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Экскурсия на Ясную поляну «Толстой микс»

Евгения Ш.
Евгения Ш. – Гид из Тулы
Экскурсия на Ясную поляну «Толстой микс»
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия на Ясную поляну «Толстой микс»
Экскурсия на Ясную поляну «Толстой микс»

Что вы увидите

  • Ясная поляна
  • Козлова засеке
  • Кочаки
Тульская область неразрывно связана с именем великого писателя Л. Н. Толстого. Предлагаю посетить сразу три значимых места, связанных с именем великого предка.
Мы с вами информативно погуляем по территории Ясной поляны, посетим могилу писателя. Побываем в Козловой засеке, где закончилось последнее железнодорожное путешествие Льва Николаевича. Также посетим легендарные Кочаки с атмосферным старинным храмом и могилами представителей семьи Толстого, в частности его родителей, жены и детей.
Что входит
  • Трансфер по Толстовские местам
  • путевая информация
  • информативная порогулка по территории музейных комплексов
Что не входит
  • Входные билеты на территорию музейных комплексов, входные билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 Центральная площадь
Экскурсия на Ясную поляну «Толстой микс»
Экскурсия на Ясную поляну «Толстой микс»
Экскурсия на Ясную поляну «Толстой микс»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгения Ш.
Евгения Ш.
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