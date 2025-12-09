Мои заказы

Териберка, Дальние Зеленцы и морское путешествие в поисках китов

Отправляемся в увлекательное путешествие по Кольскому полуострову! Наш тур включает в себя не только Териберку, но и морское плавание к Дальним Зеленцам — полузаброшенному поселку на берегу Баренцева моря.

Там, где
раньше был Мурманский морской биологический институт, мы почувствуем атмосферу настоящей арктической деревни, где жили только научные сотрудники и рыбаки.

Проведем день на борту рыболовецкого корабля, а значит шанс увидеть китов, тюленей и даже косаток выше, чем на обычной морской прогулке. Прямо на корабле ждет жаркая банька и для желающих — купание в холодных водах Баренцева моря.

Для самых авантюрных организуем морскую рыбалку! В полярный день, когда солнце не заходит за горизонт, сможем исследовать Арктику круглосуточно! Это путешествие — не просто знакомство, а глубокое погружение в жизнь и природу крайнего севера. Уникальный и новый формат, который предлагаем только мы. Возьмем в путешествие только 9 человек! Детям 10-12 лет цена 70 000 ₽. Не суммируется с другими скидками.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Мурманске. Переезд в Териберку

В 14:00 встречаемся возле ж/д вокзала в Мурманске.

Трансфер отвезет нас в Териберку, в пути около 3 часов (зависит от дорожной ситуации). Нам покажутся многочисленные сопки, низкорослый субарктический лес и, наконец, бескрайняя тундра, полная сурового обаяния.

Териберка — это небольшое село, с населением менее 1000 человек, которое приобрело популярность после выхода в свет нашумевшего фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».

Несмотря на это, посёлок остается полуразрушенным: здесь есть небольшая церковь, заброшенная школа, старая метеостанция и пара магазинов. Для чего же нужно приезжать сюда? Это одно из самых живописных мест на севере, откуда можно полюбоваться красотами Баренцева моря!

Заселяемся на турбазу и отправляемся гулять и знакомиться с поселком и морем. Смотрим старую Териберку — знаменитую заброшенную школу и различные арт-объекты на побережье, в том числе скелет кита из фильма «Левиафан».

Ужин, знакомство, отдых.

  • 3 часа в пути.
  • Ночь на турбазе.
  • Пешая прогулка по поселку 5 км.
  • Ужин в кафе.
2 день

Выход в море на целые сутки, посещение Дальних Зеленцов

После завтрака отправляемся в длительное морское путешествие.

Выходим в открытое море на рыбацком судне — это будет настоящим приключением.

За целый день в море есть большой шанс увидеть кого‑то из морских обитателей. Будем искать встречи с китами, косатками, дельфинами, тюленями. Все желающие смогут порыбачить. Будем идти вдоль берега, любоваться скалами, птичьими базарами и холодным морем, на которое можно смотреть бесконечно.

Примерно через 4-5 часов плавания мы окажемся в полузаброшенном поселке Дальние Зеленцы. Приготовим вкусный обед на берегу моря и устроим небольшой отдых после морского перехода. Всё оставшееся время посвятим прогулке по поселку и окрестностям.

Посёлок знаменит Морским биологическим институтом, который функционировал здесь до 1989 года, а затем был перенесен в Мурманск. Заброшенные здания и северные арктические пейзажи — то, зачем сюда стремятся люди со всех уголков планет.

В настоящее время в поселке функционирует метеостанция, дайвстанция и военная часть.

Возвращаемся на корабль, где на два часа для нас растопят баньку, самые смелые могут окунаться прямо в Баренцево море.

Готовим ужин. Отдых после насыщенного дня.

  • Морское путешествие на целый день.
  • Завтрак на турбазе, обед и ужин на берегу моря.
  • Ночь в каютах на корабле.
  • Пешая прогулка по Дальним Зеленцам 3 км.
3 день

Пешая прогулка к Териберскому водопаду и пляжу с «драконьими яйцами»

Утром возвращаемся в Териберку.

Вновь заселяемся на турбазу и отправляемся гулять на целый день к главной природной достопримечательности — Териберскому водопаду. При благоприятной погоде пройдем дальше до артиллерийских батарей времен ВОВ.

На обратном пути обязательно заглянем на пляж с «драконьими яйцами». Основная часть пути проходит по грунтовой дороге и тундровому бездорожью.

