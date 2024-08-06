1 день

Встреча друзей

Встреча группы в аэропорту города Мурманск, до 11.00

Советуем выбирать билеты со временем прилёта до 11.00

Трансфер до посёлка Териберка, время в пути от 2х до 3х часов, в зависимости от состояния дороги! Нам предстоит преодолеть 130км, маршрут будет проходить через три разных природных во время движения мы с вами увидим как тайга сменяется на тундру и гряду сопок!

По приезду заселение.

Проживание в гостинице Норд Пилигримм, двухместные номера.

Обед.

Отправляемся на нашу первую прогулку, знакомство с побережье Баренцева моря, увидим самые топовые локации и даже больше! Маршрут от 10 до 15км, в зависимости от подготовки группы. Это отличная возможность насладиться природой и испытать себя.

Этот день станет настоящим открытием: мы увидим метеостанцию, которая уже более 120 лет служит свидетелем переменчивой природы этого края. Прогулка приведет нас к пляжу Драконьих яиц, где уникальные камни создают завораживающий ландшафт. Наш путь также пройдет мимо Териберского водопада, а смотровые площадки на вершинах сопок откроют перед нами захватывающие виды на окрестности и множество озер, которые находятся рядом с морем. Не забудем и про артиллерийскую батарею, которая хранит в себе историю этих мест (посещение зависит от общей физической подготовки группы)

После насыщенного дня мы вернемся в гостиницу, где нас ждет ужин с морскими деликатесами (форелью, палтусом, зубаткой). По желанию, возможна организация ужина в одном из местных ресторанов Териберки. Приготовьтесь к незабываемым моментам и открытиям!

Вечером, хорошенько отдохнуть и зарядив телефоны, отправляемся на охоту за Сиянием! (Зима)

Процесс этот может показаться лёгким, но всегда есть свои хитрости!)

Вечером идем кормить комаров) погуляем по окрестностям посмотрим закаты (лето)

Тайминг

До 11:00 Встреча групп в Мурманске на Жд станции и аэропорту. Трансфер в Териберку

14:00-14:30 - Прибытие в гостиницу Норд Пилигрим. Заселение и обед.

15:00-19:00 - Прогулка в природный заповедник Териберка.

20:00-21:00 - Ужин

22:00 - 00:00 - Выезд за сиянием. Охота начинается! (Зима)

22:00-00:00 - Прогулка по окрестностям (лето)

