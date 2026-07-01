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Рождественский Селигер. Тур в Тверскую область

Рождественский Селигер
Начнете ваше рождественское путешествие с острова-монастыря на Валдайском озере, где камни помнят XVII век и древнее изразцовое мастерство.

А затем — ледяная сказка Селигера: вы пройдете пешком по окованному морозом озеру,
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доберетесь до Ниловой пустыни, увидите храмы и город Осташков, который словно вырастает прямо из воды.

Завершите гастрономическим вояжем в Торжке, где вас ждет не просто экскурсия, а настоящее погружение в XIX век в гостинице Пожарских.

Вы посидите там, где обедал Пушкин, и попробуете те самые котлеты, воспетые поэтом, а затем прогуляетесь среди деревянных церквей, классицистских особняков и единственного в России памятника гениальному зодчему Львову.

Рождественский Селигер. Тур в Тверскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Рождественский Селигер. Тур в Тверскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Рождественский Селигер. Тур в Тверскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Валдай

07:15 Подача автобуса по адресу: ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).

07:30 Отправление из Санкт-Петербурга. Бытовые остановки. Путевая информация.

Проезд до озера Валдай (315 км).

Экскурсия в Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на красивейшем острове посреди Валдайского озера.

Монастырь основан в 1653 году в честь Иверской иконы Божьей Матери. Это уникальный памятник зодчества, центр изразцового производства, резьбы по дереву и камню.

Переезд на озеро Селигер. Знакомство с отелем «Светлица».

Размещение.

Ужин в ресторане «Лазурный».

Свободное время.

ВалдайВалдайВалдайВалдайВалдай
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Нилова пустынь и Осташков

Завтрак.

11:00 Пешеходная экскурсия в действующий мужской монастырь «Нилова пустынь: монастырь на острове и зимний Селигер». Вы побываете на живописном острове Столбный, где хранятся мощи преподобного Нила, частица мощей святителя Спиридона Тримифунтского и чудотворные иконы.

В Богоявленском храме вы увидите масштабную роспись XIX века с образами Отечества и архангелов — работу местных иконописцев.

Узнаете необычную историю храма: проект архитектора И. Шарлеманя, участвовавшего в конкурсе на Исаакиевский собор, по воле императора Александра I был реализован именно здесь.

Также вы осмотрите парадную соборную площадь и братский корпус — редкий пример провинциального готического стиля.

После экскурсии свободное время – можно подняться на колокольню, погулять по острову, отдохнуть, посетить музей Ниловой пустыни, монастырскую аптеку и т. д.

Отдельная часть программы — рассказ о Селигере: происхождении названия, рельефе, глубинах, островах (Городомля, Хачин, Разбойник) и связанных с ними легендах.

Зимой озеро покрывается крепким льдом — и появляется редкая возможность пройтись по глади Селигера, побывать на разных островах и прочувствовать красоту русской зимы.

15:00 Обед в ресторане «Лазурный».

Автобусная экскурсия по Осташкову — городу рыбаков, кожевников и даже математиков. Осташкову исполнилось 655 лет — это самобытный провинциальный город на юге Селигера, где оживает история России.

Своеобразной особенностью Осташкова является ощущение, что он стоит прямо на воде. В городе находятся жилые деревянные дома 19 века, каменные храмы, а также дома со львами и атлантами.

Здесь сохранилась типичная городская планировка городов эпохи Екатерины Великой.

Увидим Вознесенский собор XIX века, архитектурно напоминающий русский терем: его изящные линии, богатые декоративные элементы и особая гармония создают неповторимый облик.

Внутри собора древние иконы из старинных греческих монастырей, в том числе с горы Афон, трогательная скульптура Христа в темнице – редкий для православных храмов образ XIX века и красочные росписи архангелов под главными сводами.

Далее отправимся на полуостров Житное, где с XVIII века располагается Богородицкий Житенный монастырь. Здесь хранится чудотворная Смоленская икона – небесная покровительница Осташкова.

По преданию, она уцелела во время страшного пожара 1711 года, а прежде находилась над главными воротами Осташковской крепости, оберегая город. Здесь же можно приобрести местные сувениры: чай с Царского подворья, сыр и колбасу.

Возвращение в отель. Свободное время.

Нилова пустынь и ОсташковНилова пустынь и ОсташковНилова пустынь и ОсташковНилова пустынь и Осташков
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Торжок

Завтрак.

Переезд в город Торжок.

11:30 Экскурсия в музей гостиницы Пожарских. Гостиница Пожарского располагалась на самой оживленной в XIX веке «Государевой дороге», соединяющей обе столицы, на улице Ямской (ныне Дзержинской) города Торжка.

В конце XVIII века ямщик Дмитрий Пожарский держал здесь постоялый двор, который далее передал по наследству сыну Евдокиму, сумевшему расширить семейное дело.

Однако прославила гостиницу уже его дочь — Дарья Евдокимовна Пожарская, наделённая от природы талантами в предпринимательстве, гостеприимстве и дипломатии.

В ее гостинице останавливались П. А. Вяземский, С. Т. Аксаков, Н. В. Гоголь, Р. Шуман, император Николай I и другие знаменитые постояльцы, оставившие воспоминания о своих визитах.

