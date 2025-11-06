От Белого моря до Баренцева
Два моря, тундра, горы и сияние
«Прокатимся по канатной дороге в Кировске, поднимемся на горы, откуда полюбуемся многочисленными озёрами, бескрайней тундрой и величественными склонами»
5 мар в 10:00
12 мар в 10:00
от 40 990 ₽ за человека
Сияние, океан и горы
Насыщенная программа с посещением популярных локаций Кольского полуострова: Хибин, Териберки, Мурманска
«Вас ждет общение с гидом, горячий чай и перекус в поездке, подъем в горы на канатной дороге, посещение музея и снежной деревни (зимний период) или легкая прогулка по вершинам (летом), обед»
Завтра в 10:00
6 мар в 10:00
от 31 490 ₽ за человека
Горы, море и водопады Кольского полуострова
Начало: Мурманск
11 июн в 10:00
18 июн в 10:00
от 39 900 ₽ за человека
Горнолыжка в Хибинах и Белое море
Горы Хибины, северное сияние, поход на снегоступах к тёплому и красивейшему Дубль-дому на Белом море
«Это про северную красоту и горы»
17 мар в 10:00
от 68 000 ₽ за человека
