Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Немногие места могут похвастаться удобным выходом к Северному Ледовитому океану. Териберка — одно из таких. Но прославило ее не только это.
В поездке вы откроете безбрежные дали отстраненной тундры, пройдете по следам «Левиафана», посетите водопад, несущийся в Баренцево море, прокатитесь на самых северных качелях и попробуете блюда Кольского полуострова.
В поездке вы откроете безбрежные дали отстраненной тундры, пройдете по следам «Левиафана», посетите водопад, несущийся в Баренцево море, прокатитесь на самых северных качелях и попробуете блюда Кольского полуострова.
Описание экскурсии
Впечатления, которые не оставляют равнодушными
- По дороге вы оцените тундровые пейзажи и сделаете остановку на перевале.
- Посетите кладбище рыболовецких кораблей.
- Увидите живописный водопад, несущий свои воды в океан.
- Прогуляетесь по пляжу, где многовековые усилия волн сотворили камни, которые все сговорились называть «драконьими яйцами».
- Вдохнете полной грудью воздух Арктики, стоя на берегу Баренцева моря.
- Вспомните детство, катаясь на самых северных качелях.
- Пройдёте пеший маршрут к самой высокой точке в Териберке.
- Если захотите, мы устроим для вас фотосессию на крайней точке географии.
- А в ресторане с панорамным видом на океан вы сможете попробовать блюда северной кухни (оленина, краб в хитине, треска, палтус, пикша, печень трески).
Организационные детали
- Выезжаем утром, время корректируется в зависимости от светового дня.
- Дорога займёт около 2-2,5 часа. Вернёмся в Мурманск около 18-00, в зависимости от погодных условий, дороги и пожеланий гостей.
- Дополнительные опции и расходы: посещение природного парка «Териберка» —500-1000 руб. /чел., обед в ресторане (по желанию), снегоход до водопада (1500-2000 руб. /чел.).
- Обратите внимание: в праздничные и предпраздничные дни размер группы может быть увеличен (до 18 человек максимум).
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|4500 ₽
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания или на Площади 5 углов (это центр Мурманска)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aртур — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1014 туристов
Мы работаем с 2017 года, у нас всегда счастливые и довольные путешественники. Всегда комфортабельные автобусы и внедорожники, опытный водитель, что очень важно для этих мест. Дорога крайне непредсказуема! Гарантируем увлекательное путешествие по северным местам.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 82 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
отличная получилась поездка. все, как обещано! гид Людмила показала и рассказала все прекрасно. накануне вечером был создан чат в тг(!), но у нас этим проблем не было, однако удобно это
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Интересная, насыщенная экскурсия. За день побывали во всех основных локациях. Природа в Териберке стоит того, чтобы там побывать.
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Все супер под руководством Артема!
И многое узнали и о городе, и жителях, о флоре, и фауне
Артем классный парень, проявлял заботу о каждом из нас, аргументированно отвечал на наши вопросы, сопровождая
И многое узнали и о городе, и жителях, о флоре, и фауне
Артем классный парень, проявлял заботу о каждом из нас, аргументированно отвечал на наши вопросы, сопровождая
+2
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В
Ездили с Алексеем. Остались в восторге, спасибо большое! Очень разнообразная экскурсия. Алексей интересно рассказывал материал, внимательно относился ко всем участникам группы, учитывал все пожелания и очень ловко подхватывал нас на гололёде)) Бонусом увидели северное сияние, а Алексей ещё сделал фото с сиянием каким-то хитрым способом)
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Сегодня завершилась наша поездка в Териберку, и это было лучшее воспоминание из отпуска!
Север - это люди, и Алексей, наш гид, чудесно подтверждает эту фразу. Замечательный водитель, рассказчик и просто человек,
Север - это люди, и Алексей, наш гид, чудесно подтверждает эту фразу. Замечательный водитель, рассказчик и просто человек,
+2
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Г
Наша экскурсия состоялась 20.07.25г, с гидом Никитой. Приятный в общении человек, рассказал нам много интересного. Никита показал красивые места, учитывал пожелания каждого человека в группе, каждому сделал прекрасные фото. Группа
+1
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