Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
25 авг в 15:00
26 авг в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе тобольского кремля
Завтра в 06:30
24 авг в 06:30
1520 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина8 августа 2025Нашей семье очень понравилось экскурсия, которую нам провела Ирина! Рассказала интересную информацию из истории Тобольска. Ответила на вопросы, которые нас интересовали. Спасибо большое!
- ППолина1 августа 2025Ирина – экскурсовод от Бога! Экскурсия была увлекательная и познавательная! Ирина прекрасно знает, о чем рассказывает, и подаёт материал интересно,
- ААлексей27 июля 2025Как здорово, что мы попали к Антону в гости - дочка была в восторге!
За 2,5-3 часа мы успели: испечь печатные
- ССергей21 июля 202511 июля 2025 года Ирина проводила нашей группе экскурсию в Тобольске, по Кремлю и нижнему городу. Хотели выразить восторг: информацию
- NNatalya19 июля 2025Всегда хочется не просто отметить галочками «я здесь была», а познакомиться с людьми, хотя бы одним глазком увидеть новое для
- ННаталья15 июля 2025Если вы приехали в Тобольск впервые, то без экскурсии тут никак. Город с многовековой историей и своим укладом. Выбор гида был неслучаен. Ирина историк, краевед и очень точно и красиво рассказала и показала город. Рекомендуем!
- ВВладимир11 июля 2025Доброжелательное, квалифицированное отношение к клиентам.
- ААнна7 июля 2025Посетили музей 5 июля. Нам очень все понравилось
- ННаталья6 июля 2025Очень приятная экскурсовод с глубокими знаниями об истории города, готовая ответить на все возникающие вопросы, маршрут построен конструктивно, рассказывает очень интересно, не замечаешь как проходит время
- ННаталья3 июля 2025Нам очень понравилась экскурсия, начали вовремя, было интересно, узнали много фактов о городе и его истории и планах по развитию. Захотелось вернуться))
Спасибо!
- ННаталья1 июля 2025Самый удобный формат экскурсии для первого знакомства с городом. Ирина дипломированный историк, владеющий обширными знаниями по теме экскурсии, хорошо поставленной,
- ССветлана1 июля 2025Ирина- отличный экскурсовод! 100% рекомендую.
Интересно рассказывает, влюбляет в свой город.
Легко воспринимается и взрослыми и детьми.
Шла на экскурсию без особых ожиданий, а получила массу впечатлений!
- ммария15 июня 2025Добрый день!
Если вы впервые в Тобольске, то экскурсия подойдёт идеально: Ирина провела на по всем основным местам. Идеальная обзорная экскурсия. Появилось понимание где и что находится.
После этой экскурсии уже можно планировать более углублённое изучение достопримечательностей.
Большое спасибо!
- ААнастасия14 июня 2025Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤
Как-то
- ААлла15 мая 2025Были на экскурсии 03.05.25. Спасибо Ирине за профессионализм, глубокие знания и любовь к Тобольску и Сибири, которыми она поделилась с нами!
- ННаталья10 мая 2025Экскурсия понравилась. Маршрут продуман, информация систематизирована, подаётся в удобном для восприятия формате. На экскурсия была с дочерьми-подростками, им тоже было
- ННина5 мая 2025Как сказала наша команда после экскурсии: «жизнь не будет прежней»! Так и есть. Формат подачи материала, вовлеченность каждого участника (а нас было 12!) не так то просто организовать. Однозначно рекомендуем к посещению! Успехов и процветания!
- ААртём3 мая 2025Ирина отлично организовала экскурсию. Порадовал индивидуальный подход, экскурсия состоялась несмотря на отвратительную погоду, достопримечательности осмотрены, отфотографированы а также запечатлены мы на фоне красивых видов. Будем обязательно рекомендовать знакомым.
- ССветлана3 мая 2025Ирина - это не просто экскурсовод, это проводник в прошлое, настоящий хранитель тобольской души. Ее обзорная экскурсия по Тобольску -
- ДДарья28 апреля 2025Нам очень понравилось! Интересно, ярко, шумно, необычно! Спасибо большое Антону за индивидуальный подход к каждому гостю. Рекомендую, однозначно. Петр Иванович - отдельная любовь) Ася Кошка очень красивая и милая. Буду обязательно рекомендовать своим знакомым и друзьям
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в августе 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 1520 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Тобольске на 2025 год по теме «Ночные», 33 ⭐ отзыва, цены от 1520₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь