Д Дмитрий Тобольск - отец городов сибирских Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город

М Марина Тобольск - отец городов сибирских Экскурсия понравилась, гидом была Олеся. Считаю, что ключевое всё рассказали, показали. Никакой спешки, комфортный индивидуальный темп. По времени не уложились. Олеся,не смотря на это, экскурсию завершила тогда, как закончился материал, а не время.

И Ирина Обзорная экскурсия по Тобольску Нам очень понравилась экскурсовод Ольга. Получили исчерпывающую информацию о Тобольске, услышали много интересных рассказов о главных туристических объектах города. Мы очень благодарны Ольге и рады, что именно она была нашим гидом по городу. От города получили наилучшие впечатления.

Э Эльвира Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов читать дальше благодаря великолепному гиду, Филиповой Любови Владимировне. Профессионал высочайшего уровня: эрудиция, стиль изложения, трепетное отношение к своему родному краю- очень украсили экскурсию. Выражаем ей нашу благодарность! Богатейшая история города на фоне изумительной природы оставили яркие впечатления. Не ожидали, что будет так интересно. Думаю, в большой степени,

Д Данилова Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок Все вроде бы показали-рассказали, но без души. Как будто аудиогида прослушали. И не понятно, почему заявлено было 2 часа+1 час на тюремный замок, если мы с экскурсоводом туда не заходили? Зачем хитрить?

Т Татьяна Тобольск - отец городов сибирских С нами была экскурсовод Людмила. Отлично владеет информацией. На любой вопрос отвечает без заминки. Потрясающие знания в области истории. Очень рекомендую!

П Позднякова Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада» Тобольск удивил, однозначно стоит вернуться еще раз. Гид Сергей был отличный, спасибо агентству все прошло замечательно.

А Ахметшин Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада» Спасибо! Любовь Владимировна, Вам огромное спасибо! Экскурсовод с академическими знаниями! Время пролетело незаметно!