Найдено 4 тура в категории « Обзорные » в Териберке, цены от 42 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности SUP-прогулки 3 дня 5% Териберка. Майские на максималку. Всё включено: баня, море, рыбалка Приглашаем вас в незабываемый майский тур в Териберку! Мы подготовили «Отправляемся на нашу первую прогулку, знакомство с побережье Баренцева моря, увидим самые топовые локации и даже больше» от 44 650 ₽ 47 000 ₽ за человека На вертолёте На катере На квадроциклах SUP-прогулки Туры на квадроциклах 3 дня Териберка: киты на Баренцевом море Ищем китов, греемся в сауне на корабле, рыбачим, пробуем морепродукты, гуляем по Териберке «Трансфер в Териберку 2,5-3 часа, заселимся в отель на берегу Баренцева моря, пообедаем и отправимся на первое знакомство с Териберкой» от 42 000 ₽ за человека На автобусе На катере SUP-прогулки 3 дня Териберка: киты, крабы, баня Нас ждёт невероятное путешествие в русское Заполярье «А вечерами веселье, вкусные ужины и новые знакомства в общей гостиной» от 49 000 ₽ за человека 3 дня 10% Териберка: Фотоохота за северным сиянием. Три дня на краю света Приглашаем вас на уникальное знакомство с Севером в рамках трёхдневного комплексного тура «Приглашаем вас на уникальное знакомство с севером в рамках 3х дневного комплексного тура, который обеспечит полное погружение в этот суровый, но завораживающий край» от 42 300 ₽ 47 000 ₽ за человека Все туры Териберки

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