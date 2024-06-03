1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Тобольск: тайны Нижнего посада
Погулять по одному из самых красивых дореволюционных районов города и узнать о нем интересные факты
Начало: У входа в Гостиный двор
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
2 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
3 часа
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
15 июня в 14:00
16 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Отличная экскурсия! Спасибо, что несмотря на занятые даты, смогли найти время на нас) Не ожидал, что такая большая история есть у города!
- ДДмитрий1 июня 2024Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город
- ММарина31 мая 2024Экскурсия понравилась, гидом была Олеся. Считаю, что ключевое всё рассказали, показали. Никакой спешки, комфортный индивидуальный темп. По времени не уложились. Олеся,не смотря на это, экскурсию завершила тогда, как закончился материал, а не время.
- ООльга27 мая 2024Огромное спасибо Наталье за интересный рассказ о красивейшем городе Тобольске. Наталья очень приятный и доброжелательный человек, увлеченный историей родного города. Благодаря ее
- ААлексей26 мая 2024Были на экскурсии в январе 2024. Экскурсия очень понравилась, не смотря на ветер и мороз. Если вы с детьми, то
- ТТатьяна19 мая 2024С нами была экскурсовод Людмила. Отлично владеет информацией. На любой вопрос отвечает без заминки. Потрясающие знания в области истории. Очень рекомендую!
- ТТатьяна19 мая 2024Очень понравилась экскурсия. С нами была экскурсовод Ольга. Рассказывает интересно, доступно даже для тех кто не обладает хорошими познаниями в истории. Рекомендую!
- ММаксим11 мая 2024Прекрасная экскурсия в хорошем темпе и возможностью задать вопросы. Узнали много нового об истории Тобольска, пребывании декабристов и царской семьи в городе.
- ИИя8 мая 2024Нам все понравилось, очень красивый город, гид очень интересно все рассказывала и показывала
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Для школьников»
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