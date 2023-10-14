Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»

Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вас на уникальную ароматическую экскурсию по городу Томску.

Экскурсия подходит для гостей города и станет прекрасной альтернативой обзорной программы, а так же для жителей Томска, чтобы глубже познакомиться с городом и порелаксировать.
Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Усадьба Асташева (Краеведческий музей)
  • Площадь Новособорная
  • Доходный дом Кухтериных
  • Памятник Татьяне
  • Университетская роща
  • Главный корпус Университета
  • Памятник Флоринскому и Менделееву
  • Дом со Шпилем
  • Дом Лидии Делекторской
  • Городской сад
  • Изумрудный дом (Хомича)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ароматы Томска: путешествие через воспоминанияАрома-эссенции, стихи и воспоминания местных жителей помогут познакомиться с Томском еще ближе: кому-то вспомнить о жизни в Сибирских Афинах, а другим — через чувственный опыт и фантазию. Мы посетим основные достопримечательности города, находящиеся в пешей доступности: Новособорная площадь, Университетская роща и главный корпус ТГУ, район деревянного зодчества с самыми красивыми теремками. Темы прогулки: легкая история города, университета, деревянная архитектура, судьбы жителей.
В ходе экскурсии мы изучим феномен Пруста: в этой прогулке к знаковым объектам города подобраны уникальные ароматы, которые отправят вас в юность, детство, первое свидание.
Экскурсия подходит для гостей города и станет прекрасной альтернативой обзорной программы, а так же для жителей Томска, чтобы глубже познакомиться с городом и порелаксировать.
Экскурсия создана при поддержке мастера свечей, который вдохновился Томском и создал линейку свечей: «Сила маленького города», «Томск в ритме джаза», «Детство в Изумрудном городе», «Томские музы» и т. д.
Важная информация• Экскурсия полностью пешеходная, поэтому надевайте, пожалуйста удобную одежду и обувь по погоде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: пр. Ленина, 44
Завершение: ул. Белинского, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсия требует подтверждения гидом.
  • Просим учесть, арома-эссенции - это натуральные смеси ароматических веществ, но, тем не менее, за аллергические реакции организаторы ответственности не несут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Томска

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Обзорные
У нас ещё много экскурсий в Томске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Томске
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