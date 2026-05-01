Описание тура
Вы проведёте 4 дня на Кольском полуострове, за полярным кругом, в царстве камней и неистовых ветров. Насладитесь морскими пейзажами и просторами, побываете в Териберке, прогуляетесь по главному городу Мурманской области. Я покажу самые фотогеничные места и отведу в кафе, о котором знают только местные. Прокатимся по канатной дороге в Кировске, поднимемся на горы, откуда полюбуемся многочисленными озёрами, бескрайней тундрой и величественными склонами.
Программа тура по дням
Кандалакша и Белое море
Время сбора группы в первый день тура в 08:00 (точное время укажет гид накануне).
В этот день Вас ожидает поездка на самый юг нашей области, на границу с Карелией, в Кандалакшу. По пути Вы сможете увидеть изменения природы, сделать памятные фотографии в видовых местах и познакомиться с Белым морем.
Вас ждет общение с гидом, горячий чай и перекус в поездке, активный подъем на гору, прогулка по побережью и обед.
Программа в поездке:
Прогулка по побережью: перед подъёмом на гору, будет пикник и легкая прогулка в уникальном, историческом и природном месте Кандалакши, по Монастырскому наволоку. В ходе которой Вы познакомитесь с историей поморов и становлением города в устье реки Нивы;
Подъем на гору Волосяную: на парковке гид выдаст Вам снегоступы проведет технику безопасности, после чего Вас будет ожидать подъем на высоту 475 метров, длительностью 1-1,5 часа. С вершины открываются виды на Белое море и Кандалакшский архипелаг, скрученные ели и сосны, похожие на рождественские леденцы;
Обед: Знакомство с гастрономической стороной севера. Легкий супчик на выбор и вкуснейший палтус с гарниром, горячий чай и блины с икрой или семгой на ваш выбор (не включено в стоимость тура);
Возвращение в Мурманск и Охота за Северным сиянием (с сентября по март): пока Вы будете отдыхать в дороге после такого насыщенного и активного дня, гид будет выискивать Северное сияние. Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если поймать Северное Сияние с первого раза не выйдет — расстраиваться не нужно, в следующие дни обязательно будут попытки!
Хибины и Кировск
Время сбора группы в 08:00 (точное время укажет гид накануне, время может меняться, зависит от погодных условий и сезона);
В этот день Вас ожидает поездка к центру Кольского полуострова, к Хибинам. По пути Вы узнаете о промышленности региона, посмотрите на самое большое озеро Имандра с разных ракурсов.
Вас ждет общение с гидом, горячий чай и перекус в поездке, подъем в горы на канатной дороге, посещение музея и снежной деревни (зимний период) или легкая прогулка по вершинам (летом), обед.
Программа в поездке:
Подъем в горы: вы сможете совершить подъем в кабинке подъемника, чтобы насладиться незабываемыми видами Хибинских гор, а также чтобы получить незабываемые впечатления от высоты и красоты горных пейзажей. Заряд положительных эмоций и адреналина гарантирован;
Снежная деревня: с 2008 года скульпторы и художники с первым снегом начинают строительство этого невероятного места, вкладывают душу и силы в создание ледовой сказки. Тематика композиций каждый год разная;
Обед: шведский стол (не включено в стоимость);
Музейно-выставочный центр Апатит: Хибины — одни из самых древних и богатых горных массивов нашей планеты, в музее, с помощью аудиогида Вы узнаете много интересных фактов о минералах и освоении Хибин;
Возвращение в Мурманск и Охота за Северным сиянием (с сентября по март): пока вы отдыхаете после насыщенного и активного дня, ваш гид будет искать это природное чудо. Никто не может гарантировать, что Северное сияние появится, но если поймать его с первого раза не получится — не расстраивайтесь. Ведь будут еще дни для новых попыток.
Териберка и Баренцево море
Время сбора группы в 08:00 (точное время укажет гид накануне, время может меняться, зависит от погодных условий и сезона);
Дорога в Териберку занимает около 2,5 часов в одну сторону. Сам путь пролегает через невероятные просторы северной тундры. По пути мы сделаем несколько остановок, в видовых местах, а гид поделится с Вами историей Териберки.
Териберка состоит из двух частей, Старой Териберки и Лодейного. В первую очередь мы посетим Лодейное со всеми природными достопримечательностями, после чего уделим время Старой Териберке и обеду на побережье.
