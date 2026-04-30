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Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»

Проследить развитие города от острога до научного и культурного центра Сибири
«Кто в Томске не бывал — красоты не видал»: это не преувеличение.

Столица деревянного зодчества России, музей под открытым небом, город изумрудной зелени — таким вы увидите Томск вместе со мной. А поскольку к пейзажам добавится исторический контекст, впечатление будет объёмным и осмысленным.
5
3 отзыва
Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»
Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»
Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»

Описание экскурсии

Идея и структура маршрута

Программа выстроена по хронологии и проходит через три центра города — исторический, политический и социальный. Такой порядок поможет вам шаг за шагом проследить развитие Томска от основания до современности.

Во время экскурсии вы:

  • познакомитесь с историей города без скачков и путаницы
  • увидите деревянную и каменную архитектуру разных эпох
  • услышите о культуре и выдающихся жителях
  • соберёте цельное представление о Томске

Маршрут

Исторический центр — Воскресенская гора

Место основания города. Отсюда начинается рассказ и складывается логичная, последовательная картина событий.

Политический центр — Губернаторский квартал

Пространство власти и управления. Здесь вы поймёте, как формировалась административная роль Томска.

Социальный центр — Новособорная площадь

Сердце общественной и культурной жизни. Здесь экскурсия завершается — в удобной локации с кафе, музеями и возможностями продолжить отдых.

Остановки в пути (с выходом из автомобиля)

  • Воскресенская гора
  • Набережная реки Томи / памятник Чехову
  • Татарская слобода / дом Карим-Бая
  • Лагерный сад
  • Дом Хомича
  • Богородице-Алексеевский мужской монастырь
  • Новособорная площадь

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Аккредитованный гид-экскурсовод по Томску и Томской области. Историк, специалист по деревянному зодчеству и купеческой архитектуре. Организатор авторских тематических экскурсий.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Т
Благодарим гида Константина за прекрасно проведенную экскурсию «Три центра Томска». Экскурсия проходила в авто-пешеходном формате, что позволило увидеть за два часа основные значимые места города. Константин – прекрасный гид и
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аккуратный водитель. Живо и с юмором познакомил нас с историей Томска, его ролью в общей истории нашей страны, показал дошедшие до наших дней образцы деревянного зодчества, рассказал много интересных историй о людях, повлиявших на облик и судьбу Томска, а также быстро подстроился под наши пожелания. С удовольствием рекомендуем данную экскурсию к посещению!

Благодарим гида Константина за прекрасно проведенную экскурсию «Три центра Томска». Экскурсия проходила в авто-пешеходном формате, что
Благодарим гида Константина за прекрасно проведенную экскурсию «Три центра Томска». Экскурсия проходила в авто-пешеходном формате, что
Благодарим гида Константина за прекрасно проведенную экскурсию «Три центра Томска». Экскурсия проходила в авто-пешеходном формате, что
Благодарим гида Константина за прекрасно проведенную экскурсию «Три центра Томска». Экскурсия проходила в авто-пешеходном формате, что
Константин
Константин
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой развёрнутый и тёплый отзыв! Мне очень приятно, что вам запомнилась не только история, но и атмосфера
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прогулки. Авто-пешеходный формат действительно удобен, чтобы охватить главные места Томска даже в непростую погоду, и я рад, что за два часа мы успели показать вам всё самое интересное: от деревянных кружев до знаковых исторических уголков. Отдельное спасибо за добрые слова о стиле рассказа и вождении — для меня важно, чтобы экскурсия была не только познавательной, но и комфортной. Рад, что быстро нашли общий язык под ваши пожелания. Буду ждать вас снова — в Томске ещё много нерассказанных сюжетов! 😊

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Е
На улице был мороз,но экскурсия так увлекала, что не замечали никакого холода, да и время пролетело, как пол часа. Экскурсовод постоянно рассказывал новые и новые факты истории - нам очень понравилась индивидуальная экскурсия!!!
На улице был мороз,но экскурсия так увлекала, что не замечали никакого холода, да и время пролетело,
На улице был мороз,но экскурсия так увлекала, что не замечали никакого холода, да и время пролетело,
На улице был мороз,но экскурсия так увлекала, что не замечали никакого холода, да и время пролетело,
Константин
Константин
Ответ организатора:
Сердечное спасибо за такой тёплый отзыв! Холод, конечно, был знатным — но когда гостям по-настоящему интересно, это согревает лучше любой
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шубы 😊 Рад, что время пролетело незаметно и для вас. В индивидуальном формате всегда можно глубже погрузиться в детали, и мне очень приятно, что история Томска вас так увлекла. Жду вас снова, чтобы показать ещё не одну удивительную страницу нашего города!

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Денис
Потрясающая экскурсия! Константин интересный рассказчик, необычная подача материала. Всё было супер. Спасибо Вам огромное!
Константин
Константин
Ответ организатора:
Благодарим от всей души! Очень рады, что экскурсия Вам понравилась. Приезжайте ещё, всегда будем рады гостям из Санкт-Петербурга!
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