Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Альтернативная обзорная экскурсия с акцентами на основные функции города и изюминки архитектуры. Детальное рассмотрение, яркие фото и комплексное понимание города. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! 5 3 отзыва

Арина Ваш гид в Томске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -20% 7188 ₽ выгода 1437.60 ₽ 5750.40 ₽ за экскурсию Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 1.5 часа Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Альтернативная обзорная экскурсия с акцентами на основные функции города и изюминки архитектуры. Детальное рассмотрение, яркие фото и комплексное понимание города. Экскурсия подходит для гостей города и станет прекрасной альтернативой обзорной программы, а так же для жителей Томска, чтобы глубже познакомиться с городом. Узнаем: о купцах и значении города на Сибирском тракте, о городе-университете, формировании современного облика центра, о деревянном зодчестве, легендах Томска. Увидим: главный проспект, Губернскую аптеку, здание Общественного собрания, Пушкинский сквер, доходные дома купцов и золотопромышленников, Новособорная площадь, Университетская роща и главный корпус ТГУ, район деревянного зодчества (Дом со шпилем, усадьба, где жила Л. Делекторская - муза Анри Матисса, Изумрудный дом), городские арт-проекты (гигантские маски и ассамбляжи). ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация: ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Усадьба Асташева (Краеведческий музей)

Дом офицеров (общественное собрание)

Губернская аптека, дворец бракосочетаний (Дом Флеера)

Площадь Ново-Соборная

Доходный дом Кухтериных

Памятник Татьяне

Университетская роща

Главный корпус Университета, клиники СибГМУ

Памятник Флоринскому и Менделееву - основателям университета

Дом со Шпилем

Дом, где жила Лидия Делекторская

Изумрудный дом (Хомича) Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Проспект Ленина, 81/1 Завершение: Ул. Белинского, 19 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел. Важная информация ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.