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Томск: от основания до наших дней

Обзорная экскурсия для тех, кто устал от классических «посмотрите направо»
Приглашаю на нескучную авторскую прогулку по Томску! Мы потрём нос Чехову, послушаем сердце города, прыгнем в «портал истории», найдем арт-заплатки и волшебные кирпичи, рассмотрим образцы деревянного зодчества и покорим самую высокую точку города! Я не влюблю вас в Томск, потому что любовь — дело добровольное. Но устрою для вас свидание с городом, которое останется в памяти надолго!
5
61 отзыв
Томск: от основания до наших дней
Томск: от основания до наших дней
Томск: от основания до наших дней

Описание экскурсии

Томск — чудесный город, полный деталей

Вы посетите грот на вершине горы, о котором не знают даже местные. Рассмотрите маленькие керамические плиточки — арт-заплатки. И конечно, увидите классические достопримечательности Томска: место его основания, старейшую улицу, знаменитый деревянный рубль, набережную, кафедральный Богоявленский собор, самую красивую в городе Воскресенскую церковь и памятник Чехову — неформальный символ города. Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь шикарными панорамами. А также раскроете:

  • Чем город жил в древности и сейчас
  • Как разглядеть Питер в Томске
  • Как отомстить Чехову, если не понравилась «Каштанка»
  • Как в Томск попал Царь-колокол

И это далеко не всё!

Организационные детали

Дополнительно оплачивается подъём на обзорную площадку: взрослые — 100 ₽, дети и пенсионеры — 80 ₽.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Томи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина
Арина — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1017 туристов
Я аттестованный гид с опытом работы в международном туризме на курортах Европы и профильным образованием (кафедра краеведения НИ ТГУ), томичка и фанат своего дела. Гид, из-за которого возвращаются в Томск
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снова! Мои авторские обзорные и тематические экскурсии — активные, доступные и с уважением к Томску. Для путешественников я подготовила полезные статьи для самостоятельных прогулок, маршруты с нестандартными локациями и гастропроектами, которыми с радостью поделюсь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
3
1
2
1
А
Великолепный экскурсовод, рассказывает обо всём легко, интересно, увлекательно. Время пролетело незаметно и впечатления остались прекрасные. Спасибо большое!
Арина
Арина
Ответ организатора:
Антон, большое спасибо за добрые слова! Мне было приятно стать вашим проводником в Томске и показать не только запланированный центр города, но и деревянные теремочки:)
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С
Арина - отличный экскурсовод! Было интересно и познавательно пройтись с ней по улицам Томска, послушать сведения из истории города и познакомиться с архитектурой.
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Елена
Арина прекрасный экскурсовод, отличный рассказчик! Город открылся с новой стороны. Спасибо
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Е
Экскурсия была замечательная, мы очень довольны
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Наталья
В августе 2025г мы впервые были в Томске и Арина была первым человеком, который познакомил нас с Томском. Томск нас впечатлил, влюбил в себя и во многом, благодаря именно Арине.
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Она так легко, с такой любовью, так интересно показала нам город, мы гуляли по таким красивым местам, она столько рассказала нам о Томске историческом, о Томске сегодня, что хотелось не расставаться с ней, слушать и слушать. Очень хорошо продуман маршрут. Очень интересно. Время пролетело незаметно. Кроме того, Арина рассказала нам, что нужно привезти из Томска, что обязательно попробовать в Томске. Одним словом, нам повезло, что первое знакомство с городом нам организовала именно Арина. Мы обязательно вернемся в Томск снова. Хочется пожелать Арине творческих успехов, новых интересных маршрутов, благодарных туристов!

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Денис
Сегодня была экскурсия по г. Томск, гид Арина. Экскурсия длилась 2 часа, но мне показалось, что буквально минут 10! Арина прекрасно рассказала о многих локациях города. Рассказ был чёткий, с
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ноткой юмора, с позитивным настроем. Не стану описывать, где мы побывали, но поверьте это стоит того, чтобы прогуляться по красивейшим местам города. Арина, большое спасибо Вам за интересную, познавательную экскурсию! Буду рекомендовать Вас всем знакомым, которые захотят побывать в Вашем старинной и красивом городе Томск! Удачи Вам

Сегодня была экскурсия по г. Томск, гид Арина. Экскурсия длилась 2 часа, но мне показалось, что
Сегодня была экскурсия по г. Томск, гид Арина. Экскурсия длилась 2 часа, но мне показалось, что
Сегодня была экскурсия по г. Томск, гид Арина. Экскурсия длилась 2 часа, но мне показалось, что
Сегодня была экскурсия по г. Томск, гид Арина. Экскурсия длилась 2 часа, но мне показалось, что
Сегодня была экскурсия по г. Томск, гид Арина. Экскурсия длилась 2 часа, но мне показалось, что
Сегодня была экскурсия по г. Томск, гид Арина. Экскурсия длилась 2 часа, но мне показалось, что
Сегодня была экскурсия по г. Томск, гид Арина. Экскурсия длилась 2 часа, но мне показалось, что
Сегодня была экскурсия по г. Томск, гид Арина. Экскурсия длилась 2 часа, но мне показалось, что+2
Сегодня была экскурсия по г. Томск, гид Арина. Экскурсия длилась 2 часа, но мне показалось, что
Сегодня была экскурсия по г. Томск, гид Арина. Экскурсия длилась 2 часа, но мне показалось, что
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