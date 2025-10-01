М Мария читать дальше Нам удалось увидеть тюленей, греющихся на камнях и какую то большую рыбу в воде, хочется верить, что это была белуха ). Спасибо за прогулку, увидели красоту с моря, капитан был очень общителен, отвечал на всякие наши вопросы) Прогулка 02.09.25 удалась, ясная солнечная погода! Спокойное движение по волнам! Красота! Не укачивает совсем! Угощали тёплыми напитками! Можно было, кому ветрено, укрыться в каюте, судно не маленькое, в отличном состоянии!

и по 10-12., они вообще еле передвигаются. Прошли вдоль берега минут 40( крейсер 15 узлов., примерно), и обратно. Заметили плавник и за ним гонялись около 10 катеров целый час. Скукота страшная. Ехать Вам- решайте сами. Я больше ни ногой. Ничего особенно и интересного. Прогулка на старом рыболовном катере. Из всех слов общения- не прыгайте за борт., китов нет и не будет. Нас было 8 человек. Это хорошо., на некоторых

Катерина Здравствуйте! Отличная морская прогулка, с погодой ещё очень повезло. Китов не увидели, не сезон. Но видели тюленей, а они нас)

Удалось посидеть в капитанской рубке и пообщаться с капитаном судна. Вернусь в сезон за китами)

А Артемий Всё хорошо. На борту есть чай, кофе, туалет. Команда корабля подскажет куда смотреть, если увидит что-то интересное.



С китами нам не повезло, но встретили тюленей, полюбовались природными красотами.

заполнить время. Было несколько тюленей (пригодился бы бинокль). Жаль, что не публикуется статистика встреч с китами. Наверное, помешала бы продажам. Во время прогулки по природному парку видно с берега все суда, которые катают туристов в Териберке, можно оценить со стороны их маршрут и то, как происходит экскурсия. Было приятно пройтись по морю, покачаться на волнах на носу. Но не всем качка нравится. Китов не было. Спасибо за пледы и дождевики. Рассказ какой-либо не предусмотрен, а мог бы

Елена читать дальше КПП, рассказал про местную фауну, про рыб и местных млекопитающих, ответил на наши вопросы, было очень интересно!

Китов, к сожалению, мы не увидели, но видели полосатика Минке, морских «поросят», и конечно же вкус, запах, бесконечность и мощь голубой стихии Баренцева моря!!!

Сама организация очень понравилась, все четко- на кануне прислали всю информацию, фотографии, координаты где, кто и во сколько будет нас встречать! Ничего лишнего!

Спасибо всей команде!!!! Ездили на экскурсию, все очень понравилось. Повезло с погодой было тепло и солнечно! В описании к экскурсии написано, что она без экскурсовода, но капитан нашего судна при встрече группы на

М Мария Спасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачило наш день. Двух часов на борту было в самый раз, не больше, не меньше. Виды – вау! Количество людей на борту тоже оптимально, есть простор, все комфортно перемещаются по палубе, у каждого есть место посидеть. Очень понравилось, советую!

Л Лариса Поездка была интересной. Китов не было, но были другие морские животные: сказали что это котики. А так поездка была по маршруту. Посмотрели и на птичий базар и на водопад.

М Мария в общем и целом, плюс только в организованности. китов мы не увидели. плохо и расстроило что организатор не предупредил заранее что они еще неделю назад ушли. мы все равно бы пошли на морскую прогулку, но уже с другим ощущением и предвкушением. в целом как морская прогулка, то очень хорошо.

Елизавета Прогулка не предусматривает рассказ гида. Капитан и помощник сопровождают нас во время прогулки и обеспечивают безопасность на судне.

В нашу поездку показали вид на яйца и глаз дракона, птичий базар, удалось увидеть беломордых дельфинов.

Моряки сказали, что в этом году рыбы немного и китов нет.

Илья Очень понравилась экскурсия, китов увидели, девушка гид создавала прекрасную атмосферу, рассказывала всякие интересные факты о китах и о Териберке, пела песни, в общем она большая молодец.

Полина Всем всё очень сильно понравилось, впечатления просто потрясающие!

Китов увидели, да еще и не один раз, они буквально обитали вокруг нас)

Состав экипажа тоже шикарный, как капитан, так и его помощник

Все довольны) 😇😊😇

Спасибо большое вам 🙏🏻

А Алексей Спасибо, все очень понравилось, и киты показались. Все класс. Добирались на своем авто, дорога к месту экскурсии очень плохая (вернее сказать, вообще такого понятия нет).

О Ольга Ездили на экскурсию к китам, нас встретили у входа в порт Териберки, проводили на кораблик. Погода была очень ветреная и нас качало,но мы видели китов,целых два раза. Экскурсии нет,поэтому желательно посмотреть заранее какие достопримечательности вы увидите. И,одевайтесь теплее))) Поездка очень понравилась!