Тур в Мурманск на Новый год и Рождество
Северное сияние, киты, хаски, дегустации, встреча Нового года и Рождества
2 янв в 10:00
30 дек в 10:00
от 58 000 ₽ за человека
-
50%
Териберка, киты и северное сияние. Комфорт-тур до 6 чел. Тундра, хаски и олени
Окунитесь в атмосферу Заполярья, где Баренцево море встречает суровые скалы
«Фото с хаски — познакомимся с дружелюбными голубоглазыми собаками и сделаем потрясающие кадры на фоне тундры»
17 апр в 10:00
2 апр в 10:00
от 82 900 ₽
165 800 ₽ за человека
-
50%
Северное сияние. Териберка. Комфорт-тур до 6 чел. Киты, тундра, хаски и олени
Окунитесь в атмосферу Заполярья, где Баренцево море встречает суровые скалы
«Фото с хаски — познакомимся с дружелюбными голубоглазыми собаками и сделаем потрясающие кадры на фоне тундры»
17 апр в 10:00
20 мар в 10:00
от 50 500 ₽
101 000 ₽ за человека
Кольская кругосветка за 5 дней: киты, снегоступы, хаски, снегоходы, Териберка и океан
А что, если мы пригласим вас на уникальную активную программу на 5 дней, которую вам больше не предложит никто?
«Вас ждут: охота за северным сиянием, снегоходы, Спа с видом на горы, прогулки с хаски и встреча с северными оленями, экскурсия по Мурманску, Териберка, замёрзшее Белое море и поход в снегоступах, айс-флоатинг и выход в море за китами»
8 апр в 10:00
1 апр в 10:00
от 90 000 ₽ за человека
