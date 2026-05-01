2 день

Хибины и Кировск

Время сбора группы в 08:00 (точное время укажет гид накануне, время может меняться, зависит от погодных условий и сезона ) ;

В этот день Вас ожидает поездка к центру Кольского полуострова, к Хибинам. По пути Вы узнаете о промышленности региона, посмотрите на самое большое озеро Имандра с разных ракурсов.

Вас ждет общение с гидом, горячий чай и перекус в поездке, подъем в горы на канатной дороге, посещение музея и снежной деревни (зимний период) или легкая прогулка по вершинам (летом), обед.

Программа в поездке:

Подъем в горы : вы сможете совершить подъем в кабинке подъемника, чтобы насладиться незабываемыми видами Хибинских гор, а также чтобы получить незабываемые впечатления от высоты и красоты горных пейзажей. Заряд положительных эмоций и адреналина гарантирован;

Снежная деревня: с 2008 года скульпторы и художники с первым снегом начинают строительство этого невероятного места, вкладывают душу и силы в создание ледовой сказки. Тематика композиций каждый год разная;

Обед : шведский стол (не включено в стоимость);

Музейно-выставочный центр Апатит: Хибины — одни из самых древних и богатых горных массивов нашей планеты, в музее, с помощью аудиогида Вы узнаете много интересных фактов о минералах и освоении Хибин;

Возвращение в Мурманск и Охота за Северным сиянием (с сентября по март): пока вы отдыхаете после насыщенного и активного дня, ваш гид будет искать это природное чудо. Никто не может гарантировать, что Северное сияние появится, но если поймать его с первого раза не получится — не расстраивайтесь. Ведь будут еще дни для новых попыток.

