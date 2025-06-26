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Набережные в Автозаводском и Комсомольском районах – экскурсии в Тольятти

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережные в Автозаводском и Комсомольском районах» в Тольятти, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Тольятти и три поворота в его судьбе
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Тольятти и три поворота в его судьбе
Путешествие по Тольятти раскроет его многогранную историю: от крепости до автомобильной столицы. Откройте для себя уникальные места и истории
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов, связанных Волгой. Узнайте об их истории и культуре, оцените красоту волжских пейзажей
Начало: По вашему адресу в Тольятти
Завтра в 08:00
5 авг в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Тольятти
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Тольятти
Погрузитесь в атмосферу Тольятти, узнав о его прошлом и настоящем. Откройте для себя знаковые места, которые формируют облик этого уникального города
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 июня 2025
    Тольятти и три поворота в его судьбе
    Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию. Чувствуется, что гид - профессионал и очень увлеченный человек, любящий свой город. Узнали много
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    нового для себя и полюбили Тольятти! Три часа пролетели, как один миг. Успехов желаем Ольге, много новых маршрутов и много туристов городу. Всем рекомендую экскурсию и гида.

    Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию. Чувствуется, что гид - профессионал и очень увлеченный человек, любящийСпасибо большое Ольге за интересную экскурсию. Чувствуется, что гид - профессионал и очень увлеченный человек, любящийСпасибо большое Ольге за интересную экскурсию. Чувствуется, что гид - профессионал и очень увлеченный человек, любящийСпасибо большое Ольге за интересную экскурсию. Чувствуется, что гид - профессионал и очень увлеченный человек, любящийСпасибо большое Ольге за интересную экскурсию. Чувствуется, что гид - профессионал и очень увлеченный человек, любящийСпасибо большое Ольге за интересную экскурсию. Чувствуется, что гид - профессионал и очень увлеченный человек, любящий
  • В
    Вера
    18 июня 2025
    Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
    Спасибо за экскурсию. Всё было интересно, познавательно. По нашему желанию немного изменились маршрут, за что отдельное спасибо! Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    13 мая 2025
    Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
    Ольга просто чудо и кладезь информации! Нашла подход ко всем участникам, даже к 3х летним) Учла все пожелания, ответила на кучу вопросов. Очень тактичная и чуткая. Огромное спасибо! Будем рекомендовать всем друзьям)))
    Ольга просто чудо и кладезь информации! Нашла подход ко всем участникам, даже к 3х летним) УчлаОльга просто чудо и кладезь информации! Нашла подход ко всем участникам, даже к 3х летним) УчлаОльга просто чудо и кладезь информации! Нашла подход ко всем участникам, даже к 3х летним) УчлаОльга просто чудо и кладезь информации! Нашла подход ко всем участникам, даже к 3х летним) Учла

Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Набережные в Автозаводском и Комсомольском районах»

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