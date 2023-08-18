Альтернативная обзорная экскурсия с акцентами на основные функции города и изюминки архитектуры. Детальное рассмотрение, яркие фото и комплексное понимание города. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
Описание экскурсииАльтернативная обзорная экскурсия с акцентами на основные функции города и изюминки архитектуры. Детальное рассмотрение, яркие фото и комплексное понимание города. Экскурсия подходит для гостей города и станет прекрасной альтернативой обзорной программы, а так же для жителей Томска, чтобы глубже познакомиться с городом. Узнаем: о купцах и значении города на Сибирском тракте, о городе-университете, формировании современного облика центра, о деревянном зодчестве, легендах Томска. Увидим: главный проспект, Губернскую аптеку, здание Общественного собрания, Пушкинский сквер, доходные дома купцов и золотопромышленников, Новособорная площадь, Университетская роща и главный корпус ТГУ, район деревянного зодчества (Дом со шпилем, усадьба, где жила Л. Делекторская - муза Анри Матисса, Изумрудный дом), городские арт-проекты (гигантские маски и ассамбляжи). ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация: ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Асташева (Краеведческий музей)
- Дом офицеров (общественное собрание)
- Губернская аптека, дворец бракосочетаний (Дом Флеера)
- Площадь Ново-Соборная
- Доходный дом Кухтериных
- Памятник Татьяне
- Университетская роща
- Главный корпус Университета, клиники СибГМУ
- Памятник Флоринскому и Менделееву - основателям университета
- Дом со Шпилем
- Дом, где жила Лидия Делекторская
- Изумрудный дом (Хомича)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Ленина, 81/1
Завершение: Ул. Белинского, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Арина, Вам огромное спасибо! Я до сих пор под впечатлением от Арома-прогулки! Это невероятные эмоции, красивейшие места нашего города, потрясающие ароматы, которые будят старые воспоминания и рождают новые впечатления! Ваши
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Н
Я шла на арома-прогулку с ожиданием легкой, эфирной атмосферы и приятных эмоций. В ежедневнике она была вторым и не последним делом на сегодня. Именно так она и началась, интересно, но
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О
Арина, большое спасибо за прекрасную экскурсию. Я хоть и живу в Томске всю жизнь, открыла для себя много нового) А Медичкин мост прочно запал в сердешко и хочется еще разок пройтись по нему) Моим друзьям тоже очень понравилось) Не каждый день рождения посетишь ароматур) Круто, что повезло с погодой Вы крутая! Обнимаю)
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