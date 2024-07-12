1 чел.
По популярности
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Тобольску: Прямской взвоз, Старый город и Плацпарадная площадь
Нижний посад Тобольска - место, где оживает история. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, узнайте о судьбах местных жителей и исследуйте архитектурные шедевры
Начало: У входа в Гостиный двор
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
2 700₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
21 июля в 08:00
22 июля в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 июля 2024Гид Олеся провела отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно
- ЮЮрий8 июля 2024Всё отлично! Большое спасибо!
- ССветлана7 июля 2024Нашим гидом была Людмила - очень грамотный, эрудированный рассказчик. Показала нам все,что планировалось в рамках экскурсии и сверх того, ответила на все наши вопросы. Профессионал и приятная собеседница. Рекомендую.
- ННаталия7 июля 2024Несмотря на то, что маршрут не длинный, экскурсия была очень интересной. Однозначно, что сами мы бы не догадались, будучи проездом, пройтись по Нижнему посаду. А именно в нём, с моей точки зрения, и есть душа Тобольска.
- ААндрей29 июня 2024Благодарю Ольгу за экскурсию. Были с другом на экскурсии в Кремле весной. Сейчас приехали в город в командировку вновь, и решили посетить, ещё одну экскурсию. Ольга ответила на все наши вопросы а также рассказала самые интересные факты
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «На выходные»
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