2 день

Нилова пустынь и Осташков

Завтрак.

11:00 Пешеходная экскурсия в действующий мужской монастырь «Нилова пустынь: монастырь на острове и зимний Селигер». Вы побываете на живописном острове Столбный, где хранятся мощи преподобного Нила, частица мощей святителя Спиридона Тримифунтского и чудотворные иконы.

В Богоявленском храме вы увидите масштабную роспись XIX века с образами Отечества и архангелов — работу местных иконописцев.

Узнаете необычную историю храма: проект архитектора И. Шарлеманя, участвовавшего в конкурсе на Исаакиевский собор, по воле императора Александра I был реализован именно здесь.

Также вы осмотрите парадную соборную площадь и братский корпус — редкий пример провинциального готического стиля.

После экскурсии свободное время – можно подняться на колокольню, погулять по острову, отдохнуть, посетить музей Ниловой пустыни, монастырскую аптеку и т. д.

Отдельная часть программы — рассказ о Селигере: происхождении названия, рельефе, глубинах, островах (Городомля, Хачин, Разбойник) и связанных с ними легендах.

Зимой озеро покрывается крепким льдом — и появляется редкая возможность пройтись по глади Селигера, побывать на разных островах и прочувствовать красоту русской зимы.

15:00 Обед в ресторане «Лазурный».

Автобусная экскурсия по Осташкову — городу рыбаков, кожевников и даже математиков. Осташкову исполнилось 655 лет — это самобытный провинциальный город на юге Селигера, где оживает история России.

Своеобразной особенностью Осташкова является ощущение, что он стоит прямо на воде. В городе находятся жилые деревянные дома 19 века, каменные храмы, а также дома со львами и атлантами.

Здесь сохранилась типичная городская планировка городов эпохи Екатерины Великой.

Увидим Вознесенский собор XIX века, архитектурно напоминающий русский терем: его изящные линии, богатые декоративные элементы и особая гармония создают неповторимый облик.

Внутри собора древние иконы из старинных греческих монастырей, в том числе с горы Афон, трогательная скульптура Христа в темнице – редкий для православных храмов образ XIX века и красочные росписи архангелов под главными сводами.

Далее отправимся на полуостров Житное, где с XVIII века располагается Богородицкий Житенный монастырь. Здесь хранится чудотворная Смоленская икона – небесная покровительница Осташкова.

По преданию, она уцелела во время страшного пожара 1711 года, а прежде находилась над главными воротами Осташковской крепости, оберегая город. Здесь же можно приобрести местные сувениры: чай с Царского подворья, сыр и колбасу.

Возвращение в отель. Свободное время.

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