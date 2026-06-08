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Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Откройте для себя Териберку с моря: уникальные виды, морские обитатели и незабываемые впечатления
Начало: На причале в Териберке
«Морское приключение начинается в селе Териберка, откуда вы отправитесь на прогулку по Баренцеву морю»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбалка под северным сиянием
Половить морскую треску или пикшу в лучших декорациях Севера
Начало: На причале
«Мы выйдем из старой Териберки на небольшом судне с тёплой каютой и туалетом, оборудованном всеми современными навигационными приборами и средствами безопасности»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
42 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Отправиться в арктическое приключение на новейшем катере - из Териберки
Отдыхать или рыбачить в море на 12-метровом комфортабельном судне
Начало: У причала
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
45 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Киты: поиск морских гигантов и невероятная Териберка
Если вы думали, что увидеть китов возможно только в мечтах, то вы ошибались
«В апреле-июне и декабре-феврале китов комфортно наблюдать на Кольском полуострове у побережья Териберки»
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
от 10 000 ₽
12 500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Териберка - мир согретого холода
Откройте для себя Териберку, где суровая природа Арктики встречается с гостеприимством мини-группы. Без толп и спешки, в гармонии с природой
«На эти и другие вопросы вы найдете ответы в ходе нашего однодневного путешествия в Териберку из Мурманска»
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
от 4500 ₽
5000 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 12 чел.
Снегоходное сафари (тур на снегоходах) в Териберке
Погрузитесь в суровую красоту Заполярья
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
от 8000 ₽
10 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Остались под большим впечатлением от прогулки. Увидели вблизи китов😍 очень красивые виды по пути.
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Д
Увидели и услышали (он фыркает!) кита!
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П
Впечатления невероятные. Приехали из Санкт-Петербурга и с первого раза увидели китов. Виды по пути в Тириберку просто не описать словами и не передать фотографиями. Обязательно нужно смотреть в живую и когда сезон, морская прогулка обязательна к посещению 👍
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А
Спасибо за прекрасную прогулку. Четкая организация. Безопасность (спасательные жилеты). Забота (не продуваемые и не промокаемые плащи). Увидели китов (малые полосатики)! Поймали треску и пикшу. Всем довольны. Спасибо огромное!
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А
отлично покатались, увидели сразу трех китов)) и морской котик очень близок подплыл))
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Приятно было побеседовать на яхте "Альфа" с капитаном Олегом. Он с детства живёт в Териберке. Рассказал много интересного. Ну и конечно радует, что повезло увидеть малого полосатика!
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А
Все прошло отлично, с нами в море выходило с сразу два капитана, тк это было открытие сезона.
Оба капитана приятные собеседники, рассказали много интересного про свой край и море.
И самое главное, увидели китов Захватывающее зрелище, остались очень довольны
Оба капитана приятные собеседники, рассказали много интересного про свой край и море.
И самое главное, увидели китов Захватывающее зрелище, остались очень довольны
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П
Очень круто! Советую всем посетить данную экскурсию, эмоции не передать, такая красота! Фоток делали мы мало, потому что не могли отвести взгляд от природы и моря
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С
Прекрасная морская прогулка. Китов, к сожалению, не обнаружилось, но других морских обитателей посмотрели вдоволь.
Рекомендую
Рекомендую
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С
Прокатились хорошо, жаль что морские обитатели не захотели показаться нам.
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Всего 37 отзывов в Териберке в категории "Сияние в Териберке"
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Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Сияние в Териберке»
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