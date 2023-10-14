Ароматы Томска: путешествие через воспоминанияАрома-эссенции, стихи и воспоминания местных жителей помогут познакомиться с Томском еще ближе: кому-то вспомнить о жизни в Сибирских Афинах, а другим — через чувственный опыт и фантазию. Мы посетим основные достопримечательности города, находящиеся в пешей доступности: Новособорная площадь, Университетская роща и главный корпус ТГУ, район деревянного зодчества с самыми красивыми теремками. Темы прогулки: легкая история города, университета, деревянная архитектура, судьбы жителей.

В ходе экскурсии мы изучим феномен Пруста: в этой прогулке к знаковым объектам города подобраны уникальные ароматы, которые отправят вас в юность, детство, первое свидание.

Экскурсия подходит для гостей города и станет прекрасной альтернативой обзорной программы, а так же для жителей Томска, чтобы глубже познакомиться с городом и порелаксировать.

Экскурсия создана при поддержке мастера свечей, который вдохновился Томском и создал линейку свечей: «Сила маленького города», «Томск в ритме джаза», «Детство в Изумрудном городе», «Томские музы» и т. д.

Важная информация• Экскурсия полностью пешеходная, поэтому надевайте, пожалуйста удобную одежду и обувь по погоде.