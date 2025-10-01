Мои заказы

Териберка: навстречу китам и ветру

Погрузитесь в мир арктических приключений в Териберке. Вас ждут невероятные пейзажи и, возможно, встреча с китами! Безопасность и комфорт обеспечены
На водной прогулке в Териберке участники смогут насладиться уникальными северными пейзажами и, возможно, увидеть китов. Капитан выберет безопасный маршрут, учитывая погодные условия и наличие морских обитателей.

Прогулка проходит без экскурсионной программы, но с опытным капитаном, который проведёт инструктаж по безопасности. На борту есть тёплая каюта и туалет, а также предлагается горячий чай. Семьи с детьми могут участвовать, предупредив заранее
4.7
18 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🐋 Возможность увидеть китов
  • 🌊 Незабываемые арктические пейзажи
  • 🛥 Безопасность на борту
  • ☕ Горячий чай включён
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
Териберка: навстречу китам и ветру© Кристина
Териберка: навстречу китам и ветру© Кристина
Териберка: навстречу китам и ветру© Кристина
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Баренцево море

Описание водной прогулки

Во время путешествия по Баренцеву морю:

  • Вы окунётесь в мир приключений
  • Насладитесь захватывающими дух северными пейзажами
  • Если повезёт — увидите кого-то из морских обитателей (может, даже китов!)
  • Получите незабываемые впечатления и сделаете классные фотографии

Маршрут прогулки может меняться: он зависит от погоды и наличия в бухте морских обитателей — но будьте уверены, капитан в любом случае выберет самый безопасный и живописный вариант.

Организационные детали

Обратите внимание: это водная прогулка без экскурсионной составляющей

  • Мы не можем гарантировать встречу с китами, но сделаем всё зависящее от нас, чтобы вы их увидели. Наибольшая вероятность встретить китов — с апреля по август
  • С вами будет опытный капитан, перед началом поездки мы проведём инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты
  • На судне всегда есть тёплая каюта и туалет, в стоимость прогулки входит горячий чай
  • Если вы путешествуете с детьми — пожалуйста, предупредите об этом заранее

ежедневно в 10:00 и 12:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Териберке
Провели экскурсии для 230 туристов
Если вы ищете незабываемые впечатления, хотите увидеть красоту Териберки с воды, насладиться уникальными пейзажами арктической природы — скорее пишите и мы обсудим все детали вашего приключения! Мы тщательно подходим к организации морских прогулок, ведь главная задача — обеспечить безопасность путешественников. И внимательно выбираем суда, чтобы быть уверенным в их надёжности и соответствии всем необходимым требованиям.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
2
3
1
2
1
1

Фотографии от путешественников

Териберка: навстречу китам и ветру (Катерина)Териберка: навстречу китам и ветру (Артемий)Териберка: навстречу китам и ветру (Кирилл)Териберка: навстречу китам и ветру (Елена)Териберка: навстречу китам и ветру (Елена)Териберка: навстречу китам и ветру (Елена)Териберка: навстречу китам и ветру (Елена)Териберка: навстречу китам и ветру (Мария)Териберка: навстречу китам и ветру (Мария)Териберка: навстречу китам и ветру (Мария)Териберка: навстречу китам и ветру (Мария)Териберка: навстречу китам и ветру (Мария)Териберка: навстречу китам и ветру (Мария)Териберка: навстречу китам и ветру (Мария)Териберка: навстречу китам и ветру (Мария)Териберка: навстречу китам и ветру (Мария)Териберка: навстречу китам и ветру (Мария)Териберка: навстречу китам и ветру (Лариса)Териберка: навстречу китам и ветру (Лариса)Териберка: навстречу китам и ветру (Лариса)Териберка: навстречу китам и ветру (Лариса)Териберка: навстречу китам и ветру (Елизавета)Териберка: навстречу китам и ветру (Елизавета)Териберка: навстречу китам и ветру (Полина)Териберка: навстречу китам и ветру (Ольга)Териберка: навстречу китам и ветру (Ольга)Териберка: навстречу китам и ветру (Ольга)Териберка: навстречу китам и ветру (Наталия)Териберка: навстречу китам и ветру (Наталия)Териберка: навстречу китам и ветру (Наталия)
М
Мария
1 окт 2025
Прогулка 02.09.25 удалась, ясная солнечная погода! Спокойное движение по волнам! Красота! Не укачивает совсем! Угощали тёплыми напитками! Можно было, кому ветрено, укрыться в каюте, судно не маленькое, в отличном состоянии!
читать дальше

