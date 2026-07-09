Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

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Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)

Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Немногие места могут похвастаться удобным выходом к Северному Ледовитому океану. Териберка — одно из таких. Но прославило ее не только это.

В поездке вы откроете безбрежные дали отстраненной тундры, пройдете по следам «Левиафана», посетите водопад, несущийся в Баренцево море, прокатитесь на самых северных качелях и попробуете блюда Кольского полуострова.
4.7
82 отзыва
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)

Описание экскурсии

Впечатления, которые не оставляют равнодушными

  • По дороге вы оцените тундровые пейзажи и сделаете остановку на перевале.
  • Посетите кладбище рыболовецких кораблей.
  • Увидите живописный водопад, несущий свои воды в океан.
  • Прогуляетесь по пляжу, где многовековые усилия волн сотворили камни, которые все сговорились называть «драконьими яйцами».
  • Вдохнете полной грудью воздух Арктики, стоя на берегу Баренцева моря.
  • Вспомните детство, катаясь на самых северных качелях.
  • Пройдёте пеший маршрут к самой высокой точке в Териберке.
  • Если захотите, мы устроим для вас фотосессию на крайней точке географии.
  • А в ресторане с панорамным видом на океан вы сможете попробовать блюда северной кухни (оленина, краб в хитине, треска, палтус, пикша, печень трески).

Организационные детали

  • Выезжаем утром, время корректируется в зависимости от светового дня.
  • Дорога займёт около 2-2,5 часа. Вернёмся в Мурманск около 18-00, в зависимости от погодных условий, дороги и пожеланий гостей.
  • Дополнительные опции и расходы: посещение природного парка «Териберка» —500-1000 руб. /чел., обед в ресторане (по желанию), снегоход до водопада (1500-2000 руб. /чел.).
  • Обратите внимание: в праздничные и предпраздничные дни размер группы может быть увеличен (до 18 человек максимум).

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 16 лет4500 ₽
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания или на Площади 5 углов (это центр Мурманска)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aртур
Aртур — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1014 туристов
Мы работаем с 2017 года, у нас всегда счастливые и довольные путешественники. Всегда комфортабельные автобусы и внедорожники, опытный водитель, что очень важно для этих мест. Дорога крайне непредсказуема! Гарантируем увлекательное путешествие по северным местам.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
4
3
2
1
2
А
отличная получилась поездка. все, как обещано! гид Людмила показала и рассказала все прекрасно. накануне вечером был создан чат в тг(!), но у нас этим проблем не было, однако удобно это
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было не всем в нашей группе. не заметили у организатора других вариантов насыщенности программы (я о морской прогулке), не стали брать ее отдельно, так как рассчитывали на то, что ради нас дополнительно никто не будет ждать на берегу. по факту оказалось, что все поплыли к китам, а нам даже не предложили и не предупредили заранее, что так можно было. рекомендую уточнять все моменты тем, кто собирается путешествовать.

отличная получилась поездка. все, как обещано! гид Людмила показала и рассказала все прекрасно. накануне вечером был
отличная получилась поездка. все, как обещано! гид Людмила показала и рассказала все прекрасно. накануне вечером был
отличная получилась поездка. все, как обещано! гид Людмила показала и рассказала все прекрасно. накануне вечером был
отличная получилась поездка. все, как обещано! гид Людмила показала и рассказала все прекрасно. накануне вечером был
отличная получилась поездка. все, как обещано! гид Людмила показала и рассказала все прекрасно. накануне вечером был
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Сергей
Интересная, насыщенная экскурсия. За день побывали во всех основных локациях. Природа в Териберке стоит того, чтобы там побывать.
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Нина
Все супер под руководством Артема!
И многое узнали и о городе, и жителях, о флоре, и фауне

Артем классный парень, проявлял заботу о каждом из нас, аргументированно отвечал на наши вопросы, сопровождая
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рассказ доброй улыбкой.
Погода нас порадовала, было солнечно!
Посмотрели реку Териберку, плотину, водохранилище, ВЕТРЯКИ, каменный город- это всё при движении в Териберку, а также наблюдали олений мох, бруснику, чернику, (поели) волчьи ягоды, бесконечные северные дали А Териберка старая и новая просто удивила своей первозданностью уникальностью.
Экологическая тропа к Баренцеву морю была преодолена просто с удовольствием для восхищения водопадом, его мощью и под,емом на самую высокую точку над морем вместе с Артёмом.
Артем и твоя команда, так держать!
Удачи вам и нам!

