Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

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было не всем в нашей группе. не заметили у организатора других вариантов насыщенности программы (я о морской прогулке), не стали брать ее отдельно, так как рассчитывали на то, что ради нас дополнительно никто не будет ждать на берегу. по факту оказалось, что все поплыли к китам, а нам даже не предложили и не предупредили заранее, что так можно было. рекомендую уточнять все моменты тем, кто собирается путешествовать.