Териберка: посёлок на краю земли

Посетить самые интересные места колоритного северного поселка и его окрестностей
Любите суровые и прекрасные северные пейзажи? Тогда наше предложение для вас! Вы погуляете по берегу Баренцева моря, побываете на пляже с «драконьими яйцами», увидите «кладбище кораблей» и полюбуетесь Батарейским водопадом. Мы расскажем о традициях, истории, природе и повседневной жизни Териберки.
5
2 отзыва
Териберка: посёлок на краю земли
Териберка: посёлок на краю земли
Териберка: посёлок на краю земли
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • пройдёте по старой части Териберки
  • посетите «кладбище кораблей»
  • полюбуетесь Батарейским водопадом
  • погуляете по пляжу с «драконьими яйцами»
  • заглянете на мини-ферму с хаски и оленями
  • покачаетесь на самых северных качелях страны

Также программа предполагает остановку на обед в кафе, где вы сможете попробовать традиционные северные блюда.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: Renault Duster, Toyota Caravel, Hyundai Starex, Ford Focus или Ford Explorer
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: экосбор в Териберке — 440 ₽ за чел (880 ₽ для иностранных граждан), ферма — 200 ₽ за человек, обед (по желанию) — от 1500 ₽ за чел
Остались вопросы?

ежедневно в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Кристина
24 ноя 2024
Очень классная получилась экскурсия!
Гиду Антону большое спасибо за увлекательную прогулку по окрестностям Териберки.
Нам было очень весело, интересно, красиво и конечно ветрено!
А
15 ноя 2024
Чудесная экскурсия по Териберке! Огромное спасибо гиду за отличную организацию и, прежде всего, за искреннюю любовь к родным местам, которая так вдохновляет! После этой экскурсии я определенно собираюсь вернуться сюда снова! Возможно, летом, когда вся тундра расцветет.

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