Все супер под руководством Артема!
Все супер под руководством Артема!
Все супер под руководством Артема!
Все супер под руководством Артема!
Все супер под руководством Артема!
Все супер под руководством Артема!
Все супер под руководством Артема!
Все супер под руководством Артема!+2
Все супер под руководством Артема!
Все супер под руководством Артема!
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В
Ездили с Алексеем. Остались в восторге, спасибо большое! Очень разнообразная экскурсия. Алексей интересно рассказывал материал, внимательно относился ко всем участникам группы, учитывал все пожелания и очень ловко подхватывал нас на гололёде)) Бонусом увидели северное сияние, а Алексей ещё сделал фото с сиянием каким-то хитрым способом)
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Полина
Сегодня завершилась наша поездка в Териберку, и это было лучшее воспоминание из отпуска!

Север - это люди, и Алексей, наш гид, чудесно подтверждает эту фразу. Замечательный водитель, рассказчик и просто человек,
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искренне любящий свою работу.
Очень порадовало то, что были продуманы перекусы и вода от организаторов. Мелочь - а приятно!

Сама поездка прошла замечательно, нас забрали в оговоренное время, привезли куда мы попросили.
Алексей не подгонял во время маршрута, внимательно следил чтобы всем участникам было комфортно.

Сегодня завершилась наша поездка в Териберку, и это было лучшее воспоминание из отпуска!
Сегодня завершилась наша поездка в Териберку, и это было лучшее воспоминание из отпуска!
Сегодня завершилась наша поездка в Териберку, и это было лучшее воспоминание из отпуска!
Сегодня завершилась наша поездка в Териберку, и это было лучшее воспоминание из отпуска!
Сегодня завершилась наша поездка в Териберку, и это было лучшее воспоминание из отпуска!
Сегодня завершилась наша поездка в Териберку, и это было лучшее воспоминание из отпуска!
Сегодня завершилась наша поездка в Териберку, и это было лучшее воспоминание из отпуска!
Сегодня завершилась наша поездка в Териберку, и это было лучшее воспоминание из отпуска!+2
Сегодня завершилась наша поездка в Териберку, и это было лучшее воспоминание из отпуска!
Сегодня завершилась наша поездка в Териберку, и это было лучшее воспоминание из отпуска!
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Г
Наша экскурсия состоялась 20.07.25г, с гидом Никитой. Приятный в общении человек, рассказал нам много интересного. Никита показал красивые места, учитывал пожелания каждого человека в группе, каждому сделал прекрасные фото. Группа
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была из шести человек, комфортный и чистый транспорт. Нам очень повезло с погодой, было солнечно и тепло! Спасибо за отличный обед и хорошо проведенное время! Хотелось бы ещё посетить Териберку зимой, застать северное сияние. Однозначно рекомендую!

Наша экскурсия состоялась 20.07.25г, с гидом Никитой. Приятный в общении человек, рассказал нам много интересного. Никита
Наша экскурсия состоялась 20.07.25г, с гидом Никитой. Приятный в общении человек, рассказал нам много интересного. Никита
Наша экскурсия состоялась 20.07.25г, с гидом Никитой. Приятный в общении человек, рассказал нам много интересного. Никита
Наша экскурсия состоялась 20.07.25г, с гидом Никитой. Приятный в общении человек, рассказал нам много интересного. Никита
Наша экскурсия состоялась 20.07.25г, с гидом Никитой. Приятный в общении человек, рассказал нам много интересного. Никита
Наша экскурсия состоялась 20.07.25г, с гидом Никитой. Приятный в общении человек, рассказал нам много интересного. Никита
Наша экскурсия состоялась 20.07.25г, с гидом Никитой. Приятный в общении человек, рассказал нам много интересного. Никита
Наша экскурсия состоялась 20.07.25г, с гидом Никитой. Приятный в общении человек, рассказал нам много интересного. Никита+1
Наша экскурсия состоялась 20.07.25г, с гидом Никитой. Приятный в общении человек, рассказал нам много интересного. Никита
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