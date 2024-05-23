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из 7 человек! Был индивидуальный трансфер от гостиницы в Туле, путевая экскурсия по городу с выходами, и, посещение Козловой засеки, ж/д станции Ясенки, и, конечно, посещение усадьбы в Ясной Поляне. Ольга с любовью делится своими обширными знаниями о писателе и его семье. Прекрасно знает историю Тульской земли, и с удовольствием рассказывает о городе и его известных жителях. Нам было интересно! Кроме того, Ольга помогла с организацией обеда, все заказала заранее, и мы не теряя время перекусили, и отправились на продолжение литературной прогулки. В усадьбе экскурсию вел местный экскурсовод. Однозначно, рекомендую эту экскурсию!