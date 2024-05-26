Экскурсии к Китам

Найдено 4 экскурсии в категории «Киты» в Териберке, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Незабываемая морская прогулка из Териберки: киты, дельфины и пляж «Яйца драконов»
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
«Прозрачная вода, в которой плещутся киты, дельфины и морские котики, шумные птичьи базары на берегу — вот что нас ждёт в удачный для фотоохоты день»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000 за человека
Зима в Териберке - время горбатых китов
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
«Именно их мы постараемся встретить: дельфины и тюлени живут у берегов Териберки постоянно, а киты заглядывают сюда за треской с начала весны до середины осени»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 500 за человека
Морская прогулка и встреча с китами
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Морская прогулка с наблюдением за китами
Мечтали увидеть китов и дельфинов? Отправляйтесь на морскую прогулку из Териберки! В программе: маяк, водопад, пляж круглых камней и живописные бухты
Начало: Териберка
«Киты, финвалы, беломордые дельфины и тюлени ждут вас на просторах Баренцева моря»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
6 200 за человека
«С Капитаном за Китами!» тур напрямую от капитана
Мини-группа
3 часа
«С Капитаном за Китами!» тур напрямую от капитана
Отправляйтесь на морскую прогулку по Баренцеву морю из Териберки. На быстроходном катере вы сможете увидеть китов и других морских животных, а также порыбачить
Начало: Териберка, ул. Комсомольская, 24
«Мы попробуем найти и максимально близко подойти к китам и другим представителям животного мира»
Расписание: 14.00
1 авг в 14:00
6 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    26 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Поездка огонь остановят где попросите. И даже в те места куда не возят туристов.
  • А
    Александра
    13 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Китов, увы, не увидели, но экскурсия прошла хорошо. На корабле была отапливаемая каюта для тех, кто замерз. Виды на Териберка и само море потрясающие! 2 часа прошли незаметно
  • Д
    Динара
    9 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    09.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки. Но китов не было 😒
    09.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Морская прогулка и встреча с китами
    Все понравилось.
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Добрый день. Отдыхал в Териберке с женой в конце апреля. Погода была хорошая-без ветра и осадков. Бронирование и организация морской
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    прогулки прошли без проблем. Спасибо менеджеру Марии за сопровождение. Прогулка по морю проходила на катере Гринин. Сам катер высокий, ухоженый, двигатель работает не очень шумно. Есть гальюн и каюта с горячим чаем и водой. Чисто. Капитан Олег Иванович на высоте, свое дело знает хорошо. Удалось увидеть китов и морского котика, а также потрясающие виды Баренцева моря. Спасибо организаторам за такую чудесную поездку, мы получили огромное удовольствие.

  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)
    Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)
  • В
    Владимир
    28 июля 2023
    Морская прогулка и встреча с китами
    Увидели спинку кита, очень здорово! Гостеприимно и уютно на корабле! Большое спасибо!
  • E
    Elenadah
    27 июля 2023
    Морская прогулка и встреча с китами
    Все чётко организовано, капитан приветливый, китов увидели)

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Киты»

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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
Сейчас в Териберке в категории "Киты" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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