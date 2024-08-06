Описание тура
Приглашаем вас на уникальное знакомство с севером в рамках 3х дневного комплексного тура, который обеспечит полное погружение в этот суровый, но завораживающий край.
В нашем путешествии вы не только насладитесь великолепием природы, но и окунетесь в гастрономические изыски севера, получите эмоциональную разрядку и откроете для себя множество новых впечатлений.
Программа тура по дням
Встреча друзей
Встреча группы в аэропорту города Мурманск, до 11.00
Советуем выбирать билеты со временем прилёта до 11.00
Трансфер до посёлка Териберка, время в пути от 2х до 3х часов, в зависимости от состояния дороги! Нам предстоит преодолеть 130км, маршрут будет проходить через три разных природных во время движения мы с вами увидим как тайга сменяется на тундру и гряду сопок!
По приезду заселение.
Проживание в гостинице Норд Пилигримм, двухместные номера.
Обед.
Отправляемся на нашу первую прогулку, знакомство с побережье Баренцева моря, увидим самые топовые локации и даже больше! Маршрут от 10 до 15км, в зависимости от подготовки группы. Это отличная возможность насладиться природой и испытать себя.
Этот день станет настоящим открытием: мы увидим метеостанцию, которая уже более 120 лет служит свидетелем переменчивой природы этого края. Прогулка приведет нас к пляжу Драконьих яиц, где уникальные камни создают завораживающий ландшафт. Наш путь также пройдет мимо Териберского водопада, а смотровые площадки на вершинах сопок откроют перед нами захватывающие виды на окрестности и множество озер, которые находятся рядом с морем. Не забудем и про артиллерийскую батарею, которая хранит в себе историю этих мест (посещение зависит от общей физической подготовки группы)
После насыщенного дня мы вернемся в гостиницу, где нас ждет ужин с морскими деликатесами (форелью, палтусом, зубаткой). По желанию, возможна организация ужина в одном из местных ресторанов Териберки. Приготовьтесь к незабываемым моментам и открытиям!
Вечером, хорошенько отдохнуть и зарядив телефоны, отправляемся на охоту за Сиянием! (Зима)
Процесс этот может показаться лёгким, но всегда есть свои хитрости!)
Вечером идем кормить комаров) погуляем по окрестностям посмотрим закаты (лето)
Тайминг
До 11:00 Встреча групп в Мурманске на Жд станции и аэропорту. Трансфер в Териберку
14:00-14:30 - Прибытие в гостиницу Норд Пилигрим. Заселение и обед.
15:00-19:00 - Прогулка в природный заповедник Териберка.
20:00-21:00 - Ужин
22:00 - 00:00 - Выезд за сиянием. Охота начинается! (Зима)
22:00-00:00 - Прогулка по окрестностям (лето)
Морская прогулка-день Китов
Во второй день нашего путешествия в Териберку мы начнем утро с плотного завтрака в гостинице.
Затем отправимся на лодочную станцию к нашему кораблю. На прогулке мы отплывем на поиски китов и других обитателей Баренцева моря, также проплывем мимо Териберского водопада где сможем насладиться природой и сделать красивые фотографии.
Морская прогулка организовывается по погоде! (Время варьируется) Морская прогулка входит в стоимость в летней программе, с сентября, осуществляется за доп плату.
После морской прогулки, возвращаемся в гостиницу, для того чтобы отогреться и обсохнуть, а также подкрепиться сытным обедом!
Во второй половине дня мы отправимся на экскурсию в Старый поселок Териберка. Посетим много локаций.
Одной из самых знаковых локаций является кладбище кораблей, где можно увидеть старые, заброшенные рыболовные суда, которые когда-то использовались для ловли рыбы. Не менее интересны самые северные качели, расположенные на фоне потрясающих северных пейзажей, которые идеально подходят для фотографий на память, а также сможем прогуляться по по песчаному пляжу, это позволяет насладиться свежим воздухом и живописными видами на море.
Также мы посетим ферму с хаски и оленями. И,конечно, зайдем в старую школу, представляющую собой историческое здание, отражает прошлое поселка и является важной частью культурного наследия региона
По возвращению в гостиницу нас будет ждать гастрономический ужин с морскими деликатесами: камчатским крабом, гребешками и морскими ежами
Далее вечером нас ждет самая северная баня, на берегу моря. Хорошенько согревшись мы сможем искупаться в водах Баренцева моря, это того стоит. Температура воды не опускается ниже 2х градусов зимой, максимальная температура 11 градусов летом!
