Тульская область неразрывно связана с именем великого писателя Л. Н. Толстого. Предлагаю посетить сразу три значимых места, связанных с именем великого предка.

Мы с вами информативно погуляем по территории Ясной поляны, посетим могилу писателя. Побываем в Козловой засеке, где закончилось последнее железнодорожное путешествие Льва Николаевича. Также посетим легендарные Кочаки с атмосферным старинным храмом и могилами представителей семьи Толстого, в частности его родителей, жены и детей.