читать дальше нового для себя и полюбили Тольятти! Три часа пролетели, как один миг. Успехов желаем Ольге, много новых маршрутов и много туристов городу. Всем рекомендую экскурсию и гида.

Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию. Чувствуется, что гид - профессионал и очень увлеченный человек, любящий свой город. Узнали много