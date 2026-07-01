А затем — ледяная сказка Селигера: вы пройдете пешком по окованному морозом озеру,
Программа тура по дням
Валдай
07:15 Подача автобуса по адресу: ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину).
07:30 Отправление из Санкт-Петербурга. Бытовые остановки. Путевая информация.
Проезд до озера Валдай (315 км).
Экскурсия в Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на красивейшем острове посреди Валдайского озера.
Монастырь основан в 1653 году в честь Иверской иконы Божьей Матери. Это уникальный памятник зодчества, центр изразцового производства, резьбы по дереву и камню.
Переезд на озеро Селигер. Знакомство с отелем «Светлица».
Размещение.
Ужин в ресторане «Лазурный».
Свободное время.
Нилова пустынь и Осташков
Завтрак.
11:00 Пешеходная экскурсия в действующий мужской монастырь «Нилова пустынь: монастырь на острове и зимний Селигер». Вы побываете на живописном острове Столбный, где хранятся мощи преподобного Нила, частица мощей святителя Спиридона Тримифунтского и чудотворные иконы.
В Богоявленском храме вы увидите масштабную роспись XIX века с образами Отечества и архангелов — работу местных иконописцев.
Узнаете необычную историю храма: проект архитектора И. Шарлеманя, участвовавшего в конкурсе на Исаакиевский собор, по воле императора Александра I был реализован именно здесь.
Также вы осмотрите парадную соборную площадь и братский корпус — редкий пример провинциального готического стиля.
После экскурсии свободное время – можно подняться на колокольню, погулять по острову, отдохнуть, посетить музей Ниловой пустыни, монастырскую аптеку и т. д.
Отдельная часть программы — рассказ о Селигере: происхождении названия, рельефе, глубинах, островах (Городомля, Хачин, Разбойник) и связанных с ними легендах.
Зимой озеро покрывается крепким льдом — и появляется редкая возможность пройтись по глади Селигера, побывать на разных островах и прочувствовать красоту русской зимы.
15:00 Обед в ресторане «Лазурный».
Автобусная экскурсия по Осташкову — городу рыбаков, кожевников и даже математиков. Осташкову исполнилось 655 лет — это самобытный провинциальный город на юге Селигера, где оживает история России.
Своеобразной особенностью Осташкова является ощущение, что он стоит прямо на воде. В городе находятся жилые деревянные дома 19 века, каменные храмы, а также дома со львами и атлантами.
Здесь сохранилась типичная городская планировка городов эпохи Екатерины Великой.
Увидим Вознесенский собор XIX века, архитектурно напоминающий русский терем: его изящные линии, богатые декоративные элементы и особая гармония создают неповторимый облик.
Внутри собора древние иконы из старинных греческих монастырей, в том числе с горы Афон, трогательная скульптура Христа в темнице – редкий для православных храмов образ XIX века и красочные росписи архангелов под главными сводами.
Далее отправимся на полуостров Житное, где с XVIII века располагается Богородицкий Житенный монастырь. Здесь хранится чудотворная Смоленская икона – небесная покровительница Осташкова.
По преданию, она уцелела во время страшного пожара 1711 года, а прежде находилась над главными воротами Осташковской крепости, оберегая город. Здесь же можно приобрести местные сувениры: чай с Царского подворья, сыр и колбасу.
Возвращение в отель. Свободное время.
Торжок
Завтрак.
Переезд в город Торжок.
11:30 Экскурсия в музей гостиницы Пожарских. Гостиница Пожарского располагалась на самой оживленной в XIX веке «Государевой дороге», соединяющей обе столицы, на улице Ямской (ныне Дзержинской) города Торжка.
В конце XVIII века ямщик Дмитрий Пожарский держал здесь постоялый двор, который далее передал по наследству сыну Евдокиму, сумевшему расширить семейное дело.
Однако прославила гостиницу уже его дочь — Дарья Евдокимовна Пожарская, наделённая от природы талантами в предпринимательстве, гостеприимстве и дипломатии.
В ее гостинице останавливались П. А. Вяземский, С. Т. Аксаков, Н. В. Гоголь, Р. Шуман, император Николай I и другие знаменитые постояльцы, оставившие воспоминания о своих визитах.
Здесь не раз проживал А. С. Пушкин, обессмертивший кулинарные творения хозяйки гостиницы – Пожарские котлеты, которыми Дарья прославилась сама и прославила Торжок на всю Россию, своим стихом:
«На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай (именно котлет)
И отправься налегке».
Сегодня Гостиница Пожарских – это динамично развивающийся музейный комплекс, где проходят выставки, литературные и музыкальные вечера, презентации книг, экскурсии, конференции и фестивали.
