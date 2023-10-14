Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т
Приглашаю вас на уникальную ароматическую экскурсию по городу Томску.
Экскурсия подходит для гостей города и станет прекрасной альтернативой обзорной программы, а так же для жителей Томска, чтобы глубже познакомиться с городом и порелаксировать.
Экскурсия подходит для гостей города и станет прекрасной альтернативой обзорной программы, а так же для жителей Томска, чтобы глубже познакомиться с городом и порелаксировать.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
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16
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Усадьба Асташева (Краеведческий музей)
- Площадь Новособорная
- Доходный дом Кухтериных
- Памятник Татьяне
- Университетская роща
- Главный корпус Университета
- Памятник Флоринскому и Менделееву
- Дом со Шпилем
- Дом Лидии Делекторской
- Городской сад
- Изумрудный дом (Хомича)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ароматы Томска: путешествие через воспоминанияАрома-эссенции, стихи и воспоминания местных жителей помогут познакомиться с Томском еще ближе: кому-то вспомнить о жизни в Сибирских Афинах, а другим — через чувственный опыт и фантазию. Мы посетим основные достопримечательности города, находящиеся в пешей доступности: Новособорная площадь, Университетская роща и главный корпус ТГУ, район деревянного зодчества с самыми красивыми теремками. Темы прогулки: легкая история города, университета, деревянная архитектура, судьбы жителей.
В ходе экскурсии мы изучим феномен Пруста: в этой прогулке к знаковым объектам города подобраны уникальные ароматы, которые отправят вас в юность, детство, первое свидание.
Экскурсия подходит для гостей города и станет прекрасной альтернативой обзорной программы, а так же для жителей Томска, чтобы глубже познакомиться с городом и порелаксировать.
Экскурсия создана при поддержке мастера свечей, который вдохновился Томском и создал линейку свечей: «Сила маленького города», «Томск в ритме джаза», «Детство в Изумрудном городе», «Томские музы» и т. д.
Важная информация• Экскурсия полностью пешеходная, поэтому надевайте, пожалуйста удобную одежду и обувь по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пр. Ленина, 44Завершение: ул. Белинского, 19
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Экскурсия требует подтверждения гидом.
- Просим учесть, арома-эссенции - это натуральные смеси ароматических веществ, но, тем не менее, за аллергические реакции организаторы ответственности не несут
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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