Обзорная экскурсия по Тобольску

Обзорная экскурсия по Тобольску
Обзорная экскурсия по Тобольску
Обзорная экскурсия по Тобольску
Обзорная экскурсия по Тобольску
Обзорная экскурсия по Тобольску
Обзорная экскурсия по Тобольску
Обзорная экскурсия по Тобольску

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Тюремный замок
  • Гостиный двор
  • Софийско-Успенский собор
  • Дворец наместника
  • Католический храм Святой Троицы
  • Храм Воскресения Христова
  • Церковь Архангела Михаила
  • Сад Ермака
  • Сквер им. Ершова
  • Площадь Победы
Экскурсия погрузит вас в атмосферу старинного купеческого города и позволит увидеть все лучшие достопримечательности Тобольска. Вы посетите знаменитый Тобольский Кремль, осмотрите памятники архитектуры XVII–XVIII веков, полюбуетесь живописными парками и скверами.

Тобольский Кремль

Прогулка начинается с визитной карточки города – каменного Кремля, построенного в XVII веке. Он относится к уникальным образцом сибирского зодчества и включает в себя множество гражданских, религиозных, торговых строений. Вы сможете осмотреть Красную площадь с Тюремным замком, подняться на колокольню при Софийско-Успенском соборе, увидеть Рентерию, Прямской взвоз и Архиерейский дом. О купеческой истории города вам поведает Гостиный двор, возведенный в 1708 году.

Прогулка по историческим улицам

Мы пройдемся по старым улицам Тобольска и полюбуемся его исторической застройкой. По пути вас ожидает осмотр здания мужской гимназии на ул. Розы Люксембург, Католического храма Святой Троицы, храма Захария и Елизаветы. Вы пройдетесь мимо Музея семьи императора Николая II и побываете на площади Победы. Одним из значимых строений в историческом центре является церковь Архангела Михаила, созданная в стиле сибирское барокко в 1745 году.

Парки и скверы Тобольска

Оценить красоту природы Тобольска позволят прогулки по его паркам и скверам. Во время экскурсии мы побываем к сквере Алябьева, а затем посетим сквер Ермака, где можно увидеть памятник этому казачьему атаману и скульптуру Созерцающий ангел. Самым красивым в городе считается сквер им. Ершова, названный в честь известного сказочника. Вы пройдетесь по его широким аллеям и послушаете истории о жизни автора «Конька-Горбунка».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Еще несколько похожих предложений в Тобольске

Обзорная экскурсия по Тобольскому Кремлю
1 час
Индивидуальная
Ольга
4.7
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Тобольскому Кремлю
Тобольский кремль, построенный по проекту зодчего Семена Ремезова - единственное строение подобного масштаба
от 1 000 за 1-15 чел.
Обзорная по городу Тобольску
1 час
Индивидуальная
Ольга
5
2 отзыва
Обзорная по городу Тобольску
Тобольск - первый город, который появился при освоении Сибири
от 1 000 за 1-15 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
14 часов
Индивидуальная
Оксана
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
Приглашаем провести выходной день в славном граде юга Тюменской области
28 мая
29 мая
30 мая
22 600 за 1-7 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
4.8
65 отзывов
Очень популярно сейчас
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Завтра
25 мая
26 мая
50004 000 за 1-10 чел.
В Тобольск из Тюмени на 1 день
12 часов
Индивидуальная
Василий
Нет отзывов
В Тобольск из Тюмени на 1 день
Приглашаю в путешествие в древнюю столицу Сибири - город Тобольск, который является одним из первых городов за Уралом
15 000 за 1-7 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
5
13 отзывов
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
26 мая
27 мая
28 мая
6 000 за 1-10 чел.
Тобольский кремль: история и легенды
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
4.9
35 отзывов
Тобольский кремль: история и легенды
Раскрыть богатое прошлое города и увидеть его знаковые места с профессиональным гидом
Завтра
25 мая
26 мая
1 300 за 1-10 чел.
Тобольск: тайны Нижнего посада
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
3 отзыва
Тобольск: тайны Нижнего посада
Погулять по одному из самых красивых дореволюционных районов города и узнать о нем интересные факты
Сегодня
Завтра
25 мая
1 300 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тобольске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тобольске
ХОРОШО
🧭
ТАМ