Здесь не раз проживал А. С. Пушкин, обессмертивший кулинарные творения хозяйки гостиницы – Пожарские котлеты, которыми Дарья прославилась сама и прославила Торжок на всю Россию, своим стихом:

«На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке,

Жареных котлет отведай (именно котлет)

И отправься налегке».

Сегодня Гостиница Пожарских – это динамично развивающийся музейный комплекс, где проходят выставки, литературные и музыкальные вечера, презентации книг, экскурсии, конференции и фестивали.

В 2020 году в гостинице вновь открыл свои двери исторический «Варшавскiй магазинъ», где можно купить майолику новоторжских мастериц, золотное шитье и кожаную галантерею.

15:00 Обед с «пожарскими котлетами».

Обзорная экскурсия по городу. Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой.

А также комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.

Отъезд в Санкт-Петербург.

Около 23:00 прибытие к метро «Московская».

ТоржокТоржокТоржокТоржокТоржок
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Светлица».

Стоимость тура на 1 человека, руб:

РазмещениеЦена

2-местный «комфорт»

Основное место

32 700
1-местное размещение в 2-местный «Комфорт»47 020

«Полулюкс»

Основное место

33 850
1-местное размещение в номере «полулюкс»48 920

«Люкс»

Основное место

34 700
1-местное размещение в номере «люкс»50 990
Доп. место в любом номере28 180

Скидка пенсионерам – 200 руб., школьникам – 300 руб.

Варианты проживания

Загородный отель «Светлица»

2 ночи

Загородный отель «Светлица» находится в одноименной деревне Осташковского района, в Тверской области. Для размещения гостям предлагаются номера категории «Комфорт» и «Люкс» в гостинице, а также отдельно стоящие двухэтажные коттеджи со всеми удобствами.

Для парковки личного транспортного средства предусмотрена стоянка. На территории установлены беседки с мангальными зонами, где желающие делают барбекю.

Туристы активно проводят время, катаясь на велосипедах и самокатах. Поклонники парных матчей играют в русский бильярд и настольный теннис. Прогулки на катере помогают насладиться красотами местности. Зимой в прокате есть ватрушки и ледянки, на которых съезжают с заснеженных горок. На коньках испытывают свои возможности в фигурном мастерстве, а на лыжах ездят по усыпанным снегом тропам.

Огромное озеро Селигер располагает на благоприятное времяпрепровождение. В водоеме можно вдоволь накупаться, а на зеленом берегу позагорать, вдыхая чистый сосновый воздух.

Руководство с удовольствием помогает организовывать корпоративы, свадьбы и всевозможные торжества в просторном банкетном зале. Помещения украшаются декорациями, а на праздничные столы подаются вкусные закуски.

В доступной близости находятся достопримечательные места, которые рекомендуется посетить, побывав в здешних краях. Мужской монастырь, Семиглавый Богоявленный собор, церкви, храмы и другие строения вызывают интерес у всех путешественников.

Ресторан «Лазурный» предлагает отведать сытные блюда русской и европейской кухни по приемлемым ценам. К услугам отдыхающих уютный бар с обширным ассортиментом напитков.

Любители размеренного отдыха с удочкой в руках ходят на рыбалку. В озере круглый год можно ловить щук, лещей, плотву, окуней и прочих пресноводных обитателей.

Загородный отель «Светлица» располагается в сосновом бору, вдали от городского шума и суеты. Это место идеально подходит для семейного и корпоративного отдыха.

Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»Загородный отель «Светлица»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Проживание в отеле «Светлица»
  • Питание, указанное в программе: в ресторане «Лазурный» при отеле - 2 завтрака с элементами шв. стола 1 обед, 1 ужин (порционное питание), 1 обед в кафе г. Торжок
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины в отеле
  • Бассейн + сауна в отеле
  • Дополнительные экскурсии и услуги
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка пенсионерам – 200 руб., школьникам – 300 руб.

Какая есть дополнительная информация об отеле?

2-х местный «Комфорт»: 1-комнатный номер 26 кв. м.,комфортное размещение - 2 человека. Комната меблирована вместительным шкафом, письменным столом, широкой двуспальной кроватью и мягким диваном. В номере установлен телевизор, холодильник, чайник. В ванной комнате - душевая кабина, унитаз, раковина, зеркало с дополнительной подсветкой. Вид с балкона на внутренний двор.

«Полулюкс»: Номер, 40 кв. м., максимальное комфортное размещение 2+1 человека. Номера расположены на первом и втором этаже спального корпуса. Уютный номер на первом этаже с мягким диваном, телевизором, компактным холодильником для напитков. Есть лоджия. Большая двуспальная и удобная полуторная кровати. Ванная комната с биде, ванной, раковиной, унитазом, феном. Уютный номер на втором этаже спального корпуса с мягким диваном, телевизором, холодильником для напитков. Лоджии нет. Большая двуспальная и удобная полуторная кровати. Ванная комната с биде, душевой кабиной, раковиной, унитазом.

«Люкс»: Номер, 71 кв. м., максимальное комфортное размещение 2+2 человека. На первом этаже - прихожая, уютная гостиная с мягкой мебелью, телевизором, телефоном и компактным холодильником для напитков, ванная комната с биде, ванной, раковиной, унитазом, биде и феном. В спальне на втором этаже - широкая и удобная двуспальная кровать (есть номера с двумя кроватями), телевизор, две просторные лоджии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Торжка

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