Любите суровые и прекрасные северные пейзажи? Тогда наше предложение для вас! Вы погуляете по берегу Баренцева моря, побываете на пляже с «драконьими яйцами», увидите «кладбище кораблей» и полюбуетесь Батарейским водопадом. Мы расскажем о традициях, истории, природе и повседневной жизни Териберки.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- пройдёте по старой части Териберки
- посетите «кладбище кораблей»
- полюбуетесь Батарейским водопадом
- погуляете по пляжу с «драконьими яйцами»
- заглянете на мини-ферму с хаски и оленями
- покачаетесь на самых северных качелях страны
Также программа предполагает остановку на обед в кафе, где вы сможете попробовать традиционные северные блюда.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: Renault Duster, Toyota Caravel, Hyundai Starex, Ford Focus или Ford Explorer
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: экосбор в Териберке — 440 ₽ за чел (880 ₽ для иностранных граждан), ферма — 200 ₽ за человек, обед (по желанию) — от 1500 ₽ за чел
ежедневно в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Териберке
Провели экскурсии для 101 туриста
Здравствуйте! Мы команда единомышленников, развивающих Мурманский регион. С радостью откроем для вас красоту Кольского полуострова, покажем его главные достопримечательности и тайные места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кристина
24 ноя 2024
Очень классная получилась экскурсия!
Гиду Антону большое спасибо за увлекательную прогулку по окрестностям Териберки.
Нам было очень весело, интересно, красиво и конечно ветрено!
Гиду Антону большое спасибо за увлекательную прогулку по окрестностям Териберки.
Нам было очень весело, интересно, красиво и конечно ветрено!
А
Алексей
15 ноя 2024
Чудесная экскурсия по Териберке! Огромное спасибо гиду за отличную организацию и, прежде всего, за искреннюю любовь к родным местам, которая так вдохновляет! После этой экскурсии я определенно собираюсь вернуться сюда снова! Возможно, летом, когда вся тундра расцветет.
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