Териберка: киты на Баренцевом море
Ищем китов, греемся в сауне на корабле, рыбачим, пробуем морепродукты, гуляем по Териберке
«Люди здесь жили с 17 века — традиционно поморы занимались рыболовством»
9 мая в 10:00
15 мая в 10:00
от 42 000 ₽ за человека
-
5%
Териберка. Майские на максималку. Всё включено: баня, море, рыбалка
Приглашаем вас в незабываемый майский тур в Териберку! Мы подготовили
«Невозможно посетить Северное море и не попробовать выловить рыбку как настоящие поморы»
Териберка. Киты на Баренцевом море
Начало: Россия, Мурманск
«Помимо морской прогулки, вас ждут увлекательные экскурсии, поход по природному парку, Драконий пляж и водопад на берегу моря, а также экскурсия по старой Териберке, кормление северных оленей с рук и морская рыбалка»
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
«В местных ресторанах можно попробовать свежую рыбу и морепродукты (стейк трески/палтуса, морских гребешков, ежей, мидий, а также краба)»
