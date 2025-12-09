Там, где
Программа тура по дням
Встреча в Мурманске. Переезд в Териберку
В 14:00 встречаемся возле ж/д вокзала в Мурманске.
Трансфер отвезет нас в Териберку, в пути около 3 часов (зависит от дорожной ситуации). Нам покажутся многочисленные сопки, низкорослый субарктический лес и, наконец, бескрайняя тундра, полная сурового обаяния.
Териберка — это небольшое село, с населением менее 1000 человек, которое приобрело популярность после выхода в свет нашумевшего фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».
Несмотря на это, посёлок остается полуразрушенным: здесь есть небольшая церковь, заброшенная школа, старая метеостанция и пара магазинов. Для чего же нужно приезжать сюда? Это одно из самых живописных мест на севере, откуда можно полюбоваться красотами Баренцева моря!
Заселяемся на турбазу и отправляемся гулять и знакомиться с поселком и морем. Смотрим старую Териберку — знаменитую заброшенную школу и различные арт-объекты на побережье, в том числе скелет кита из фильма «Левиафан».
Ужин, знакомство, отдых.
- 3 часа в пути.
- Ночь на турбазе.
- Пешая прогулка по поселку 5 км.
- Ужин в кафе.
Выход в море на целые сутки, посещение Дальних Зеленцов
После завтрака отправляемся в длительное морское путешествие.
Выходим в открытое море на рыбацком судне — это будет настоящим приключением.
За целый день в море есть большой шанс увидеть кого‑то из морских обитателей. Будем искать встречи с китами, косатками, дельфинами, тюленями. Все желающие смогут порыбачить. Будем идти вдоль берега, любоваться скалами, птичьими базарами и холодным морем, на которое можно смотреть бесконечно.
Примерно через 4-5 часов плавания мы окажемся в полузаброшенном поселке Дальние Зеленцы. Приготовим вкусный обед на берегу моря и устроим небольшой отдых после морского перехода. Всё оставшееся время посвятим прогулке по поселку и окрестностям.
Посёлок знаменит Морским биологическим институтом, который функционировал здесь до 1989 года, а затем был перенесен в Мурманск. Заброшенные здания и северные арктические пейзажи — то, зачем сюда стремятся люди со всех уголков планет.
В настоящее время в поселке функционирует метеостанция, дайвстанция и военная часть.
Возвращаемся на корабль, где на два часа для нас растопят баньку, самые смелые могут окунаться прямо в Баренцево море.
Готовим ужин. Отдых после насыщенного дня.
- Морское путешествие на целый день.
- Завтрак на турбазе, обед и ужин на берегу моря.
- Ночь в каютах на корабле.
- Пешая прогулка по Дальним Зеленцам 3 км.
Пешая прогулка к Териберскому водопаду и пляжу с «драконьими яйцами»
Утром возвращаемся в Териберку.
Вновь заселяемся на турбазу и отправляемся гулять на целый день к главной природной достопримечательности — Териберскому водопаду. При благоприятной погоде пройдем дальше до артиллерийских батарей времен ВОВ.
На обратном пути обязательно заглянем на пляж с «драконьими яйцами». Основная часть пути проходит по грунтовой дороге и тундровому бездорожью.
На самой дальней точке нашего пути остановимся на плотный перекус и отдых. Наслаждаемся летом на севере.
После длительной прогулки отдых и свободное время.
Вечером заключительный ужин, настольные игры, приятные разговоры за чаем.
- 15 км прогулка до артиллерийских батарей.
- Завтрак на корабле, перекус у водопада, ужин в кафе.
- Ночь на турбазе.
Отъезд домой
Завтрак. Сбор вещей, в 10:00 трансфер в Мурманск.
По пути обязательно заедем на смотровую площадку к памятнику Алеше, около 14:00 приезжаем на ж/д вокзал.
Те, кто захочет прогуляться по Мурманску, смогут оставить вещи в камере хранения на вокзале.
- 3 часа в пути.
- Завтрак на турбазе.
Проживание
Живем на турбазе в 2-местных номерах, удобства на этаже. Есть общая кухня, оснащенная всем необходимым, хороший Wi-Fi.
Мы стараемся расселять участников по половому признаку для наибольшего комфорта, но не гарантируем, т. к. номера бронируются заранее, а мужчин/женщин может быть нечетное количество. Если вам это крайне важно, сообщите, пожалуйста, заранее об этом консультанту.
Одну ночь ночуем в каютах на корабле. Есть туалет, душ, столовая и сауна.
Варианты проживания
Турбаза
Каюта
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер ж/д Мурманск - Териберка - ж/д Мурманск
- Аренда корабля на 1 сутки для поездки в Дальние Зеленцы
- 1 ночь на корабле в каюте со всеми удобствами
- 2 часа жаркой баньки на корабле с нырянием в Баренцево море
- 2 ночи на турбазе в Териберке (2-3-местное размещение)
- Все завтраки, обед и ужин в Дальних Зеленцах, перекусы
- Оформления пропусков и оплата входа в ООПТ «Териберка»
- Групповая аптечка
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация группы в МЧС
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Такси/автобус из/в аэропорт
- Ужины 1 и 3 дня (можно готовить в гостевом доме или питаться в ресторане)
- Рыбалка на корабле (2000 рублей/чел)
- Любые расходы в случае форс-мажорных обстоятельств
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В путешествиях особенно важно внимательно подойти к подбору снаряжения. Рюкзаки мы не носим на себе, поэтому не стесняйтесь брать больше теплых вещей.
Лето на побережье Баренцева моря может быть довольно суровым, с дождями и сильными ветрами. Ожидаемый температурный диапазон +3/+20.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- сидушка туристическая;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- термоноски теплые;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- треккинговые кроссовки;
- пуховик тонкий;
- бафф.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- пауэрбанк;
Рекомендуем добавить:
- фотоаппарат.
Где мы будем есть
В стоимость путешествия входят завтраки 2, 3, 4 дня, полевой обед и ужин 2 дня, перекус 3 дня.
Ужинаем в кафе или самостоятельно готовим на турбазе. Цены в местных кафе уровня московских ресторанов.
Могут ли дети принять участие?
Допускается участие детей от 10 лет. Обращаем внимание, что для детей длительные пешие переходы и морская прогулка могут быть утомительными.
Точно ли мы увидим китов и других морских обитателей?
100% гарантировать встречу с морскими обитателями никто не может. Но мы будем в открытом море целый день — очень большой шанс, что кого-то мы все-таки повстречаем. Это могут быть киты, дельфины, тюлени и даже косатки.
Если выход в море отменится по погодным условиям?
Такое действительно может произойти, к сожалению, погода нам не подвластна. Обычно погода прогнозируется за 1-2 дня до выхода в море.
В случае, если выход в море невозможен, на этот день мы организуем другие активности — дайвинг, фридайвинг, арктическая банька, треккинг к маяку и т. д.
Решение принимает на месте инструктор исходя из погодного прогноза и пожеланий группы. Стоимость за тур может быть частично пересчитана.
Будет ли укачивать на корабле?
Рекомендуем заранее приобрести средства от укачивания независимо от того, есть ли у вас предрасположенность, или если ранее с вами такого никогда не случалось.
Проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать подходящее лекарство.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка от несчастного случая.