Оплачивается отдельно - примерно 5000 с человека
В зимний период (с сентября) баня входит в стоимость тура.
Баня организовывается при наличии свободных окошек для бронирования, если нет, заменяется стоимостью морской прогулки!
С сентября по май - Ночью у нас будет выход на охоту за северным сиянием, чтобы завершить день в атмосфере волшебства и красоты северной природы.
С мая - сентябрь прогулки по побережью
Тайминг
09:00-10:00 - Завтрак в гостинице
10:00-12:00 - Морская прогулка
13:00-14:00 - Обед в гостинице
15:00-18:00 - Прогулка по Старому поселку
19:00 - 21:00 - Баня и ужин
21:00 - 00:00 - Охота за северным сиянием (зима)
21:00- 00:00- прогулка по побережью (лето)
Прощание с Териберкой
Это крайний день тура, но не менее насыщенный!
Третий завершающий деть нашего путешествия.
Утром, как обычно, мы плотно завтракаем, после собираемся в путь, обратно в Мурманск. Обратный путь займет около 3 часов. По прибытию в город мы отправляемся на экскурсию по знаковым местам. По пути мы обязательно заедем в рыбные и сувенирные лавки.
В Мурманске нас ждёт экскурсионная программа.
Мы посетим Морской вокзал, увидим легендарный Ледокол Ленин, самый первый в истории человечества атомный ледокол!
Сфотографируемся на фоне второго по величине военного памятника, Защитникам Заполярья! Его высота порядка 44 метров и видно его из самых дальних уголков Мурманска.
Ну и отдадим дань памяти. Посетим мемориал Рыбакам и морякам, погибшим в мирное время, и руку атомохода Курск!
При Желании Группы Можем Организовать Получение Паспорта Полярника
После экскурсии и покупок нас будет ждать обед в одном из уютных ресторанов Мурманска (Тундра, Терраса или Сампо), где мы знакомимся с Арктической кухней, пробуем деликатесы и поделимся эмоциями этого путешествия!
После нас ждет трансфер в аэропорт и прощание!
Просьба смотреть обратные билеты После 19:00
Тайминг
09:00-10:00 - Завтрак в гостинице
10:00-13:00 - Путь до Мурманска
13:00-15:00 -Экскурсия и сувениры
15:00-17:00 - Обед в ресторане
17:30-18:30- Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- 3х разовое питание
- Гостиница, 2х местные или 3х местные номера
- Работа гида
- Морепродукты, гребешок и морской ёж, Камчатский краб
- Выход в море, 2 часа (лето, с мая по сентябрь, или замена бани если нет свободных мест)
- Баня 2 часа (зима, с сентября по май)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Баня, по запросу в летний период
- Дополнительная морская прогулка
- Доп активности
- Аренда удочки при выходе в море
- Ресторан в последний день, средний чек 2000
О чём нужно знать до поездки
Форс Мажор!
Закрытая дорога!
В феврале и марте в районе Териберки часто бывают метели, которые могут затруднять передвижение даже в ясную погоду, в связи с этим природным явлением закрывают дорогу!
Дорога на Териберку и из Териберки может быть закрыта на несколько часов или даже на несколько суток.
В таких случаях
Мы не несем ответственности за ваши пропавшие билеты, поэтому рекомендуем приобретать возвратные билеты на вылет из Мурманска, которые можно обменять в случае непогоды и закрытия дороги на Териберку.
Для вашего спокойствия рекомендуем планировать вылет и выезд либо в ночь, либо на следующий день после завершения тура.
Также предупреждаем, что во время закрытия дороги программа может поменяться!!
Это может быть как полностью альтернативный вариант, так и замена нескольких дней.
Альтернативные способы попасть в Териберку или из Териберки, оплачиваются туристами самостоятельно (вездеходы, вертолеты)
О всех ситуациях с дорогой мы предупреждаем заранее!
Туристов не бросаем и даже если дорога закрыта на 3 дня, то проводим альтернативный тур.
Пожелания к путешественнику
Одежда должна соответствовать времени года и прогнозу погоды. Это суровый край, лучше жарко, чем холодно