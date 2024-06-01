Обзорные и познавательные экскурсии Тобольска

Найдено 9 экскурсий в категории «Обзорные» в Тобольске, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тобольск - отец городов сибирских
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
181 отзыв
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
«Вы познакомитесь с особенностями памятника сибирского зодчества и узнаете, как он стал символом русского государства и православия в Сибири»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Обзорная экскурсия по Тобольску
Начало: По согласованию с гидом
«За 2 часа вы прогуляетесь по центральным улочкам и посетите Тобольский кремль, рассмотрите архитектуру старинных зданий и познакомитесь с историей жизни автора «Конька-горбунка»»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
Начало: По согласованию с гидом
«В рамках экскурсии по городским улочкам вы познакомитесь с прошлым Тобольска – от даты основания до современности»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 800 за всё до 5 чел.
Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Водонапорная башня
«Что вас ожидает за 2 часа: На экскурсии в пешеходном формате мы начнем знакомство с городом с сада, посвященного покорителю Сибири атаману Ермаку, сделаем фото в уютном сквере П»
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
от 2 400 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
39 отзывов
Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
«Что вас ожидает: Знакомство с сердцем города Тобольска мы начнём со смотровой площадки откуда открывается прекрасный вид на нижний город Тобольск»
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
от 1 200 за всё до 15 чел.
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Начало: По согласованию с гидом
«Вы увидите Софийско-Успенский собор, осмотрите Архиерейский дом и духовную семинарию, полюбуетесь живописными видами Нижнего посада с обзорной площадки на берегу Иртыша»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Посещение Абалакского монастыря После знакомства с городом мы совершим переезд в село Абалак и осмотрим старинный мужской монастырь, который некогда был местом паломничества к образу тобольской иконы Абалакской Божией матери»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
4 отзыва
Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Начало: Сквер Ершова, у памятника П.П. Ершову
«Маршрут экскурсии охватывает главные достопримечательности Тобольска — от Кремля до Тюремного замка»
Расписание: См. расписание
12 июня в 16:00
16 июня в 16:00
1 450 за человека
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
«Приглашаем вас на прогулку по Тобольскому кремлю и его окрестностям, где вы познакомитесь с историей города и знаменитыми узниками Тюремного замка, увидите Гостиный двор и здание, где хранилась казна Сибирской губернии»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город
    Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город
  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Экскурсия понравилась, гидом была Олеся. Считаю, что ключевое всё рассказали, показали. Никакой спешки, комфортный индивидуальный темп. По времени не уложились. Олеся,не смотря на это, экскурсию завершила тогда, как закончился материал, а не время.
    Экскурсия понравилась, гидом была ОлесяЭкскурсия понравилась, гидом была ОлесяЭкскурсия понравилась, гидом была ОлесяЭкскурсия понравилась, гидом была Олеся
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Нам очень понравилась экскурсовод Ольга. Получили исчерпывающую информацию о Тобольске, услышали много интересных рассказов о главных туристических объектах города. Мы очень благодарны Ольге и рады, что именно она была нашим гидом по городу. От города получили наилучшие впечатления.
  • Э
    Эльвира
    27 мая 2024
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
    Богатейшая история города на фоне изумительной природы оставили яркие впечатления. Не ожидали, что будет так интересно. Думаю, в большой степени,
    читать дальше

    благодаря великолепному гиду, Филиповой Любови Владимировне. Профессионал высочайшего уровня: эрудиция, стиль изложения, трепетное отношение к своему родному краю- очень украсили экскурсию. Выражаем ей нашу благодарность!

  • Д
    Данилова
    23 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
    Все вроде бы показали-рассказали, но без души. Как будто аудиогида прослушали. И не понятно, почему заявлено было 2 часа+1 час на тюремный замок, если мы с экскурсоводом туда не заходили? Зачем хитрить?
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    С нами была экскурсовод Людмила. Отлично владеет информацией. На любой вопрос отвечает без заминки. Потрясающие знания в области истории. Очень рекомендую!
  • П
    Позднякова
    14 мая 2024
    Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
    Тобольск удивил, однозначно стоит вернуться еще раз. Гид Сергей был отличный, спасибо агентству все прошло замечательно.
  • А
    Ахметшин
    14 мая 2024
    Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
    Спасибо! Любовь Владимировна, Вам огромное спасибо! Экскурсовод с академическими знаниями! Время пролетело незаметно!
  • С
    Саша
    13 мая 2024
    Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
    Хорошо.
  • Е
    ЕЛЕНА
    11 мая 2024
    Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
    Понравилось все!! Молодцы! Все интересно и оригинально!! Еще приедем в Тобольск!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Тобольску в июне 2024
Сейчас в Тобольске в категории "Обзорные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 200 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 312 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Изучение достопримечательностей города Тобольска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Тобольске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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