглых камней и живописные бухты
Начало: Териберка
«Киты, финвалы, беломордые дельфины и тюлени ждут вас на просторах Баренцева моря»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
6 200₽ за человека
Мини-группа
3 часа
«С Капитаном за Китами!» тур напрямую от капитана
Отправляйтесь на морскую прогулку по Баренцеву морю из Териберки. На быстроходном катере вы сможете увидеть китов и других морских животных, а также порыбачить
Начало: Териберка, ул. Комсомольская, 24
«Мы попробуем найти и максимально близко подойти к китам и другим представителям животного мира»
Расписание: 14.00
1 авг в 14:00
6 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий26 мая 2024Поездка огонь остановят где попросите. И даже в те места куда не возят туристов.
- ААлександра13 мая 2024Китов, увы, не увидели, но экскурсия прошла хорошо. На корабле была отапливаемая каюта для тех, кто замерз. Виды на Териберка и само море потрясающие! 2 часа прошли незаметно
- ДДинара9 мая 202409.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки. Но китов не было 😒
- ТТатьяна2 мая 2024Все понравилось.
- ДДмитрий30 апреля 2024Добрый день. Отдыхал в Териберке с женой в конце апреля. Погода была хорошая-без ветра и осадков. Бронирование и организация морской
- ДДмитрий14 апреля 2024Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)
- ВВладимир28 июля 2023Увидели спинку кита, очень здорово! Гостеприимно и уютно на корабле! Большое спасибо!
- EElenadah27 июля 2023Все чётко организовано, капитан приветливый, китов увидели)
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Киты»
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