Что вы можете увидеть 🤩

Тобольск славится удивительными архитектурно-историческими памятниками, к тому же — это один из старейших городов на территории Урала и Сибири.



На экскурсии вы прочувствуете почему писатель Валентин Распутин сказал: «Тобольск для сибиряка — то же, что Москва для россиянина».