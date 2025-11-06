Найдено 4 тура в категории « Горы » в Териберке, цены от 31 490 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности На снегоходах 4 дня От Белого моря до Баренцева Два моря, тундра, горы и сияние «Прокатимся по канатной дороге в Кировске, поднимемся на горы, откуда полюбуемся многочисленными озёрами, бескрайней тундрой и величественными склонами» от 40 990 ₽ за человека 3 дня Сияние, океан и горы Насыщенная программа с посещением популярных локаций Кольского полуострова: Хибин, Териберки, Мурманска «Вас ждет общение с гидом, горячий чай и перекус в поездке, подъем в горы на канатной дороге, посещение музея и снежной деревни (зимний период) или легкая прогулка по вершинам (летом), обед» от 31 490 ₽ за человека Пешая 4 дня Горы, море и водопады Кольского полуострова Начало: Мурманск от 39 900 ₽ за человека На снегоступах 6 дней Горнолыжка в Хибинах и Белое море Горы Хибины, северное сияние, поход на снегоступах к тёплому и красивейшему Дубль-дому на Белом море «Это про северную красоту и горы» от 68 000 ₽ за человека Все туры Териберки

