Тульская область неразрывно связана с именем великого писателя Л. Н. Толстого. Предлагаю посетить сразу три значимых места, связанных с именем великого предка.
Мы с вами информативно погуляем по территории Ясной поляны, посетим могилу писателя. Побываем в Козловой засеке, где закончилось последнее железнодорожное путешествие Льва Николаевича. Также посетим легендарные Кочаки с атмосферным старинным храмом и могилами представителей семьи Толстого, в частности его родителей, жены и детей.
Что входит
Трансфер по Толстовские местам
путевая информация
информативная порогулка по территории музейных комплексов
Что не входит
Входные билеты на территорию музейных комплексов, входные билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 Центральная площадь
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.