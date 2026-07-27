Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Тобольск — первый город, который появился при освоении Сибири. Долгое время он сохранял звание главного форпоста. Но со временем значимость Тобольска снизилась. Сейчас это небольшой городок, который может много поведать об освоении Сибири.



Со мной вы прогуляетесь по исторической части города и увидите архитектурные памятники XVII-XVIII веков. 4.9 46 отзывов

Ольга Ваш гид в Тобольске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 46 отзывов 2 часа 1-20 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии От Ермака до Романовых: прогулка по Тобольску Приглашаю вас на обзорную прогулку по историческому центру города Тобольска. Для вашего комфорта указывайте точное количество гостей, которые будут на экскурсии. И пожелания по использованию громкоговорителя. Во время двухчасовой экскурсии в пешеходном формате мы начнем знакомство с городом с сада, посвященного покорителю Сибири атаману Ермаку, сделаем фото в уютном сквере П. П. Ершова, пройдем по Гостиному двору - торговой части тобольского кремля, узнаем структуру и историю формирования Софийского духовного двора, увидим дорогу в Нижний город по со ступеньками Прямского взвоза и завершим путешествие на смотровой площадке Воеводского двора - административной части кремля. На трехчасовой экскурсии дополнительно узнаем историю католического костела Тобольска, увидим памятник основателю Тобольска, познакомимся с историей тобольской гимназии, прогуляемся по Базарной площади, увидим памятник А. Алябьеву и завершим маршрут у дома, где семья Николая II провела 8 месяцев. Во время экскурсии на вашем авто мы увидим историческую часть города Тобольска, прогуляемся по восстановленной базарной площади, полюбуемся на могучую сибирскую реку Иртыш. Сделаем яркие фото в уютных скверах города, посвященных П. П. Ершову, Робинзону Крузо и Ф. М. Достоевскому. И в завершении знакомства с городом мы посетим сад, посвященный покорителю Сибири атаману Ермаку. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Берите с собой воду в жаркие дни. Смотрите прогноз погоды и берите с собой дождевики или зонты на случай дождя. Если прохладно оденьтесь теплее, так как экскурсия уличная и за два часа легко замерзнуть Важная информация: Что важно знатьмы будем много ходить, наденьте удобную обувь

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Сад Ермака

Сквер Ершова

Гостиный двор

Софийский двор

Прямской взвоз

Воеводский двор

Смотровая площадка

Польский Костел

Памятник основателю города

Губернская гимназия

Базарная площадь

Памятник А. Алябьеву

Улица Мира

Дом губернатора Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.) Где начинаем и завершаем? Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Водонапорная башня Завершение: Ул. Мира, 10, Тобольск Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится в субботу и воскресенье Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел. Важная информация Что важно знатьмы будем много ходить

Наденьте удобную обувь Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.