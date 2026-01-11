Найдено 4 тура в категории « Рыбалка » в Териберке, цены от 34 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности 3 дня Териберка: киты на Баренцевом море Ищем китов, греемся в сауне на корабле, рыбачим, пробуем морепродукты, гуляем по Териберке «Люди здесь жили с 17 века — традиционно поморы занимались рыболовством» от 42 000 ₽ за человека 3 дня 5% Териберка. Майские на максималку. Всё включено: баня, море, рыбалка Приглашаем вас в незабываемый майский тур в Териберку! Мы подготовили «Невозможно посетить Северное море и не попробовать выловить рыбку как настоящие поморы» от 76 000 ₽ 80 000 ₽ за человека На автобусе 3 дня 3 отзыва Териберка. Киты на Баренцевом море Начало: Россия, Мурманск «Помимо морской прогулки, вас ждут увлекательные экскурсии, поход по природному парку, Драконий пляж и водопад на берегу моря, а также экскурсия по старой Териберке, кормление северных оленей с рук и морская рыбалка» от 42 000 ₽ за человека На автобусе 3 дня 3 отзыва Северное сияние и киты на Баренцевом море Начало: Мурманск «В местных ресторанах можно попробовать свежую рыбу и морепродукты (стейк трески/палтуса, морских гребешков, ежей, мидий, а также краба)» от 34 000 ₽ за человека Все туры Териберки

