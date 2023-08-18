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Чек-лист: что нужно знать о Томске

Альтернативная обзорная экскурсия с акцентами на основные функции города и изюминки архитектуры. Детальное рассмотрение, яркие фото и комплексное понимание города. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
5
3 отзыва
Чек-лист: что нужно знать о Томске
Чек-лист: что нужно знать о Томске
Чек-лист: что нужно знать о Томске

Описание экскурсии

Альтернативная обзорная экскурсия с акцентами на основные функции города и изюминки архитектуры. Детальное рассмотрение, яркие фото и комплексное понимание города. Экскурсия подходит для гостей города и станет прекрасной альтернативой обзорной программы, а так же для жителей Томска, чтобы глубже познакомиться с городом. Узнаем: о купцах и значении города на Сибирском тракте, о городе-университете, формировании современного облика центра, о деревянном зодчестве, легендах Томска. Увидим: главный проспект, Губернскую аптеку, здание Общественного собрания, Пушкинский сквер, доходные дома купцов и золотопромышленников, Новособорная площадь, Университетская роща и главный корпус ТГУ, район деревянного зодчества (Дом со шпилем, усадьба, где жила Л. Делекторская - муза Анри Матисса, Изумрудный дом), городские арт-проекты (гигантские маски и ассамбляжи). ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация: ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Усадьба Асташева (Краеведческий музей)
  • Дом офицеров (общественное собрание)
  • Губернская аптека, дворец бракосочетаний (Дом Флеера)
  • Площадь Ново-Соборная
  • Доходный дом Кухтериных
  • Памятник Татьяне
  • Университетская роща
  • Главный корпус Университета, клиники СибГМУ
  • Памятник Флоринскому и Менделееву - основателям университета
  • Дом со Шпилем
  • Дом, где жила Лидия Делекторская
  • Изумрудный дом (Хомича)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Ленина, 81/1
Завершение: Ул. Белинского, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
  • ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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1
Е
Арина, Вам огромное спасибо! Я до сих пор под впечатлением от Арома-прогулки! Это невероятные эмоции, красивейшие места нашего города, потрясающие ароматы, которые будят старые воспоминания и рождают новые впечатления! Ваши
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рассказы, интересные факты и чудесное прочтение стихов просто трогают за живое! Я в самом начале экскурсии смотрела на Вас, слушала и ощутила вашу любовь к своему делу и к нашему городу в каждом слове и даже жесте! Этой любовью Вы заражаете окружающих, что хочется бесконечно ходить за Вами, внимать и любоваться красотами нашего города! После экскурсии остаются теплые, приятные эмоции! Спасибо за то, что Вы делаете! Очень рада знакомству с Вами!

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Н
Я шла на арома-прогулку с ожиданием легкой, эфирной атмосферы и приятных эмоций. В ежедневнике она была вторым и не последним делом на сегодня. Именно так она и началась, интересно, но
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не захватывающе. Неожиданно открылось четвертое измерение из ароматов, фантазий и воспоминаний. Шаг за шагом, нанизывая бусины историй, стихов, ассоциаций, я двигалась в сердце города к своему собственному сердцу. Эта прогулка очень психологична, я бы предупреждала на входе: «Осторожно! Высокая концентрация ностальгии!» Арина, благодарю тебя за этот день. Другие дела отложила, ради наслаждения послевкусием

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О
Арина, большое спасибо за прекрасную экскурсию. Я хоть и живу в Томске всю жизнь, открыла для себя много нового) А Медичкин мост прочно запал в сердешко и хочется еще разок пройтись по нему) Моим друзьям тоже очень понравилось) Не каждый день рождения посетишь ароматур) Круто, что повезло с погодой Вы крутая! Обнимаю)
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