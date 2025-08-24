-
Водная прогулка
Групповая морская рыбалка в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Также во время рыбалки производится вылов морепродуктов (мидий) вручную, которые после очистки и термообработки употребляются в пищу В ходе нашего плавания вы научитесь основам, отдохнете и наловите рыбы»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
2850 ₽
3000 ₽ за человека
Аудиогид
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Нетривиальный способ познакомиться с городом и его историей
Начало: У памятника А.А. Киселёву
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
590 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимний поход на гору Большое Псеушхо
С тёплого побережья Туапсе - в заснеженные горы
Завтра в 06:00
2 фев в 06:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий24 августа 2025Всё было круто! Рыбу поймали,пожарили и съели, искупались и встретили дельфинов,программа максимум выполнена, спасибо организаторам и отдельный респект, супер капитану Маше! ✌️👌
- ЕЕлена20 августа 2025Очень понравилось, ВСЁ… Капитан Михаил умничка👍пожарил, нам рыбку… Видели дельфинов 🐬. Полный восторг 👍👍👍
- AAnatol18 июля 2025Рыбалка не получилась, к прогулка норм. .
- ЮЮлия12 июля 2025Отличная рыбалка, прекрасный капитан,все очень понравилось. Увидели дельфинов, словили пару рыбок и искупались в открытом море. Спасибо огромное за такое чудестное время провождение.
- ЕЕлена8 июля 2025Экскурсия была незабываемой. Море, солнце отличная компания! Капитану Марии большое спасибо, за отличную рыбалку, за красивые виды и за очень чуткое отношение к экскурсантам! Всё было просто супер!
- CClemente16 мая 2025Рыбалка очень понравилась. Капитан очень приятный,приветливый и весёлый. Без улова никто не остался,пойманной рыбе радовались как дети. А когда видели дельфинов,все были в восторге. Если бы было ещё время,обязательно съездили бы снова. Всем рекомендую,не пожалеете,даже те кто не любит рыбалку.
