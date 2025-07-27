Здесь можно познакомиться с потомственными кузнецами, испечь печатный пряник и попробовать свои силы в рубке. Экскурсия предлагает неформальное общение и интерактивное участие,
5 причин купить этот мастер-класс
- 🛠️ Познакомьтесь с потомственными кузнецами
- 🍪 Испеките традиционный печатный пряник
- 🎭 Посетите кукольный балаган Петрушки
- 📚 Узнайте об истории ремёсел
- 👥 Получите уникальный личный опыт
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Кузница
- Рубочная мастерская
- Пряничная мастерская
- Кукольный балаган Петрушки
Описание мастер-класса
Вы побываете в трёх мастерских:
- Семейной кузнице, в которой трудятся кузнецы в третьем и четвёртом колене, используя инструменты дедушек и прадедушек. Под их руководством вы и сами постучите кувалдой по раскалённому железу
- Рубочной мастерской, в которой рубят топором мазыкскую игрушку и ложки так, как это делали в старину
- Пряничной мастерской, в которой сохраняются традиции русского печатного пряника — вы прикоснётесь к ним и сами испечёте сладость
А также рассмотрите коллекции: народной игрушки, ремесленных изделий, старинных книг, обрядового печенья и других предметов народного быта. И обязательно посетите кукольный балаган Петрушки!
Основная тема нашей экскурсии — это сохранение и передача традиций. Не лекции и монологи, а беседа и взаимодействие, поэтому содержание разговора зависит от того, что интересно именно вам. Обычно мы рассказываем:
- Историю семейной кузницы
- О нашем подходе к занятиям ремёслами
- Обрядовом печенье и пряниках
- Изящности топорной работы, игрушечном топоре и мазыкской игрушке
- Народной и авторской игрушке и других предметах быта
Народный артист кукольного балагана Петрушка говорит сам за себя, поэтому о нём мы ничего не рассказываем.
Секретная локация. У нас есть укромный уголок — мы в шутку называем его «уголок интроверта». При желании здесь можно посидеть на кресле и полистать книги даже во время экскурсии.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кому личный опыт, подлинность и неформальное прямое общение важнее набора сведений, внешней обёртки и официоза.
Организационные детали
- У нас живут кот Пушкин и собака Трейси — предупреждаем на случай аллергии
- Выбирайте только закрытую обувь (это обеспечивает дополнительную безопасность при ковке)
- Завершим экскурсию мы обсуждением полученного опыта за чаем с пряниками
- Сделанные пряники вы заберёте с собой
- Кузница находится во дворе под открытым небом, поэтому при температуре ниже −10С или дожде ковку в кузнице мы заменим на занятие рубкой в мастерской
- Экскурсию проведу я или другие мастера нашего музея-балагана
Отзывы и рейтинг
За 2,5-3 часа мы успели: испечь печатные пряники, сделать козули разных форм, вырезать из дерева чудесную птичку, выковать именной гвоздь в настоящей кузнице. И все это в теплой и дружественной, камерной атмосфере.
Рекомендую от души, если вы в Тобольске.
Как-то по-домашнему и очень энергетически насыщенно все прошло, мы еще весь вечер обсуждали все, что увидели и попробовали.
Рекомендую вас всем, кто поедет в Тобольск к обязательному посещению.
Анастасия и ко.
Спасибо от всего сердца❤
Поучилась играть на балалайке, изготовила гвоздь, попробовала себя в изготовлении мазыкской игрушки, испекли пряники и попили вкусный чай, а еще никуда без балаганного представления от Петра. Такое скопление ремесел в одном месте вызывает восхищение. Приятная дружеская обстановка располагает, как будто приехала к старым друзьям!
Мира, благополучия и процветания вашему дому!
Отлично провели время! Встретились с незаурядными людьми, с нешаблонной энергетикой, с силой вдохновения и творчества, с бездонным колодцем