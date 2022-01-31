Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
На экскурсии мы увидим историческую часть города Тобольска, прогуляемся по восстановленной базарной площади, полюбуемся на могучую сибирскую реку Иртыш, посетим мемориальное Завальное кладбище города Тобольска, где похоронены декабристы и другие известные люди.
И, конечно, сделаем яркие фото в уютных скверах города, посвященных П. П. Ершову, Робинзону Крузо и Ф. М. Достоевскому. И в завершении знакомства с городом мы посетим сад, посвященный покорителю Сибири атаману Ермаку.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
Завершение: ул. Мира, 10, Тобольск
Когда и сколько длится
Когда: По выходным и праздничным дням, в любое время
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
По выходным и праздничным дням, в любое время
Ольга Ю.
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