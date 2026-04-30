«Кто в Томске не бывал — красоты не видал»: это не преувеличение. Столица деревянного зодчества России, музей под открытым небом, город изумрудной зелени — таким вы увидите Томск вместе со мной. А поскольку к пейзажам добавится исторический контекст, впечатление будет объёмным и осмысленным.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Томске

Описание экскурсии

Идея и структура маршрута

Программа выстроена по хронологии и проходит через три центра города — исторический, политический и социальный. Такой порядок поможет вам шаг за шагом проследить развитие Томска от основания до современности.

Во время экскурсии вы:

познакомитесь с историей города без скачков и путаницы

увидите деревянную и каменную архитектуру разных эпох

услышите о культуре и выдающихся жителях

соберёте цельное представление о Томске

Маршрут

Исторический центр — Воскресенская гора

Место основания города. Отсюда начинается рассказ и складывается логичная, последовательная картина событий.

Политический центр — Губернаторский квартал

Пространство власти и управления. Здесь вы поймёте, как формировалась административная роль Томска.

Социальный центр — Новособорная площадь

Сердце общественной и культурной жизни. Здесь экскурсия завершается — в удобной локации с кафе, музеями и возможностями продолжить отдых.

Остановки в пути (с выходом из автомобиля)