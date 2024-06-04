Музеи и искусство Томска

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Томске, цены от 5 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
«Здесь, на Воскресенской горе, вы можете сфотографироваться в старинных русских костюмах, в музее истории Томска их дают напрокат (50 руб»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
177 отзывов
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
«Изумрудный дом, музей деревянного зодчества под открытым небом: дом с драконами, дом с жар птицами, дом с шатром и др»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Правдивые истории главного проспекта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
«А еще посетите музей аптекарского дела, расположенный в действующей аптеке, и услышите о прекрасных архитекторах, живших и работавших в Томске»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
5 850 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
  • Е
    Евгения
    12 мая 2024
    Правдивые истории главного проспекта
    Багодарим Любовь за позновательную интересную, насыщенную новой информацией экскурсию! Теперь другими глазами смотрим на знакомые здания Проспекта Ленина, уже зная их историю и неординарных людей, создавших такую красоту!
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.
    Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаясяЭкскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаясяЭкскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Очень замечательная экскурсия.
  • А
    Андрей
    22 апреля 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Однозначно рекомендую! Рассказ о любимом городе человека, который явно в теме, интересно, четко, профессионально!
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Любовь очень структурировано и интересно за три часа показала нам основные достопримечательности прекрасного города Томска. Теперь
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    имеем представление, где дополнительно можно погулять, чтоб более полно насладиться видами старины, но уже со знанием истории города и великих людях, которые ее творили. Благодарим.

    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Любовь очень структурировано и интересно за три часа показала нам основные достопримечательности
  • А
    Алёна
    29 июня 2023
    Правдивые истории главного проспекта
    Спасибо большое за увлекательную, познавательную прогулку! Мы уже были в Томске на разных экскурсиях - обзорной, в музее истории Томска, в
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    краеведческом музее. Гид Любовь смогла раскрыть нам город с новой стороны. На экскурсии "правдивые истории главного проспекта" мы как будто перенеслись в конец 1800х-начало 1900х и побывали в гостях у известных томичей того времени. Объем знаний гида широчайший, мы получили ответы на все свои вопросы по ходу экскурсии. Однозначно рекомендую.

  • Ю
    Юрий
    8 марта 2023
    Правдивые истории главного проспекта
    Качественная, емкая экскурсия. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Правдивые истории главного проспекта
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  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Воскресенская церковь
  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
Сейчас в Томске в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 5 850 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 256 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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