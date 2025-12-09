1 день

Встреча в Мурманске. Переезд в Териберку

В 14:00 встречаемся возле ж/д вокзала в Мурманске.

Трансфер отвезет нас в Териберку, в пути около 3 часов (зависит от дорожной ситуации). Нам покажутся многочисленные сопки, низкорослый субарктический лес и, наконец, бескрайняя тундра, полная сурового обаяния.

Териберка — это небольшое село, с населением менее 1000 человек, которое приобрело популярность после выхода в свет нашумевшего фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».

Несмотря на это, посёлок остается полуразрушенным: здесь есть небольшая церковь, заброшенная школа, старая метеостанция и пара магазинов. Для чего же нужно приезжать сюда? Это одно из самых живописных мест на севере, откуда можно полюбоваться красотами Баренцева моря!

Заселяемся на турбазу и отправляемся гулять и знакомиться с поселком и морем. Смотрим старую Териберку — знаменитую заброшенную школу и различные арт-объекты на побережье, в том числе скелет кита из фильма «Левиафан».

Ужин, знакомство, отдых.

3 часа в пути.

Ночь на турбазе.

Пешая прогулка по поселку 5 км.

Ужин в кафе.

