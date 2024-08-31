2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: Кафе «У Ершова»
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску: Прямской взвоз, Старый город и Плацпарадная площадь
Нижний посад Тобольска - место, где оживает история. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, узнайте о судьбах местных жителей и исследуйте архитектурные шедевры
Начало: У входа в Гостиный двор
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
2 700₽ за всё до 7 чел.
1 час
Групповая
до 20 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пройти по местам, окружённым загадками и немыслимыми слухами
Начало: В сквере Ершова
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
6 сен в 16:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем31 августа 2024Познавательная экскурсия о столице Сибирской губернии. Много узнал о истории края и его красивых местах. Откровенно говоря, 2-х часов даже не хватило, не хотелось отпускать гида.
- ВВасилий31 августа 2024Под впечатлением от того, что не Кремлем единым Тобольск может заинтересовать
- ААнна28 августа 2024Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод. Ответила на все наши вопросы. Огромное спасибо.
- AArtur27 августа 2024Все прошло на 5 баллов, даже незнаю что еще можно добавить к подобному мероприятию, рекомендую однозначно👍
- ИИрина16 августа 2024Спасибо за помощь в первом знакомстве с городом!
- сстанислав16 августа 2024Интересная экскурсия, спасибо👍
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Необычные дома»
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