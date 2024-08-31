Необычные дома в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Тобольске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
217 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: Кафе «У Ершова»
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Тобольск: тайны Нижнего посада
Пешая
80 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску: Прямской взвоз, Старый город и Плацпарадная площадь
Нижний посад Тобольска - место, где оживает история. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, узнайте о судьбах местных жителей и исследуйте архитектурные шедевры
Начало: У входа в Гостиный двор
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
2 700 за всё до 7 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пешая
1 час
Групповая
до 20 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пройти по местам, окружённым загадками и немыслимыми слухами
Начало: В сквере Ершова
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
6 сен в 16:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тобольск - отец городов сибирских
  2. Тобольск: тайны Нижнего посада
  3. Легенды и мифы Тобольска
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Тобольский кремль
  2. Кремль
  3. Самое главное
  4. Сад Ермака
  5. Сквер Ершова
  6. Базарная площадь
  7. Софийский собор
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в сентябре 2024
Сейчас в Тобольске в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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