Нам удалось увидеть тюленей, греющихся на камнях и какую то большую рыбу в воде, хочется верить, что это была белуха ). Спасибо за прогулку, увидели красоту с моря, капитан был очень общителен, отвечал на всякие наши вопросы)

Дата посещения: 2 сентября 2025
А
Александр
13 авг 2025
Ничего особенно и интересного. Прогулка на старом рыболовном катере. Из всех слов общения- не прыгайте за борт., китов нет и не будет. Нас было 8 человек. Это хорошо., на некоторых
читать дальше

и по 10-12., они вообще еле передвигаются. Прошли вдоль берега минут 40( крейсер 15 узлов., примерно), и обратно. Заметили плавник и за ним гонялись около 10 катеров целый час. Скукота страшная. Ехать Вам- решайте сами. Я больше ни ногой.

Дата посещения: 13 августа 2025
Катерина
Катерина
5 сен 2025
Здравствуйте! Отличная морская прогулка, с погодой ещё очень повезло. Китов не увидели, не сезон. Но видели тюленей, а они нас)
Удалось посидеть в капитанской рубке и пообщаться с капитаном судна. Вернусь в сезон за китами)
Здравствуйте! Отличная морская прогулка, с погодой ещё очень повезло. Китов не увидели, не сезон. Но видели тюленей, а они нас)
А
Артемий
3 сен 2025
Всё хорошо. На борту есть чай, кофе, туалет. Команда корабля подскажет куда смотреть, если увидит что-то интересное.

С китами нам не повезло, но встретили тюленей, полюбовались природными красотами.
Всё хорошо. На борту есть чай, кофе, туалет. Команда корабля подскажет куда смотреть, если увидит что-то интересное.
К
Кирилл
18 авг 2025
Было приятно пройтись по морю, покачаться на волнах на носу. Но не всем качка нравится. Китов не было. Спасибо за пледы и дождевики. Рассказ какой-либо не предусмотрен, а мог бы
читать дальше

заполнить время. Было несколько тюленей (пригодился бы бинокль). Жаль, что не публикуется статистика встреч с китами. Наверное, помешала бы продажам. Во время прогулки по природному парку видно с берега все суда, которые катают туристов в Териберке, можно оценить со стороны их маршрут и то, как происходит экскурсия.

Было приятно пройтись по морю, покачаться на волнах на носу. Но не всем качка нравится. Китов
Елена
Елена
10 авг 2025
Ездили на экскурсию, все очень понравилось. Повезло с погодой было тепло и солнечно! В описании к экскурсии написано, что она без экскурсовода, но капитан нашего судна при встрече группы на
читать дальше

КПП, рассказал про местную фауну, про рыб и местных млекопитающих, ответил на наши вопросы, было очень интересно!
Китов, к сожалению, мы не увидели, но видели полосатика Минке, морских «поросят», и конечно же вкус, запах, бесконечность и мощь голубой стихии Баренцева моря!!!
Сама организация очень понравилась, все четко- на кануне прислали всю информацию, фотографии, координаты где, кто и во сколько будет нас встречать! Ничего лишнего!
Спасибо всей команде!!!!

