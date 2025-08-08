Мои заказы

Ночные прогулки и экскурсии Тобольска

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Тобольске, цены от 1520 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
25 авг в 15:00
26 авг в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе тобольского кремля
Завтра в 06:30
24 авг в 06:30
1520 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    8 августа 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Нашей семье очень понравилось экскурсия, которую нам провела Ирина! Рассказала интересную информацию из истории Тобольска. Ответила на вопросы, которые нас интересовали. Спасибо большое!
  • П
    Полина
    1 августа 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Ирина – экскурсовод от Бога! Экскурсия была увлекательная и познавательная! Ирина прекрасно знает, о чем рассказывает, и подаёт материал интересно,
    читать дальше

    с любовью к городу, о котором говорит. Каждый из группы был максимально вовлечен благодаря тому, что подход был личный к каждому (даже по имени гид всех запомнила, это невероятно!). Мы очень благодарны Ирине за прогулку, рассказы, ответы на наши неисторические вопросы, рекомендации и душевно проведённое время! это событие навсегда в наших сердечках))

  • А
    Алексей
    27 июля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Как здорово, что мы попали к Антону в гости - дочка была в восторге!
    За 2,5-3 часа мы успели: испечь печатные
    читать дальше

    пряники, сделать козули разных форм, вырезать из дерева чудесную птичку, выковать именной гвоздь в настоящей кузнице. И все это в теплой и дружественной, камерной атмосфере.
    Рекомендую от души, если вы в Тобольске.

  • С
    Сергей
    21 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    11 июля 2025 года Ирина проводила нашей группе экскурсию в Тобольске, по Кремлю и нижнему городу. Хотели выразить восторг: информацию
    читать дальше

    Ирина подавала интересно, отвечала на наши многочисленные вопросы. Рассказала массу историй о городе Тобольск его истории и жителях города. Отличный пример экскурсовода который знает и любит свой город и пробуждает в гостях города интерес к нему, всем рекомендую Ирину!

    11 июля 2025 года Ирина проводила нашей группе экскурсию в Тобольске, по Кремлю и нижнему городу11 июля 2025 года Ирина проводила нашей группе экскурсию в Тобольске, по Кремлю и нижнему городу11 июля 2025 года Ирина проводила нашей группе экскурсию в Тобольске, по Кремлю и нижнему городу
  • N
    Natalya
    19 июля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Всегда хочется не просто отметить галочками «я здесь была», а познакомиться с людьми, хотя бы одним глазком увидеть новое для
    читать дальше

    тебя место их глазами. Так вышло в музее-балагане Дом Спиридона. Как будто приехали в гости к близкому другу: сын выковал гвоздь, вместе напекли вкуснейших пряников, узнали, что самобытные игрушки не вырезаются ножом, а рубятся специальным набором топоров. Низкий поклон Антону за частушки и знакомство с Петром и Пушкиным, за советы по городу и новые знакомства ❤️

    Всегда хочется не просто отметить галочками «я здесь была», а познакомиться с людьми, хотя бы однимВсегда хочется не просто отметить галочками «я здесь была», а познакомиться с людьми, хотя бы однимВсегда хочется не просто отметить галочками «я здесь была», а познакомиться с людьми, хотя бы однимВсегда хочется не просто отметить галочками «я здесь была», а познакомиться с людьми, хотя бы одним
  • Н
    Наталья
    15 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Если вы приехали в Тобольск впервые, то без экскурсии тут никак. Город с многовековой историей и своим укладом. Выбор гида был неслучаен. Ирина историк, краевед и очень точно и красиво рассказала и показала город. Рекомендуем!
  • В
    Владимир
    11 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Доброжелательное, квалифицированное отношение к клиентам.
  • А
    Анна
    7 июля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Посетили музей 5 июля. Нам очень все понравилось
  • Н
    Наталья
    6 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Очень приятная экскурсовод с глубокими знаниями об истории города, готовая ответить на все возникающие вопросы, маршрут построен конструктивно, рассказывает очень интересно, не замечаешь как проходит время
  • Н
    Наталья
    3 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Нам очень понравилась экскурсия, начали вовремя, было интересно, узнали много фактов о городе и его истории и планах по развитию. Захотелось вернуться))
    Спасибо!
  • Н
    Наталья
    1 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Самый удобный формат экскурсии для первого знакомства с городом. Ирина дипломированный историк, владеющий обширными знаниями по теме экскурсии, хорошо поставленной,
    читать дальше

    грамотной речью, интересным преподнесением материала. Время пролетело незаметно. Мы узнали об истории края и города, о людях, внëсших вклад в основание и развитие Тобольска, получили рекомендации, что можно посмотреть самостоятельно. На экскурсии были с ребенком 10 лет, Ирина легко нашла с нашим сыном общий язык, он тоже был увлечен повествованием.

