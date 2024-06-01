1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
«Вы познакомитесь с особенностями памятника сибирского зодчества и узнаете, как он стал символом русского государства и православия в Сибири»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Тобольску
Начало: По согласованию с гидом
«За 2 часа вы прогуляетесь по центральным улочкам и посетите Тобольский кремль, рассмотрите архитектуру старинных зданий и познакомитесь с историей жизни автора «Конька-горбунка»»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
Начало: По согласованию с гидом
«В рамках экскурсии по городским улочкам вы познакомитесь с прошлым Тобольска – от даты основания до современности»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Водонапорная башня
«Что вас ожидает за 2 часа: На экскурсии в пешеходном формате мы начнем знакомство с городом с сада, посвященного покорителю Сибири атаману Ермаку, сделаем фото в уютном сквере П»
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
от 2 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
«Что вас ожидает: Знакомство с сердцем города Тобольска мы начнём со смотровой площадки откуда открывается прекрасный вид на нижний город Тобольск»
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
от 1 200₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Начало: По согласованию с гидом
«Вы увидите Софийско-Успенский собор, осмотрите Архиерейский дом и духовную семинарию, полюбуетесь живописными видами Нижнего посада с обзорной площадки на берегу Иртыша»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Посещение Абалакского монастыря После знакомства с городом мы совершим переезд в село Абалак и осмотрим старинный мужской монастырь, который некогда был местом паломничества к образу тобольской иконы Абалакской Божией матери»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Начало: Сквер Ершова, у памятника П.П. Ершову
«Маршрут экскурсии охватывает главные достопримечательности Тобольска — от Кремля до Тюремного замка»
Расписание: См. расписание
12 июня в 16:00
16 июня в 16:00
1 450₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
«Приглашаем вас на прогулку по Тобольскому кремлю и его окрестностям, где вы познакомитесь с историей города и знаменитыми узниками Тюремного замка, увидите Гостиный двор и здание, где хранилась казна Сибирской губернии»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий1 июня 2024Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город
- ММарина31 мая 2024Экскурсия понравилась, гидом была Олеся. Считаю, что ключевое всё рассказали, показали. Никакой спешки, комфортный индивидуальный темп. По времени не уложились. Олеся,не смотря на это, экскурсию завершила тогда, как закончился материал, а не время.
- ИИрина29 мая 2024Нам очень понравилась экскурсовод Ольга. Получили исчерпывающую информацию о Тобольске, услышали много интересных рассказов о главных туристических объектах города. Мы очень благодарны Ольге и рады, что именно она была нашим гидом по городу. От города получили наилучшие впечатления.
- ЭЭльвира27 мая 2024Богатейшая история города на фоне изумительной природы оставили яркие впечатления. Не ожидали, что будет так интересно. Думаю, в большой степени,
- ДДанилова23 мая 2024Все вроде бы показали-рассказали, но без души. Как будто аудиогида прослушали. И не понятно, почему заявлено было 2 часа+1 час на тюремный замок, если мы с экскурсоводом туда не заходили? Зачем хитрить?
- ТТатьяна19 мая 2024С нами была экскурсовод Людмила. Отлично владеет информацией. На любой вопрос отвечает без заминки. Потрясающие знания в области истории. Очень рекомендую!
- ППозднякова14 мая 2024Тобольск удивил, однозначно стоит вернуться еще раз. Гид Сергей был отличный, спасибо агентству все прошло замечательно.
- ААхметшин14 мая 2024Спасибо! Любовь Владимировна, Вам огромное спасибо! Экскурсовод с академическими знаниями! Время пролетело незаметно!
- ССаша13 мая 2024Хорошо.
- ЕЕЛЕНА11 мая 2024Понравилось все!! Молодцы! Все интересно и оригинально!! Еще приедем в Тобольск!!
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Обзорные»
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Изучение достопримечательностей города Тобольска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Тобольске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024