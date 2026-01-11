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5%
Териберка. Майские на максималку. Всё включено: баня, море, рыбалка
Приглашаем вас в незабываемый майский тур в Териберку! Мы подготовили
«Отправляемся на нашу первую прогулку, знакомство с побережье Баренцева моря, увидим самые топовые локации и даже больше»
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
от 44 650 ₽
47 000 ₽ за человека
Териберка: киты на Баренцевом море
Ищем китов, греемся в сауне на корабле, рыбачим, пробуем морепродукты, гуляем по Териберке
«Трансфер в Териберку 2,5-3 часа, заселимся в отель на берегу Баренцева моря, пообедаем и отправимся на первое знакомство с Териберкой»
Завтра в 10:00
31 окт в 10:00
от 42 000 ₽ за человека
Териберка: киты, крабы, баня
Нас ждёт невероятное путешествие в русское Заполярье
«А вечерами веселье, вкусные ужины и новые знакомства в общей гостиной»
28 авг в 10:00
Завтра в 10:00
от 49 000 ₽ за человека
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10%
Териберка: Фотоохота за северным сиянием. Три дня на краю света
Приглашаем вас на уникальное знакомство с Севером в рамках трёхдневного комплексного тура
«Приглашаем вас на уникальное знакомство с севером в рамках 3х дневного комплексного тура, который обеспечит полное погружение в этот суровый, но завораживающий край»
28 сен в 10:00
25 сен в 10:00
от 42 300 ₽
47 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Обзорные»
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