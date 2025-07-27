Мои заказы

Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска

Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
В Тобольске вас ждёт увлекательная ремесленная экскурсия в музей-балаган.

Здесь можно познакомиться с потомственными кузнецами, испечь печатный пряник и попробовать свои силы в рубке. Экскурсия предлагает неформальное общение и интерактивное участие,
что делает её уникальной.

Гости смогут увидеть коллекции народной игрушки и ремесленных изделий, а также посетить кукольный балаган Петрушки. Не упустите шанс забрать с собой сделанные пряники и узнать больше о народных традициях

9 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🛠️ Познакомьтесь с потомственными кузнецами
  • 🍪 Испеките традиционный печатный пряник
  • 🎭 Посетите кукольный балаган Петрушки
  • 📚 Узнайте об истории ремёсел
  • 👥 Получите уникальный личный опыт

Лучшее время для посещения

Лучше всего посетить ремесленную экскурсию в Тобольске в летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для активностей на свежем воздухе, таких как ковка в кузнице, и позволяет насладиться прогулками по открытым пространствам. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но следует учитывать возможность дождей и более прохладной погоды. Зимой, с ноября по март, мероприятие может быть менее комфортным из-за холода, однако занятия в помещениях остаются доступными, и можно по-прежнему насладиться уникальным опытом, хотя и с некоторыми ограничениями.
Сейчас август — это идеальное время.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Кузница
  • Рубочная мастерская
  • Пряничная мастерская
  • Кукольный балаган Петрушки

Описание мастер-класса

Вы побываете в трёх мастерских:

  • Семейной кузнице, в которой трудятся кузнецы в третьем и четвёртом колене, используя инструменты дедушек и прадедушек. Под их руководством вы и сами постучите кувалдой по раскалённому железу
  • Рубочной мастерской, в которой рубят топором мазыкскую игрушку и ложки так, как это делали в старину
  • Пряничной мастерской, в которой сохраняются традиции русского печатного пряника — вы прикоснётесь к ним и сами испечёте сладость

А также рассмотрите коллекции: народной игрушки, ремесленных изделий, старинных книг, обрядового печенья и других предметов народного быта. И обязательно посетите кукольный балаган Петрушки!

Основная тема нашей экскурсии — это сохранение и передача традиций. Не лекции и монологи, а беседа и взаимодействие, поэтому содержание разговора зависит от того, что интересно именно вам. Обычно мы рассказываем:

  • Историю семейной кузницы
  • О нашем подходе к занятиям ремёслами
  • Обрядовом печенье и пряниках
  • Изящности топорной работы, игрушечном топоре и мазыкской игрушке
  • Народной и авторской игрушке и других предметах быта

Народный артист кукольного балагана Петрушка говорит сам за себя, поэтому о нём мы ничего не рассказываем.

Секретная локация. У нас есть укромный уголок — мы в шутку называем его «уголок интроверта». При желании здесь можно посидеть на кресле и полистать книги даже во время экскурсии.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кому личный опыт, подлинность и неформальное прямое общение важнее набора сведений, внешней обёртки и официоза.

Организационные детали

  • У нас живут кот Пушкин и собака Трейси — предупреждаем на случай аллергии
  • Выбирайте только закрытую обувь (это обеспечивает дополнительную безопасность при ковке)
  • Завершим экскурсию мы обсуждением полученного опыта за чаем с пряниками
  • Сделанные пряники вы заберёте с собой
  • Кузница находится во дворе под открытым небом, поэтому при температуре ниже −10С или дожде ковку в кузнице мы заменим на занятие рубкой в мастерской
  • Экскурсию проведу я или другие мастера нашего музея-балагана

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Тобольске
Провели экскурсии для 120 туристов
Живу в Тобольске с рождения. Однажды я решил, что забивание головы кучей сведений о нашем народе не приведёт меня к его пониманию. Я оставил учёбу в вузе и отправился получать
иной опыт. Я хотел найти тот самый сказочный русский народ, от которого нам достался русский язык, народ, о котором пишут этнографы и языковеды. Удалось ли мне встретить хранителей моей древней культуры? Расскажу вам на экскурсии! В нашем семейном музее-балагане мы играем праздники, обряды, обучаем старинным ремёслам. На наших экскурсиях и спектаклях вы встретитесь с Асей Кошкой — свободным художником, резидентом театральной студии и хозяйкой пряничной мастерской. Кузнецом Александром — студентом театрального отделения и актёром театра. Котом Пушкиным и по желанию с собакой Трейси. Мы не фанаты официоза! Нам нравится дружеское общение в неформальной обстановке.

