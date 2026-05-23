Приглашаю на нескучную авторскую прогулку по Томску! Мы потрём нос Чехову, послушаем сердце города, прыгнем в «портал истории», найдем арт-заплатки и волшебные кирпичи, рассмотрим образцы деревянного зодчества и покорим самую высокую точку города! Я не влюблю вас в Томск, потому что любовь — дело добровольное. Но устрою для вас свидание с городом, которое останется в памяти надолго!
Описание экскурсии
Томск — чудесный город, полный деталей
Вы посетите грот на вершине горы, о котором не знают даже местные. Рассмотрите маленькие керамические плиточки — арт-заплатки. И конечно, увидите классические достопримечательности Томска: место его основания, старейшую улицу, знаменитый деревянный рубль, набережную, кафедральный Богоявленский собор, самую красивую в городе Воскресенскую церковь и памятник Чехову — неформальный символ города. Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь шикарными панорамами. А также раскроете:
- Чем город жил в древности и сейчас
- Как разглядеть Питер в Томске
- Как отомстить Чехову, если не понравилась «Каштанка»
- Как в Томск попал Царь-колокол
И это далеко не всё!
Организационные детали
Дополнительно оплачивается подъём на обзорную площадку: взрослые — 100 ₽, дети и пенсионеры — 80 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Томи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1017 туристов
Я аттестованный гид с опытом работы в международном туризме на курортах Европы и профильным образованием (кафедра краеведения НИ ТГУ), томичка и фанат своего дела. Гид, из-за которого возвращаются в Томск
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Великолепный экскурсовод, рассказывает обо всём легко, интересно, увлекательно. Время пролетело незаметно и впечатления остались прекрасные. Спасибо большое!
Арина
Ответ организатора:
Антон, большое спасибо за добрые слова! Мне было приятно стать вашим проводником в Томске и показать не только запланированный центр города, но и деревянные теремочки:)
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С
Арина - отличный экскурсовод! Было интересно и познавательно пройтись с ней по улицам Томска, послушать сведения из истории города и познакомиться с архитектурой.
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Арина прекрасный экскурсовод, отличный рассказчик! Город открылся с новой стороны. Спасибо
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Е
Экскурсия была замечательная, мы очень довольны
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В августе 2025г мы впервые были в Томске и Арина была первым человеком, который познакомил нас с Томском. Томск нас впечатлил, влюбил в себя и во многом, благодаря именно Арине.
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Сегодня была экскурсия по г. Томск, гид Арина. Экскурсия длилась 2 часа, но мне показалось, что буквально минут 10! Арина прекрасно рассказала о многих локациях города. Рассказ был чёткий, с
+2
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