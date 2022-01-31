Обзорная по городу Тобольску

Тобольск славится удивительными архитектурно-историческими памятниками, к тому же - это один из старейших городов на

5
1 отзыв
Индивидуально
для 15 чел.
Тобольск славится удивительными архитектурно-историческими памятниками, к тому же — это один из старейших городов на территории Урала и Сибири.

На экскурсии вы прочувствуете почему писатель Валентин Распутин сказал: «Тобольск для сибиряка — то же, что Москва для россиянина».
Обзорная по городу Тобольску
Обзорная по городу Тобольску
Обзорная по городу Тобольску
Обзорная по городу Тобольску
Обзорная по городу Тобольску
Обзорная по городу Тобольску

Что вы можете увидеть 🤩

  • Историческая часть города
  • Базарная площадь
  • р. Иртыш
  • Завальное кладбище
  • Уютные скверы города
  • Сад посвященный Ермаку
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

  • На экскурсии мы увидим историческую часть города Тобольска, прогуляемся по восстановленной базарной площади, полюбуемся на могучую сибирскую реку Иртыш, посетим мемориальное Завальное кладбище города Тобольска, где похоронены декабристы и другие известные люди.
  • И, конечно, сделаем яркие фото в уютных скверах города, посвященных П. П. Ершову, Робинзону Крузо и Ф. М. Достоевскому. И в завершении знакомства с городом мы посетим сад, посвященный покорителю Сибири атаману Ермаку.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
Завершение: ул. Мира, 10, Тобольск
Когда и сколько длится
Когда: По выходным и праздничным дням, в любое время
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По выходным и праздничным дням, в любое время

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