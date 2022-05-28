Экскурсия погрузит вас в атмосферу старинного купеческого города и позволит увидеть все лучшие достопримечательности Тобольска. Вы посетите знаменитый Тобольский Кремль, осмотрите памятники архитектуры XVII–XVIII веков, полюбуетесь живописными парками и скверами.

Тобольский Кремль

Прогулка начинается с визитной карточки города – каменного Кремля, построенного в XVII веке. Он относится к уникальным образцом сибирского зодчества и включает в себя множество гражданских, религиозных, торговых строений. Вы сможете осмотреть Красную площадь с Тюремным замком, подняться на колокольню при Софийско-Успенском соборе, увидеть Рентерию, Прямской взвоз и Архиерейский дом. О купеческой истории города вам поведает Гостиный двор, возведенный в 1708 году.

Прогулка по историческим улицам

Мы пройдемся по старым улицам Тобольска и полюбуемся его исторической застройкой. По пути вас ожидает осмотр здания мужской гимназии на ул. Розы Люксембург, Католического храма Святой Троицы, храма Захария и Елизаветы. Вы пройдетесь мимо Музея семьи императора Николая II и побываете на площади Победы. Одним из значимых строений в историческом центре является церковь Архангела Михаила, созданная в стиле сибирское барокко в 1745 году.

Парки и скверы Тобольска

Оценить красоту природы Тобольска позволят прогулки по его паркам и скверам. Во время экскурсии мы побываем к сквере Алябьева, а затем посетим сквер Ермака, где можно увидеть памятник этому казачьему атаману и скульптуру Созерцающий ангел. Самым красивым в городе считается сквер им. Ершова, названный в честь известного сказочника. Вы пройдетесь по его широким аллеям и послушаете истории о жизни автора «Конька-Горбунка».