«Кто в Томске не бывал — красоты не видал»: это не преувеличение.
Столица деревянного зодчества России, музей под открытым небом, город изумрудной зелени — таким вы увидите Томск вместе со мной. А поскольку к пейзажам добавится исторический контекст, впечатление будет объёмным и осмысленным.
Столица деревянного зодчества России, музей под открытым небом, город изумрудной зелени — таким вы увидите Томск вместе со мной. А поскольку к пейзажам добавится исторический контекст, впечатление будет объёмным и осмысленным.
Описание экскурсии
Идея и структура маршрута
Программа выстроена по хронологии и проходит через три центра города — исторический, политический и социальный. Такой порядок поможет вам шаг за шагом проследить развитие Томска от основания до современности.
Во время экскурсии вы:
- познакомитесь с историей города без скачков и путаницы
- увидите деревянную и каменную архитектуру разных эпох
- услышите о культуре и выдающихся жителях
- соберёте цельное представление о Томске
Маршрут
Исторический центр — Воскресенская гора
Место основания города. Отсюда начинается рассказ и складывается логичная, последовательная картина событий.
Политический центр — Губернаторский квартал
Пространство власти и управления. Здесь вы поймёте, как формировалась административная роль Томска.
Социальный центр — Новособорная площадь
Сердце общественной и культурной жизни. Здесь экскурсия завершается — в удобной локации с кафе, музеями и возможностями продолжить отдых.
Остановки в пути (с выходом из автомобиля)
- Воскресенская гора
- Набережная реки Томи / памятник Чехову
- Татарская слобода / дом Карим-Бая
- Лагерный сад
- Дом Хомича
- Богородице-Алексеевский мужской монастырь
- Новособорная площадь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Аккредитованный гид-экскурсовод по Томску и Томской области. Историк, специалист по деревянному зодчеству и купеческой архитектуре. Организатор авторских тематических экскурсий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Благодарим гида Константина за прекрасно проведенную экскурсию «Три центра Томска». Экскурсия проходила в авто-пешеходном формате, что позволило увидеть за два часа основные значимые места города. Константин – прекрасный гид и
Константин
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой развёрнутый и тёплый отзыв! Мне очень приятно, что вам запомнилась не только история, но и атмосфера
Вам был полезен этот отзыв?
Е
На улице был мороз,но экскурсия так увлекала, что не замечали никакого холода, да и время пролетело, как пол часа. Экскурсовод постоянно рассказывал новые и новые факты истории - нам очень понравилась индивидуальная экскурсия!!!
Константин
Ответ организатора:
Сердечное спасибо за такой тёплый отзыв! Холод, конечно, был знатным — но когда гостям по-настоящему интересно, это согревает лучше любой
Вам был полезен этот отзыв?
Потрясающая экскурсия! Константин интересный рассказчик, необычная подача материала. Всё было супер. Спасибо Вам огромное!
Константин
Ответ организатора:
Благодарим от всей души! Очень рады, что экскурсия Вам понравилась. Приезжайте ещё, всегда будем рады гостям из Санкт-Петербурга!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Томска
Похожие экскурсии на «Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»»
Индивидуальная
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
от 7700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
Прогулка по Томску - от острога до культурного центра. Узнайте о прототипе Изумрудного города и знаменитых томичах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
19 июн в 10:30
20 июн в 14:00
от 6800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Зимний и праздничный Томск
Откройте для себя все грани Томска зимой: от деревянной архитектуры до легенд и святынь. Индивидуальная экскурсия для каждого
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 15 чел.
от 8000 ₽ за экскурсию