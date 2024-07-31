2 день

Осташков и Нилова Пустынь

Завтрак (шведский стол).

Свободное время.

По желанию за доп. плату теплоходная экскурсия в Нилову Пустынь.

Недалеко от города Осташков, на озере Селигер, лежит остров Столобный, на котором величественно возвышаются стены и храмы Древнейрусской обители – Нило-Столобенской пустыни.

Монастырь основан в XVI веке. Богатейшую в России обитель создавали многие известные зодчие: К. Росси, А. Мельников, И. Шарлемань, А. Баттани. Нилова Пустынь – целый город, состоящий из построек самого разного назначения: жилые и хозяйственные строения, покои для настоятеля монастыря и братии, гостиница, амбары, погреба, кузницы, судоремонтные мастерские, конюшенный двор и фруктовый сад. Посреди монастыря высится собор во имя Богоявления Господня.

Вы сможете подняться на колокольню, откуда открывается великолепная панорама озера, прилегающих островов, небольших деревень и храмов. В начале ХХ в. Нилова Пустынь являлась наиболее посещаемой российской святыней и второй в мире после Гроба Господня.

Возвращение в пансионат.

Обед (шведский стол).

Обзорная экскурсия по Осташкову. Вы увидите небольшой, но прекрасно распланированный на красивом полуострове город, сохранивший многие постройки весьма интересной архитектуры, оставшиеся от нескольких веков его богатой истории. Своеобразной особенностью города является ощущение, что он стоит прямо на воде.

Богородичный Житенный монастырь в городе Осташкове – это скромная, прекрасная в своей простоте, строгая обитель, один из старинных и удивительных памятников архитектуры, духовных центров Верхневолжья. Основанный в 1716 году монастырь был посвящён главной высоко почитаемой местной святыне – Смоленской иконе Богоматери Одигитрии, защитнице и покровительнице Осташкова.

Экскурсия в Краеведческий музей, который располагает богатой коллекцией изобразительного искусства и рассказывает о промыслах и ремеслах осташей, о богатых культурных и исторических традициях края.

Ужин (шведский стол).

Свободное время.