В 2020 году в гостинице вновь открыл свои двери исторический «Варшавскiй магазинъ», где можно купить майолику новоторжских мастериц, золотное шитье и кожаную галантерею.
15:00 Обед с «пожарскими котлетами».
Обзорная экскурсия по городу. Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой.
А также комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.
Отъезд в Санкт-Петербург.
Около 23:00 прибытие к метро «Московская».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Светлица».
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Размещение
|Цена
2-местный «комфорт»
Основное место
|32 700
|1-местное размещение в 2-местный «Комфорт»
|47 020
«Полулюкс»
Основное место
|33 850
|1-местное размещение в номере «полулюкс»
|48 920
«Люкс»
Основное место
|34 700
|1-местное размещение в номере «люкс»
|50 990
|Доп. место в любом номере
|28 180
Скидка пенсионерам – 200 руб., школьникам – 300 руб.
Варианты проживания
Загородный отель «Светлица»
Загородный отель «Светлица» находится в одноименной деревне Осташковского района, в Тверской области. Для размещения гостям предлагаются номера категории «Комфорт» и «Люкс» в гостинице, а также отдельно стоящие двухэтажные коттеджи со всеми удобствами.
Для парковки личного транспортного средства предусмотрена стоянка. На территории установлены беседки с мангальными зонами, где желающие делают барбекю.
Туристы активно проводят время, катаясь на велосипедах и самокатах. Поклонники парных матчей играют в русский бильярд и настольный теннис. Прогулки на катере помогают насладиться красотами местности. Зимой в прокате есть ватрушки и ледянки, на которых съезжают с заснеженных горок. На коньках испытывают свои возможности в фигурном мастерстве, а на лыжах ездят по усыпанным снегом тропам.
Огромное озеро Селигер располагает на благоприятное времяпрепровождение. В водоеме можно вдоволь накупаться, а на зеленом берегу позагорать, вдыхая чистый сосновый воздух.
Руководство с удовольствием помогает организовывать корпоративы, свадьбы и всевозможные торжества в просторном банкетном зале. Помещения украшаются декорациями, а на праздничные столы подаются вкусные закуски.
В доступной близости находятся достопримечательные места, которые рекомендуется посетить, побывав в здешних краях. Мужской монастырь, Семиглавый Богоявленный собор, церкви, храмы и другие строения вызывают интерес у всех путешественников.
Ресторан «Лазурный» предлагает отведать сытные блюда русской и европейской кухни по приемлемым ценам. К услугам отдыхающих уютный бар с обширным ассортиментом напитков.
Любители размеренного отдыха с удочкой в руках ходят на рыбалку. В озере круглый год можно ловить щук, лещей, плотву, окуней и прочих пресноводных обитателей.
Загородный отель «Светлица» располагается в сосновом бору, вдали от городского шума и суеты. Это место идеально подходит для семейного и корпоративного отдыха.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Проживание в отеле «Светлица»
- Питание, указанное в программе: в ресторане «Лазурный» при отеле - 2 завтрака с элементами шв. стола 1 обед, 1 ужин (порционное питание), 1 обед в кафе г. Торжок
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины в отеле
- Бассейн + сауна в отеле
- Дополнительные экскурсии и услуги
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка пенсионерам – 200 руб., школьникам – 300 руб.
Какая есть дополнительная информация об отеле?
2-х местный «Комфорт»: 1-комнатный номер 26 кв. м.,комфортное размещение - 2 человека. Комната меблирована вместительным шкафом, письменным столом, широкой двуспальной кроватью и мягким диваном. В номере установлен телевизор, холодильник, чайник. В ванной комнате - душевая кабина, унитаз, раковина, зеркало с дополнительной подсветкой. Вид с балкона на внутренний двор.
«Полулюкс»: Номер, 40 кв. м., максимальное комфортное размещение 2+1 человека. Номера расположены на первом и втором этаже спального корпуса. Уютный номер на первом этаже с мягким диваном, телевизором, компактным холодильником для напитков. Есть лоджия. Большая двуспальная и удобная полуторная кровати. Ванная комната с биде, ванной, раковиной, унитазом, феном. Уютный номер на втором этаже спального корпуса с мягким диваном, телевизором, холодильником для напитков. Лоджии нет. Большая двуспальная и удобная полуторная кровати. Ванная комната с биде, душевой кабиной, раковиной, унитазом.
«Люкс»: Номер, 71 кв. м., максимальное комфортное размещение 2+2 человека. На первом этаже - прихожая, уютная гостиная с мягкой мебелью, телевизором, телефоном и компактным холодильником для напитков, ванная комната с биде, ванной, раковиной, унитазом, биде и феном. В спальне на втором этаже - широкая и удобная двуспальная кровать (есть номера с двумя кроватями), телевизор, две просторные лоджии.