Отзывы и рейтинг

Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
27 июл 2025
Как здорово, что мы попали к Антону в гости - дочка была в восторге!
За 2,5-3 часа мы успели: испечь печатные пряники, сделать козули разных форм, вырезать из дерева чудесную птичку, выковать именной гвоздь в настоящей кузнице. И все это в теплой и дружественной, камерной атмосфере.
Рекомендую от души, если вы в Тобольске.
Natalya
Natalya
19 июл 2025
Всегда хочется не просто отметить галочками «я здесь была», а познакомиться с людьми, хотя бы одним глазком увидеть новое для тебя место их глазами. Так вышло в музее-балагане Дом Спиридона.
Как будто приехали в гости к близкому другу: сын выковал гвоздь, вместе напекли вкуснейших пряников, узнали, что самобытные игрушки не вырезаются ножом, а рубятся специальным набором топоров. Низкий поклон Антону за частушки и знакомство с Петром и Пушкиным, за советы по городу и новые знакомства ❤️

Анна
Анна
7 июл 2025
Посетили музей 5 июля. Нам очень все понравилось
А
Анастасия
15 июн 2025
Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤
Как-то по-домашнему и очень энергетически насыщенно все прошло, мы еще весь вечер обсуждали все, что увидели и попробовали.
Рекомендую вас всем, кто поедет в Тобольск к обязательному посещению.
Анастасия и ко.
Спасибо от всего сердца❤
Н
Нина
5 мая 2025
Как сказала наша команда после экскурсии: «жизнь не будет прежней»! Так и есть. Формат подачи материала, вовлеченность каждого участника (а нас было 12!) не так то просто организовать. Однозначно рекомендуем к посещению! Успехов и процветания!
Д
Дарья
28 апр 2025
Нам очень понравилось! Интересно, ярко, шумно, необычно! Спасибо большое Антону за индивидуальный подход к каждому гостю. Рекомендую, однозначно. Петр Иванович - отдельная любовь) Ася Кошка очень красивая и милая. Буду обязательно рекомендовать своим знакомым и друзьям
Анна
Анна
14 апр 2025
Выражаю огромную благодарность организаторам ☺️ Время пролетело незаметно.
Поучилась играть на балалайке, изготовила гвоздь, попробовала себя в изготовлении мазыкской игрушки, испекли пряники и попили вкусный чай, а еще никуда без балаганного представления от Петра. Такое скопление ремесел в одном месте вызывает восхищение. Приятная дружеская обстановка располагает, как будто приехала к старым друзьям!
Мира, благополучия и процветания вашему дому!
Ирина
Ирина
28 мар 2025
Если ли вы хотитите прикоснуться к народной культуре и истории и просто провести время в хорошей компании, то вам- сюда. Окунуться в прошлое, взять в руки книгу, на которой остались
следы воска от свечи, попробовать себя в роли кузнеца, используя старинную наковальню, испечь пряник, поиграть на народных инструментах, даже увидеть настоящее балаганное представление- все это вызывает эмоции, которые сложно описать словами! И, конечно, посмотреть какие шедевры рождаются из-под топора мастера! Здесь не грузят фактами, цифрами - здесь просто работают увлеченные люди, которые своим позитивом и любовью к народной культуре заряжают других. Получили огромное удовольствия и взрослые, и дети. Ребята, большое спасибо и успехов!

Алексей
Алексей
4 фев 2025
Мы были семьей, в разных возрастах. И дети-студенты, и школьник, и мы сами.
Отлично провели время! Встретились с незаурядными людьми, с нешаблонной энергетикой, с силой вдохновения и творчества, с бездонным колодцем
духовных скреп, традиций, промыслов, творчества и мастерства.
Все очень атмосферно. Много смыслов, много тепла и добра.
Своего рода способ душу полечить, убедиться, как много в нашей жизни наносного, шумного и искусственного, и как важно оставаться людьми, не изменяя себе и своему предназначению.
Мы благодарны Антону, как организатору и как вдохновителю.
Желаем успехов в творчестве, в реализации, в продвижении культуры.
Всем советуем побывать на такой необычной экскурсии!

Входит в следующие категории Тобольска

