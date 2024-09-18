Прекрасно провели день, Анжела великолепный рассказчик, узнали много нового и интересного. Ширяево прекрасно. Тольятти стал открытием. Незабываемые впечатления!

Анжела - настоящий эксперт по национальному парк "Самарская лука". Увлекательный рассказ и отлично выстроенный маршрут оставили у меня только положительные

эмоции. Чувствуется, что Анжела очень любит свой город и регион и эмоционально вовлекает Вас в захватывающее приключение по нему. Несколько часов на одном дыхании. Спасибо огромное!:)

А Алина

Спасибо огромное гиду, очень крутая харизматичная дама!! Было интересно слушать и узнавать новое, в том числе о самом городе. Также очень комфортная поездка до самого замка Обязательно поделюсь с друзьями и посоветую им посетить вас!!