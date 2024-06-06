Необычные экскурсии по Тобольску

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Тобольске, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тобольск: тайны Нижнего посада
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
61 отзыв
Тобольск: тайны Нижнего посада
Погулять по одному из самых красивых дореволюционных районов города и узнать о нем интересные факты
Начало: У входа в Гостиный двор
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
2 700 за всё до 7 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
181 отзыв
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
130 отзывов
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
15 июня в 14:00
16 июня в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Замечательная и познавательная экскурсия, узнаешь много интересного о становлении России,об её истории и о людях которые её делали и делают до сих пор спасибо организаторам и экскурсоводу Наталье
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Отличная экскурсия! Спасибо, что несмотря на занятые даты, смогли найти время на нас) Не ожидал, что такая большая история есть у города!
  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город
    Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город
  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Экскурсия понравилась, гидом была Олеся. Считаю, что ключевое всё рассказали, показали. Никакой спешки, комфортный индивидуальный темп. По времени не уложились. Олеся,не смотря на это, экскурсию завершила тогда, как закончился материал, а не время.
    Экскурсия понравилась, гидом была ОлесяЭкскурсия понравилась, гидом была ОлесяЭкскурсия понравилась, гидом была ОлесяЭкскурсия понравилась, гидом была Олеся
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Огромное спасибо Наталье за интересный рассказ о красивейшем городе Тобольске. Наталья очень приятный и доброжелательный человек, увлеченный историей родного города. Благодаря ее
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    проекту об этом городе может узнать любой турист, прослушав, о чем рассказывают ангелы. Время на экскурсии пролетело незаметно. Узнали много нового и из истории, и из литературы, и из жизни многих известных людей, родившихся и проживающих в Тобольске.

  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    С нами была экскурсовод Людмила. Отлично владеет информацией. На любой вопрос отвечает без заминки. Потрясающие знания в области истории. Очень рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Тобольск: тайны Нижнего посада
    Очень понравилась экскурсия. С нами была экскурсовод Ольга. Рассказывает интересно, доступно даже для тех кто не обладает хорошими познаниями в истории. Рекомендую!
  • М
    Максим
    11 мая 2024
    Тобольск: тайны Нижнего посада
    Прекрасная экскурсия в хорошем темпе и возможностью задать вопросы. Узнали много нового об истории Тобольска, пребывании декабристов и царской семьи в городе.
  • И
    Ия
    8 мая 2024
    Тобольск: тайны Нижнего посада
    Нам все понравилось, очень красивый город, гид очень интересно все рассказывала и показывала

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Необычные»

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Сколько стоит экскурсия по Тобольску в июне 2024
Сейчас в Тобольске в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 372 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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