Ездили на экскурсию, все очень понравилось. Повезло с погодой было тепло и солнечно! В описании кЕздили на экскурсию, все очень понравилось. Повезло с погодой было тепло и солнечно! В описании кЕздили на экскурсию, все очень понравилось. Повезло с погодой было тепло и солнечно! В описании кЕздили на экскурсию, все очень понравилось. Повезло с погодой было тепло и солнечно! В описании к
М
Мария
9 авг 2025
Спасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачило наш день. Двух часов на борту было в самый раз, не больше, не меньше. Виды – вау! Количество людей на борту тоже оптимально, есть простор, все комфортно перемещаются по палубе, у каждого есть место посидеть. Очень понравилось, советую!
Спасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачилоСпасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачилоСпасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачилоСпасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачилоСпасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачилоСпасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачилоСпасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачилоСпасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачилоСпасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачилоСпасибо за классное морское путешествие! Опережая любопытство, китов мы не встретили, но это ничуть не омрачило
Л
Лариса
5 авг 2025
Поездка была интересной. Китов не было, но были другие морские животные: сказали что это котики. А так поездка была по маршруту. Посмотрели и на птичий базар и на водопад.
Поездка была интересной. Китов не было, но были другие морские животные: сказали что это котики. АПоездка была интересной. Китов не было, но были другие морские животные: сказали что это котики. АПоездка была интересной. Китов не было, но были другие морские животные: сказали что это котики. АПоездка была интересной. Китов не было, но были другие морские животные: сказали что это котики. А
М
Мария
4 авг 2025
в общем и целом, плюс только в организованности. китов мы не увидели. плохо и расстроило что организатор не предупредил заранее что они еще неделю назад ушли. мы все равно бы пошли на морскую прогулку, но уже с другим ощущением и предвкушением. в целом как морская прогулка, то очень хорошо.
Елизавета
Елизавета
30 июл 2025
Прогулка не предусматривает рассказ гида. Капитан и помощник сопровождают нас во время прогулки и обеспечивают безопасность на судне.
В нашу поездку показали вид на яйца и глаз дракона, птичий базар, удалось увидеть беломордых дельфинов.
Моряки сказали, что в этом году рыбы немного и китов нет.
Прогулка не предусматривает рассказ гида. Капитан и помощник сопровождают нас во время прогулки и обеспечивают безопасность на судне.Прогулка не предусматривает рассказ гида. Капитан и помощник сопровождают нас во время прогулки и обеспечивают безопасность на судне.
Илья
Илья
23 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, китов увидели, девушка гид создавала прекрасную атмосферу, рассказывала всякие интересные факты о китах и о Териберке, пела песни, в общем она большая молодец.
Полина
Полина
20 июл 2025
Всем всё очень сильно понравилось, впечатления просто потрясающие!
Китов увидели, да еще и не один раз, они буквально обитали вокруг нас)
Состав экипажа тоже шикарный, как капитан, так и его помощник
Все довольны) 😇😊😇
Спасибо большое вам 🙏🏻
Всем всё очень сильно понравилось, впечатления просто потрясающие!
А
Алексей
16 июл 2025
Спасибо, все очень понравилось, и киты показались. Все класс. Добирались на своем авто, дорога к месту экскурсии очень плохая (вернее сказать, вообще такого понятия нет).
О
Ольга
21 июн 2025
Ездили на экскурсию к китам, нас встретили у входа в порт Териберки, проводили на кораблик. Погода была очень ветреная и нас качало,но мы видели китов,целых два раза. Экскурсии нет,поэтому желательно посмотреть заранее какие достопримечательности вы увидите. И,одевайтесь теплее))) Поездка очень понравилась!
Ольга
Ольга
19 июн 2025
Капитан супер, катер Верба супер
Видели 4 кита!
Все счастливы
Капитан супер, катер Верба суперКапитан супер, катер Верба суперКапитан супер, катер Верба супер

Входит в следующие категории Териберки

Похожие экскурсии из Териберки

Искупаться в Баренцевом море: айсфлоатинг в Териберке
На машине
2 часа
20 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Искупаться в Баренцевом море
Необычная экскурсия для тех, кто ищет новые впечатления: айс-флоатинг в Баренцевом море подарит вам незабываемые эмоции и фото на память
Начало: В Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5000 ₽ за человека
Морская прогулка в Териберке
2 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Морская прогулка в Териберке
Отправляйтесь в захватывающее морское путешествие, чтобы увидеть китов и исследовать живописные места Териберки. Откройте для себя уникальные природные объекты
Начало: На причале у гостиницы «Финвал»
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
4500 ₽ за человека
Прогулка по Баренцеву морю
2 часа
26 отзывов
Водная прогулка
Прогулка по Баренцеву морю с рыбалкой
Почувствуйте солёные брызги Баренцева моря на прогулке в Териберке. Вас ждут водопады, маяки и морская рыбалка с возможностью увезти улов домой
Начало: На одном из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
11 ноя в 14:00
5000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Териберке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Териберке