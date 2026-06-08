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Сияние в Териберке – экскурсии в Териберке

Найдено 7 экскурсий в категории «Сияние в Териберке» в Териберке, цены от 4000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
2 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Откройте для себя Териберку с моря: уникальные виды, морские обитатели и незабываемые впечатления
Начало: На причале в Териберке
«Морское приключение начинается в селе Териберка, откуда вы отправитесь на прогулку по Баренцеву морю»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за человека
Рыбалка под северным сиянием
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбалка под северным сиянием
Половить морскую треску или пикшу в лучших декорациях Севера
Начало: На причале
«Мы выйдем из старой Териберки на небольшом судне с тёплой каютой и туалетом, оборудованном всеми современными навигационными приборами и средствами безопасности»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
42 000 ₽ за всё до 10 чел.
Отправиться в арктическое приключение на новейшем катере - из Териберки
На катере
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Отправиться в арктическое приключение на новейшем катере - из Териберки
Отдыхать или рыбачить в море на 12-метровом комфортабельном судне
Начало: У причала
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
45 000 ₽ за всё до 10 чел.
Киты: поиск морских гигантов и невероятная Териберка
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Киты: поиск морских гигантов и невероятная Териберка
Если вы думали, что увидеть китов возможно только в мечтах, то вы ошибались
«В апреле-июне и декабре-феврале китов комфортно наблюдать на Кольском полуострове у побережья Териберки»
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
от 10 000 ₽12 500 ₽ за человека
Териберка - мир согретого холода
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Териберка - мир согретого холода
Откройте для себя Териберку, где суровая природа Арктики встречается с гостеприимством мини-группы. Без толп и спешки, в гармонии с природой
«На эти и другие вопросы вы найдете ответы в ходе нашего однодневного путешествия в Териберку из Мурманска»
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
от 4500 ₽5000 ₽ за человека
Снегоходное сафари (тур на снегоходах) в Териберке
На снегоходах
-
20%
Мини-группа
до 12 чел.
Снегоходное сафари (тур на снегоходах) в Териберке
Погрузитесь в суровую красоту Заполярья
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
от 8000 ₽10 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

И
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Остались под большим впечатлением от прогулки. Увидели вблизи китов😍 очень красивые виды по пути.
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Д
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Увидели и услышали (он фыркает!) кита!
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П
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Впечатления невероятные. Приехали из Санкт-Петербурга и с первого раза увидели китов. Виды по пути в Тириберку просто не описать словами и не передать фотографиями. Обязательно нужно смотреть в живую и когда сезон, морская прогулка обязательна к посещению 👍
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А
Териберка. Морская прогулка к Китам. Рыбалка
Спасибо за прекрасную прогулку. Четкая организация. Безопасность (спасательные жилеты). Забота (не продуваемые и не промокаемые плащи). Увидели китов (малые полосатики)! Поймали треску и пикшу. Всем довольны. Спасибо огромное!
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А
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
отлично покатались, увидели сразу трех китов)) и морской котик очень близок подплыл))
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Александр
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Приятно было побеседовать на яхте "Альфа" с капитаном Олегом. Он с детства живёт в Териберке. Рассказал много интересного. Ну и конечно радует, что повезло увидеть малого полосатика!
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А
Териберка. Морская прогулка к Китам. Рыбалка
Все прошло отлично, с нами в море выходило с сразу два капитана, тк это было открытие сезона.
Оба капитана приятные собеседники, рассказали много интересного про свой край и море.
И самое главное, увидели китов Захватывающее зрелище, остались очень довольны
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П
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Очень круто! Советую всем посетить данную экскурсию, эмоции не передать, такая красота! Фоток делали мы мало, потому что не могли отвести взгляд от природы и моря
Очень круто! Советую всем посетить данную экскурсию, эмоции не передать, такая красота! Фоток делали мы мало,
Очень круто! Советую всем посетить данную экскурсию, эмоции не передать, такая красота! Фоток делали мы мало,
Очень круто! Советую всем посетить данную экскурсию, эмоции не передать, такая красота! Фоток делали мы мало,
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С
Териберка. Морская прогулка к Китам. Рыбалка
Прекрасная морская прогулка. Китов, к сожалению, не обнаружилось, но других морских обитателей посмотрели вдоволь.
Рекомендую
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С
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Прокатились хорошо, жаль что морские обитатели не захотели показаться нам.
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Всего 37 отзывов в Териберке в категории "Сияние в Териберке"

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Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Сияние в Териберке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Морская прогулка в Териберке - в мини-группе;
  2. Рыбалка под северным сиянием;
  3. Отправиться в арктическое приключение на новейшем катере - из Териберки;
  4. Киты: поиск морских гигантов и невероятная Териберка;
  5. Териберка - мир согретого холода.
Какие места ещё посмотреть в Териберке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Батарейский Водопад;
  2. Териберский маяк;
  3. Пляж драконьих яиц;
  4. Кладбище кораблей;
  5. Набережная;
  6. На море.
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июле 2026
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