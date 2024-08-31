А Артем Тобольск - отец городов сибирских Познавательная экскурсия о столице Сибирской губернии. Много узнал о истории края и его красивых местах. Откровенно говоря, 2-х часов даже не хватило, не хотелось отпускать гида.

В Василий Тобольск - отец городов сибирских Под впечатлением от того, что не Кремлем единым Тобольск может заинтересовать

А Анна Тобольск: тайны Нижнего посада Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод. Ответила на все наши вопросы. Огромное спасибо.

A Artur Тобольск - отец городов сибирских Все прошло на 5 баллов, даже незнаю что еще можно добавить к подобному мероприятию, рекомендую однозначно👍

И Ирина Тобольск: тайны Нижнего посада Спасибо за помощь в первом знакомстве с городом!