На самой дальней точке нашего пути остановимся на плотный перекус и отдых. Наслаждаемся летом на севере.

После длительной прогулки отдых и свободное время.

Вечером заключительный ужин, настольные игры, приятные разговоры за чаем.

  • 15 км прогулка до артиллерийских батарей.
  • Завтрак на корабле, перекус у водопада, ужин в кафе.
  • Ночь на турбазе.
4 день

Отъезд домой

Завтрак. Сбор вещей, в 10:00 трансфер в Мурманск.

По пути обязательно заедем на смотровую площадку к памятнику Алеше, около 14:00 приезжаем на ж/д вокзал.

Те, кто захочет прогуляться по Мурманску, смогут оставить вещи в камере хранения на вокзале.

  • 3 часа в пути.
  • Завтрак на турбазе.
Проживание

Живем на турбазе в 2-местных номерах, удобства на этаже. Есть общая кухня, оснащенная всем необходимым, хороший Wi-Fi.

Мы стараемся расселять участников по половому признаку для наибольшего комфорта, но не гарантируем, т. к. номера бронируются заранее, а мужчин/женщин может быть нечетное количество. Если вам это крайне важно, сообщите, пожалуйста, заранее об этом консультанту.

Одну ночь ночуем в каютах на корабле. Есть туалет, душ, столовая и сауна.

Варианты проживания

Турбаза

2 ночи

Каюта

1 ночь

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер ж/д Мурманск - Териберка - ж/д Мурманск
  • Аренда корабля на 1 сутки для поездки в Дальние Зеленцы
  • 1 ночь на корабле в каюте со всеми удобствами
  • 2 часа жаркой баньки на корабле с нырянием в Баренцево море
  • 2 ночи на турбазе в Териберке (2-3-местное размещение)
  • Все завтраки, обед и ужин в Дальних Зеленцах, перекусы
  • Оформления пропусков и оплата входа в ООПТ «Териберка»
  • Групповая аптечка
  • Страховка от несчастного случая
  • Регистрация группы в МЧС
  • Услуги инструктора
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Такси/автобус из/в аэропорт
  • Ужины 1 и 3 дня (можно готовить в гостевом доме или питаться в ресторане)
  • Рыбалка на корабле (2000 рублей/чел)
  • Любые расходы в случае форс-мажорных обстоятельств
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В путешествиях особенно важно внимательно подойти к подбору снаряжения. Рюкзаки мы не носим на себе, поэтому не стесняйтесь брать больше теплых вещей.

Лето на побережье Баренцева моря может быть довольно суровым, с дождями и сильными ветрами. Ожидаемый температурный диапазон +3/+20.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • сидушка туристическая;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • термоноски теплые;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • треккинговые кроссовки;
  • пуховик тонкий;
  • бафф.

Личные вещи:

  • непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • деньги;
  • термос;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • очки солнцезащитные;
  • средство от комаров;
  • пауэрбанк;

Рекомендуем добавить:

  • фотоаппарат.
Где мы будем есть

В стоимость путешествия входят завтраки 2, 3, 4 дня, полевой обед и ужин 2 дня, перекус 3 дня.

Ужинаем в кафе или самостоятельно готовим на турбазе. Цены в местных кафе уровня московских ресторанов.

Могут ли дети принять участие?

Допускается участие детей от 10 лет. Обращаем внимание, что для детей длительные пешие переходы и морская прогулка могут быть утомительными.

Точно ли мы увидим китов и других морских обитателей?

100% гарантировать встречу с морскими обитателями никто не может. Но мы будем в открытом море целый день — очень большой шанс, что кого-то мы все-таки повстречаем. Это могут быть киты, дельфины, тюлени и даже косатки.

Если выход в море отменится по погодным условиям?

Такое действительно может произойти, к сожалению, погода нам не подвластна. Обычно погода прогнозируется за 1-2 дня до выхода в море.

В случае, если выход в море невозможен, на этот день мы организуем другие активности — дайвинг, фридайвинг, арктическая банька, треккинг к маяку и т. д.

Решение принимает на месте инструктор исходя из погодного прогноза и пожеланий группы. Стоимость за тур может быть частично пересчитана.

Будет ли укачивать на корабле?

Рекомендуем заранее приобрести средства от укачивания независимо от того, есть ли у вас предрасположенность, или если ранее с вами такого никогда не случалось.

Проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать подходящее лекарство.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка от несчастного случая.

Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

