Д Дмитрий Групповая морская рыбалка в Адлере Всё было круто! Рыбу поймали,пожарили и съели, искупались и встретили дельфинов,программа максимум выполнена, спасибо организаторам и отдельный респект, супер капитану Маше! ✌️👌

Е Елена Групповая морская рыбалка в Адлере Очень понравилось, ВСЁ… Капитан Михаил умничка👍пожарил, нам рыбку… Видели дельфинов 🐬. Полный восторг 👍👍👍

A Anatol Групповая морская рыбалка в Адлере Рыбалка не получилась, к прогулка норм. .

Ю Юлия Групповая морская рыбалка в Адлере Отличная рыбалка, прекрасный капитан,все очень понравилось. Увидели дельфинов, словили пару рыбок и искупались в открытом море. Спасибо огромное за такое чудестное время провождение.

Е Елена Групповая морская рыбалка в Адлере Экскурсия была незабываемой. Море, солнце отличная компания! Капитану Марии большое спасибо, за отличную рыбалку, за красивые виды и за очень чуткое отношение к экскурсантам! Всё было просто супер!