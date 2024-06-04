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краеведческом музее. Гид Любовь смогла раскрыть нам город с новой стороны. На экскурсии "правдивые истории главного проспекта" мы как будто перенеслись в конец 1800х-начало 1900х и побывали в гостях у известных томичей того времени. Объем знаний гида широчайший, мы получили ответы на все свои вопросы по ходу экскурсии. Однозначно рекомендую.