Приглашаю на нескучную авторскую прогулку по Томску! Мы потрём нос Чехову, послушаем сердце города, прыгнем в «портал истории», найдем арт-заплатки и волшебные кирпичи, рассмотрим образцы деревянного зодчества и покорим самую высокую точку города! Я не влюблю вас в Томск, потому что любовь — дело добровольное. Но устрою для вас свидание с городом, которое останется в памяти надолго!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Томск — чудесный город, полный деталей

Вы посетите грот на вершине горы, о котором не знают даже местные. Рассмотрите маленькие керамические плиточки — арт-заплатки. И конечно, увидите классические достопримечательности Томска: место его основания, старейшую улицу, знаменитый деревянный рубль, набережную, кафедральный Богоявленский собор, самую красивую в городе Воскресенскую церковь и памятник Чехову — неформальный символ города. Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь шикарными панорамами. А также раскроете:

Чем город жил в древности и сейчас

Как разглядеть Питер в Томске

Как отомстить Чехову, если не понравилась «Каштанка»

Как в Томск попал Царь-колокол

И это далеко не всё!

Организационные детали

Дополнительно оплачивается подъём на обзорную площадку: взрослые — 100 ₽, дети и пенсионеры — 80 ₽.