Вас ждет: общение с гидом, горячий обед, напитки с закусками в дороге, прогулки по природному парку, суровые пейзажи, дикое море, история рыбацкого поселения и быт жителей Крайнего Севера живущих на краю земли.
Программа в поездке:
Кладбище затонувших кораблей, посмотрим на следы богатого прошлого поселка, застывшие на отмели Териберской губы.
Природный парк Териберка: Одно из основных мест посещения на нашем маршруте. Здесь мы посмотрим: водопад Батарейский и каменный пляж Яйца драконов;
В зимний период, чтобы сократить драгоценное время, мы прокатимся на снегоходных санях до пляжа и водопада;
После природного парка гид отведет Вас в секретное место с фотогеничным видом на Старую Териберку;
Следующая цель нашего маршрута — Старая Териберка. Эта часть поселка находится в устье одноименной реки и напоминает традиционные рыболовецкие деревни, которых когда-то было множество по всему Кольскому полуострову. Здесь мы посетим: Огромный скелет Чудо-рыбы; Качель с видом на Баренцево море; Трон Посейдона; Корабль выброшенный на берег; Парк с северными оленями и хаски.
Обед с видом на Баренцево море: в тур не включен комплексный обед из нескольких блюд (У гида будет горячий чай и легкий перекус);
После обеда, довольные и уставшие, возвращаемся в Мурманск.
Мурманск
Время сбора группы в 08:45 (точное время укажет гид накануне, время может меняться, зависит от погодных условий);
В этот день мы изучим Мурманск со всех возможных ракурсов, полюбуемся с противоположной стороны Кольского залива, посетим совсем нетуристический Мурманск.
Программа в поездке:
Мишуково: фотогеничная локация, которая даст Вам возможность оценить масштаб Мурманска и прочувствовать его масштаб. В ходе прогулки на Вы узнаете о флоре и фауне Кольского полуострова, послушаете саамские сказки и перекусите местной выпечкой с горячим чаем;
Свободное время на отдых и обед;
Следующая цель поездки — знакомство с не туристическим Мурманском, черезмуралы с фестиваля стрит-арта Рост. Вас ожидают 30 ярких и масштабных работ на фасадах домов спального района, рассказы о художниках из России и ближайшего зарубежья;
На этом наша программа заканчивается, ориентировочное время 19:30 (время может меняться, зависит от погодных условий).
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное сопровождение на всём маршруте тура
- Проживание в апартаментах
- Сопровождение профессионального гида по экскурсионной программе
- Фотографии во время наблюдения Северного сияния
- Групповая аптечка
- Питьевая вода, горячие напитки и местная выпечка
- Треккинговые палки и сидушки
Что не входит в цену
- Авиа / жд билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер в/из аэропорт (-а). Заказать можно дополнительно 1500 в одну сторону
- Входные билеты в природный парк Териберка (380)
- Аренда снегоступов в зимний период (500/пара)
- Дополнительные дни проживания за день до тура и день после. Заказать можно дополнительно от 3500/сутки
- Завтраки, обеды и ужины в заведениях
- Входные билеты в музеи, на кресельный подъемник
- Поездки на снегоходах
- Бассейн с баней
- Сувениры
О чём нужно знать до поездки
Внимание: если у туристов есть иностранное гражданство, просим указывать при бронировании, до подтверждения заявки!
Если в первый день поездки нам не удалось поймать Северное сияние, отчаиваться не стоит. Без каких-либо доплат мы будем ловить Северное сияние в другие вечера и ночи. Однако, если Северное сияние удалось увидеть, в другие вечера у Вас будут свободное время.
Поездка на Охоту за Северным сиянием осуществляется только в случае благоприятного прогноза погоды и магнитной активности. Если прогноз окажется неблагоприятным — выезда не будет.
Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями могут произойти изменения в порядке посещения локаций.
Пожелания к путешественнику
Обязательное требование к экскурсантам — находиться в трезвом состоянии. Экскурсанты в нетрезвом виде к экскурсии не допускаются, они остаются в номере отеля, при этом стоимость тура не пересчитывается. Также запрещено употребление алкоголя в ходе поездки, экскурсанты, пренебрегающие этим требованием остаются в автобусе и к экскурсии допущены не будут. В этом случае стоимость поездки так же не пересчитывается.