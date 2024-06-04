1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
«Здесь, на Воскресенской горе, вы можете сфотографироваться в старинных русских костюмах, в музее истории Томска их дают напрокат (50 руб»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
«Изумрудный дом, музей деревянного зодчества под открытым небом: дом с драконами, дом с жар птицами, дом с шатром и др»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
«А еще посетите музей аптекарского дела, расположенный в действующей аптеке, и услышите о прекрасных архитекторах, живших и работавших в Томске»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
5 850₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
- ЕЕлена20 мая 2024Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
- ЕЕвгения12 мая 2024Багодарим Любовь за позновательную интересную, насыщенную новой информацией экскурсию! Теперь другими глазами смотрим на знакомые здания Проспекта Ленина, уже зная их историю и неординарных людей, создавших такую красоту!
- ННаталья8 мая 2024Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Очень замечательная экскурсия.
- ААндрей22 апреля 2024Однозначно рекомендую! Рассказ о любимом городе человека, который явно в теме, интересно, четко, профессионально!
- ММарина22 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Любовь очень структурировано и интересно за три часа показала нам основные достопримечательности прекрасного города Томска. Теперь
- ААлёна29 июня 2023Спасибо большое за увлекательную, познавательную прогулку! Мы уже были в Томске на разных экскурсиях - обзорной, в музее истории Томска, в
- ЮЮрий8 марта 2023Качественная, емкая экскурсия. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Музеи»
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