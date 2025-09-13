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Териберка: место, где северный край встречается с теплом сердца

Наш тур в Териберку будет самым душевным и запоминающимся в вашей копилке путешествий
Териберка: место, где северный край встречается с теплом сердцаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Териберка: место, где северный край встречается с теплом сердцаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Териберка: место, где северный край встречается с теплом сердцаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Наш тур в Териберку будет самым душевным и запоминающимся в вашей копилке путешествий. Здесь бушуют волны, шепчет ветер, а горизонт уходит за края земли, предлагая безбрежные виды, завораживающие дух. Каждый уголок этого загадочного места хранит свои тайны. Вы сможете прогуляться по берегу, где бирюзовые воды встречаются с белоснежным снегом, и вдохнуть насыщенный аромат моря. Это место станет для вас не просто точкой на карте, а частью вашей души, оставляя неизгладимые впечатления на всю жизнь. Териберка — это место, где северная природа обнимает душу, погружая в атмосферу уединения и спокойствия.

  • Отправляясь в тур по этой удивительной земле, вы неизменно почувствуете, как ваше сердце наполняется восхищением. Териберка не оставит вас равнодушными — оставив в памяти незабываемые мгновения, вы унесете с собой частичку этого северного края. Программа тура: Фото-остановка у Кольской Вэс; Кладбище кораблей; Дегустация морских деликатесов; Пляж Яйца Дракона; Водопад Батарейский; Скелет кашалота; Песчаный пляж; Качели; Выброшенный на берег корабль. Просим обратить внимание, что в зимний период, в связи ухудшением погодных условий, властями Мурманской области возможно закрытие дороги на Териберку. Предугадать заранее, сколько по времени это может длиться - невозможно! К сожалению, в таких случаях, мы стараемся сделать все возможное, но просим брать в учет то, что от нас, к сожалению, это не зависит!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Вход в природный парк
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • В зимний период времени: дегустация морепродуктов, снегоходы, обед, вход на оленью ферму
  • В летний период: дегустация морепродуктов, обед, вход на оленью ферму
Пожелания к путешественнику

Предупреждать заранее о наличии каких-либо заболеваниях и льготах.

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Антон
Антон — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я - Антон, ваш гид и проводник в мир удивительных впечатлений на Кольском полуострове. За более чем 15 лет в туризме я охотно делюсь с вами своей страстью к этому
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уникальному краю. Как коренной житель Мурманска, я знаю и люблю каждый уголок своей родины и готов открыть вам все ее тайны. Мой подход к организации эксклюзивных и душевных туров гарантирует, что вы не просто увидите прекрасные локации, но и почувствуете дух Северной природы, окутывающий этот уникальный край. Протяните руку к величественным горам, познаете безмятежность зеркальных озёр и вдохнёте чистейший воздух тундры. Я верю, что Кольский полуостров способен оставить в сердце каждого путешественника незабываемый след. Независимо от времени года, вы найдете здесь своё вдохновение – будь то весеннее обновление природы, яркие летние дни, золотая осень или завораживающие зимние пейзажи. Забронировав путешествие со мной, вы не только увидите край, но и влюбитесь в него. Откройте для себя магию севера вместе со мной!

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