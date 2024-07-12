Е Елена Тобольск - отец городов сибирских Гид Олеся провела отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно

Ю Юрий Тобольск - отец городов сибирских Всё отлично! Большое спасибо!

С Светлана Тобольск - отец городов сибирских Нашим гидом была Людмила - очень грамотный, эрудированный рассказчик. Показала нам все,что планировалось в рамках экскурсии и сверх того, ответила на все наши вопросы. Профессионал и приятная собеседница. Рекомендую.

Н Наталия Тобольск: тайны Нижнего посада Несмотря на то, что маршрут не длинный, экскурсия была очень интересной. Однозначно, что сами мы бы не догадались, будучи проездом, пройтись по Нижнему посаду. А именно в нём, с моей точки зрения, и есть душа Тобольска.