Ландшафт необыкновенный! Поразительная чистота воздуха, пропитанного запахом мха, можжевельника и вековых сосен. Селигер – это место, где каждый найдет что-то важное и интересное для себя.
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Программа тура по дням
Отправление из Санкт-Петербурга. Озеро Валдай и Иверский монастырь
7:30 Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (улица за памятником В. И. Ленину). Бытовые остановки. Путевая информация. Проезд до озера Валдай (315 км).
Остановка на острове озера Валдай. Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на красивейшем острове посреди Валдайского озера. Монастырь основан в 1653 году в честь Иверской иконы Божьей Матери. Это уникальный памятник зодчества, центр изразцового производства, резьбы по дереву и камню.
Прогулка по территории действующего монастыря с осмотром интерьеров главного храма. Свободное время.
Переезд на озеро Селигер (290 км). Знакомство с базой отдыха «Сокол». Размещение.
Ужин «шведский стол».
Свободное время.
Осташков и Нилова Пустынь
Завтрак (шведский стол).
Свободное время.
По желанию за доп. плату теплоходная экскурсия в Нилову Пустынь.
Недалеко от города Осташков, на озере Селигер, лежит остров Столобный, на котором величественно возвышаются стены и храмы Древнейрусской обители – Нило-Столобенской пустыни.
Монастырь основан в XVI веке. Богатейшую в России обитель создавали многие известные зодчие: К. Росси, А. Мельников, И. Шарлемань, А. Баттани. Нилова Пустынь – целый город, состоящий из построек самого разного назначения: жилые и хозяйственные строения, покои для настоятеля монастыря и братии, гостиница, амбары, погреба, кузницы, судоремонтные мастерские, конюшенный двор и фруктовый сад. Посреди монастыря высится собор во имя Богоявления Господня.
Вы сможете подняться на колокольню, откуда открывается великолепная панорама озера, прилегающих островов, небольших деревень и храмов. В начале ХХ в. Нилова Пустынь являлась наиболее посещаемой российской святыней и второй в мире после Гроба Господня.
Возвращение в пансионат.
Обед (шведский стол).
Обзорная экскурсия по Осташкову. Вы увидите небольшой, но прекрасно распланированный на красивом полуострове город, сохранивший многие постройки весьма интересной архитектуры, оставшиеся от нескольких веков его богатой истории. Своеобразной особенностью города является ощущение, что он стоит прямо на воде.
Богородичный Житенный монастырь в городе Осташкове – это скромная, прекрасная в своей простоте, строгая обитель, один из старинных и удивительных памятников архитектуры, духовных центров Верхневолжья. Основанный в 1716 году монастырь был посвящён главной высоко почитаемой местной святыне – Смоленской иконе Богоматери Одигитрии, защитнице и покровительнице Осташкова.
Экскурсия в Краеведческий музей, который располагает богатой коллекцией изобразительного искусства и рассказывает о промыслах и ремеслах осташей, о богатых культурных и исторических традициях края.
Ужин (шведский стол).
Свободное время.
Отдых на озере Селигер
Отдых на озере Селигер.
Питание – полный пансион «шведский стол»: завтрак, обед и ужин.
На базе отдыха «Сокол» во время отдыха для Вас работает прокат лодок и катамаранов. Можно арендовать также гидроциклы, парапланы, русскую баню, «плавучую» баню. Можно посетить конюшню, которая находится в 10 минутах ходьбы от пансионата. Проводятся пешие прогулки и походы. Работает библиотека.
За доп. плату:
- автобусные экскурсии «Святой Оковецкий ключ», «Ширков Погост», «Исток Волги»,
- теплоходные экскурсии: «По внутренним озерам острова Хачин», «К вершине Селигера», «Серебряное озеро» и другие экскурсии.
Отдых на озере Селигер
Отдых на озере Селигер.
Питание – полный пансион «шведский стол»: завтрак, обед и ужин.
Отдых на озере Селигер
Отдых на озере Селигер.
Питание – полный пансион «шведский стол»: завтрак, обед и ужин.
Отдых на озере Селигер
Отдых на озере Селигер.
Питание – полный пансион «шведский стол»: завтрак, обед и ужин.
Отдых на озере Селигер
Отдых на озере Селигер.
Питание – полный пансион «шведский стол»: завтрак, обед и ужин.
Торжок
Завтрак «шведский стол».
Выезд из пансионата.
Остановка у рыбного рынка.
Посещение селигерской пирамиды.
Отъезд в Торжок. Обзорная экскурсия по городу. Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой, комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.
Экскурсия в Музей Золотного шитья. Торжок – единственный русский город, сумевший сохранить это древнее искусство до наших дней.
Экспонаты музея отражают историю и современное состояние торжокского золотного шитья и других видов народной ручной и машинной вышивки.
Обед в кафе.
Отправление в Санкт-Петербург.
Прибытие около 23:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в пансионате «Сокол» на берегу озера Селигер.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Номер/Размещение
|2-местное
|1-местное
|3-местное
|Стандарт
|45 900
|67 300
|44 460
|Стандарт с холодильником
|46 690
|68 800
|Улучшенный
|48 350
|72 170
|45 920
|Евро (двуспальная кровать)
|56 600
|88 690
|Евро (одноместный номер)
|67 790
Скидки:
- школьникам – 300 руб.;
- пенсионерам – 150 руб.
Варианты проживания
Пансионат «Сокол» 2
На берегу озера Селигер расположился пансионат «Сокол», который предлагает услуги комфортного отдыха и качественно оздоровления. Для гостей работает медицинский центр, массажный кабинет, свободное время можно посвятить активным видам спорта или спокойному отдыху.
Номера:
- Стандарт (односпальные кровати, телевизор, санузел, душ).
- Стандарт с холодильником (односпальные кровати, телевизор, санузел, душ, холодильник).
- Улучшенный (односпальные кровати, телевизор, холодильник санузел (косметич. ремонт), душ).
- Евро (2-спальная кровать, холодильник, телевизор, кондиционер, санузел, душевая кабина).
- Евро одноместный (кровать, холодильник, телевизор, кондиционер, санузел, душевая кабина).
Для постояльцев работает ресторан, где организуется трёхразовое питание по системе «шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортное обслуживание
- Проживание на базе отдыха «Сокол» (номера выбранной категории): 7 ночей
- Питание: 7 завтраков, 7 обедов, 7 ужинов
- Экскурсионное обслуживание, включая входные билеты в музеи
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Лодочная пристань: вёсельные лодки, катание и экскурсии на моторных лодках. Катера, гидроциклы, парапланы
- Водные аттракционы: "банан", "водный шар" и "ватрушка"
- Пункт проката (спортивный и туристический инвентарь)
- Автобусные и теплоходные экскурсии по Селигерскому краю, а также водные и велосипедные походы, пешеходные и конные прогулки
- Русская баня на дровах, сауна и тренажеры
- Массаж по программе «Антистресс»
- Зал спортивных игр (бильярд, настольный теннис, дартс)
- Библиотека (настольные игры)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- вещи и обувь для отдыха;
- купальные принадлежности;
- средства от насекомых;
- немного наличных денег (на всякий случай);
- документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.