  • С
    Светлана
    1 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Ирина- отличный экскурсовод! 100% рекомендую.
    Интересно рассказывает, влюбляет в свой город.
    Легко воспринимается и взрослыми и детьми.
    Шла на экскурсию без особых ожиданий, а получила массу впечатлений!
    Ирина- отличный экскурсовод! 100% рекомендуюИрина- отличный экскурсовод! 100% рекомендую
  • м
    мария
    15 июня 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Добрый день!
    Если вы впервые в Тобольске, то экскурсия подойдёт идеально: Ирина провела на по всем основным местам. Идеальная обзорная экскурсия. Появилось понимание где и что находится.
    После этой экскурсии уже можно планировать более углублённое изучение достопримечательностей.
    Большое спасибо!
    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • А
    Анастасия
    14 июня 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤
    Как-то
    читать дальше

    по-домашнему и очень энергетически насыщенно все прошло, мы еще весь вечер обсуждали все, что увидели и попробовали.
    Рекомендую вас всем, кто поедет в Тобольск к обязательному посещению.
    Анастасия и ко.
    Спасибо от всего сердца❤

    Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤Антон, Ася Кошка, Юлька,Петр Иванович, огромное спасибо за тепло в сердце, которое осталось от вашего дома и ремесленной встречи!!! ❤
  • А
    Алла
    15 мая 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Были на экскурсии 03.05.25. Спасибо Ирине за профессионализм, глубокие знания и любовь к Тобольску и Сибири, которыми она поделилась с нами!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Экскурсия понравилась. Маршрут продуман, информация систематизирована, подаётся в удобном для восприятия формате. На экскурсия была с дочерьми-подростками, им тоже было
    читать дальше

    все поеятно и интересно. По итогу, при посещении музея во Дворце наместника, прошли интерактивное тестирование успешно, значит основные моменты Ирина нам смогла донести.

    Экскурсия понравилась. Маршрут продуман, информация систематизирована, подаётся в удобном для восприятия формате. На экскурсия была сЭкскурсия понравилась. Маршрут продуман, информация систематизирована, подаётся в удобном для восприятия формате. На экскурсия была сЭкскурсия понравилась. Маршрут продуман, информация систематизирована, подаётся в удобном для восприятия формате. На экскурсия была сЭкскурсия понравилась. Маршрут продуман, информация систематизирована, подаётся в удобном для восприятия формате. На экскурсия была с
  • Н
    Нина
    5 мая 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Как сказала наша команда после экскурсии: «жизнь не будет прежней»! Так и есть. Формат подачи материала, вовлеченность каждого участника (а нас было 12!) не так то просто организовать. Однозначно рекомендуем к посещению! Успехов и процветания!
    Как сказала наша команда после экскурсии: «жизнь не будет прежней»! Так и есть. Формат подачи материалаКак сказала наша команда после экскурсии: «жизнь не будет прежней»! Так и есть. Формат подачи материалаКак сказала наша команда после экскурсии: «жизнь не будет прежней»! Так и есть. Формат подачи материала
  • А
    Артём
    3 мая 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Ирина отлично организовала экскурсию. Порадовал индивидуальный подход, экскурсия состоялась несмотря на отвратительную погоду, достопримечательности осмотрены, отфотографированы а также запечатлены мы на фоне красивых видов. Будем обязательно рекомендовать знакомым.
  • С
    Светлана
    3 мая 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Ирина - это не просто экскурсовод, это проводник в прошлое, настоящий хранитель тобольской души. Ее обзорная экскурсия по Тобольску -
    читать дальше

    это не сухой пересказ исторических фактов, а захватывающий рассказ, оживляющий древние стены Кремля, шумную атмосферу базарной площади и даже тишину дома Куклина.

    Первое, что впечатляет - это глубокие знания Ирины. Она не просто знает даты и имена, она чувствует город, его ритм, его трагедии и триумфы. Она умеет связать историю с современностью, показать, как прошлое формирует настоящее. В ее рассказе Тобольский Кремль предстает не просто крепостью, а живым свидетелем борьбы, веры и амбиций.

    Смотровая площадка - это, конечно, прекрасный вид, но Ирина помогла увидеть в этой панораме не просто красоту, а историю. Она рассказала, как менялся ландшафт, как развивался город, как река Иртыш была не просто водной артерией, а дорогой жизни.

    Базарная площадь ожила благодаря ее умению описывать характеры, нравы и обычаи прошлых веков. Казалось, что вот-вот услышишь крики торговцев и почувствуешь запах пряностей.

    Особое впечатление произвело посещение дома Куклина. Ирина не просто показала интерьер, она погрузила в атмосферу быта, рассказала о жизни семьи, о их мечтах и надеждах. Это был момент глубокого сопереживания и понимания человеческой судьбы.

    Что особенно ценно в работе Ирины - это ее искреннее увлечение своим делом. Она рассказывает с таким энтузиазмом, что невольно заражаешься ее любовью к Тобольску. Она умеет говорить простым и понятным языком, при этом не упрощая историю, а делая ее доступной и интересной для каждого.

    В общем, если вы хотите не просто посмотреть Тобольск, а почувствовать его, понять его душу - обязательно выбирайте экскурсию с Ириной. Это будет не просто познавательная поездка, а настоящее путешествие во времени, которое оставит незабываемые впечатления. Она - настоящий профессионал, человек, который любит свою работу и свой город, и это чувствуется в каждом ее слове.

  • Д
    Дарья
    28 апреля 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Нам очень понравилось! Интересно, ярко, шумно, необычно! Спасибо большое Антону за индивидуальный подход к каждому гостю. Рекомендую, однозначно. Петр Иванович - отдельная любовь) Ася Кошка очень красивая и милая. Буду обязательно рекомендовать своим знакомым и друзьям

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
  2. Знакомьтесь, Тобольск
  3. По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Тобольский кремль
  2. Самое главное
  3. Базарная площадь
  4. Сад Ермака
  5. Дворец наместника
  6. Кремль
  7. Софийский собор
  8. Сквер Ершова
  9. Тюремный замок
  10. Памятник Ремезову
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в августе 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 1520 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Тобольске на 2025 год по теме «Ночные», 33 ⭐ отзыва, цены от 1520₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь