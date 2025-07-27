Сейчас август — это идеальное время.

Лучше всего посетить ремесленную экскурсию в Тобольске в летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для активностей на свежем воздухе, таких как ковка в кузнице, и позволяет насладиться прогулками по открытым пространствам. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но следует учитывать возможность дождей и более прохладной погоды. Зимой, с ноября по март, мероприятие может быть менее комфортным из-за холода, однако занятия в помещениях остаются доступными, и можно по-прежнему насладиться уникальным опытом, хотя и с некоторыми ограничениями.

В Тобольске вас ждёт увлекательная ремесленная экскурсия в музей-балаган.Здесь можно познакомиться с потомственными кузнецами, испечь печатный пряник и попробовать свои силы в рубке. Экскурсия предлагает неформальное общение и интерактивное участие,

что делает её уникальной. Гости смогут увидеть коллекции народной игрушки и ремесленных изделий, а также посетить кукольный балаган Петрушки. Не упустите шанс забрать с собой сделанные пряники и узнать больше о народных традициях

Описание мастер-класса

Вы побываете в трёх мастерских:

Семейной кузнице, в которой трудятся кузнецы в третьем и четвёртом колене, используя инструменты дедушек и прадедушек. Под их руководством вы и сами постучите кувалдой по раскалённому железу

Пряничной мастерской, в которой сохраняются традиции русского печатного пряника — вы прикоснётесь к ним и сами испечёте сладость

А также рассмотрите коллекции: народной игрушки, ремесленных изделий, старинных книг, обрядового печенья и других предметов народного быта. И обязательно посетите кукольный балаган Петрушки!

Основная тема нашей экскурсии — это сохранение и передача традиций. Не лекции и монологи, а беседа и взаимодействие, поэтому содержание разговора зависит от того, что интересно именно вам. Обычно мы рассказываем:

Историю семейной кузницы

О нашем подходе к занятиям ремёслами

Обрядовом печенье и пряниках

Изящности топорной работы, игрушечном топоре и мазыкской игрушке

Народной и авторской игрушке и других предметах быта

Народный артист кукольного балагана Петрушка говорит сам за себя, поэтому о нём мы ничего не рассказываем.

Секретная локация. У нас есть укромный уголок — мы в шутку называем его «уголок интроверта». При желании здесь можно посидеть на кресле и полистать книги даже во время экскурсии.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кому личный опыт, подлинность и неформальное прямое общение важнее набора сведений, внешней обёртки и официоза.

Организационные детали